In iOS 26 voegt Apple enkele functies toe aan Apple Kaarten. Lees in dit artikel om welke functies het gaat en waarom één functie vooralsnog een teleurstelling is.

De navigatie-app van Apple kreeg tijdens WWDC 2025 ook wat aandacht, al is het een relatief kleine update. Zoals de rest van iOS 26 heeft ook Kaarten een nieuw design in de stijl genaamd Liquid Glass gekregen. Maar hoe nuttig zijn de nieuwe functies nu echt voor ons? Dat vertellen we je hier.

#1 Routines worden onthouden

Ga je met de auto naar je werk en neem je regelmatig een route die afwijkt van de voorgestelde route? Vanaf iOS 26 zal je iPhone dat herkennen en het zien als een routine. Apple’s voorbeeld is dat je de kinderen afzet onderweg naar je werk. De eindbestemming is dan je werk, maar vanwege de school neem je, vanaf je huis gezien, niet de snelste route naar het werk.

Kaarten leert van je routines en kan daarom ook vertragingen op die route tonen. Bij aanzienlijke vertraging krijg je ook een melding, zelfs voordat je vertrokken bent. De app leert namelijk niet alleen je route, maar ook wanneer je deze normaal gesproken neemt. Heb je een widget van Kaarten op je toegangsscherm, dan staat je routine hier ook.

#2 Bezochte locaties terugvinden (maar let op…)

Kun je je de naam van dat ene tentje of park niet herinneren, maar wil je het graag nog eens zien of misschien delen met iemand, dan heeft Kaarten daar vanaf iOS 26 een oplossing voor. Je kunt ervoor kiezen dat je iPhone herkent waar je bent geweest. Dit wordt vervolgens in een speciale lijst in Kaarten getoond. De app sorteert het zelfs per stad. Handig! Maar er is een nadeel. Deze functie zal nog niet in Nederland werken. Apple geeft aan dat het vooralsnog werkt in de VS, Canada, het VK, Zwitserland, Maleisië en Australië.

#3 Nieuwe indeling van informatiekaarten

Als deel van het nieuwe Liquid Glass design heeft Apple ook de informatiekaarten van locaties op de schop gegooid. De indeling is opgeschoond om zo meer ruimte te geven aan knoppen die belangrijk zijn. De infokaart is doorzichtig en gebruikt nu meer afgeronde hoeken. Dat past beter bij het hardwaredesign van de iPhone. Functioneel is hier dus niet echt iets nieuws, maar het ziet er wel modern uit.

