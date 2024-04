iOS 18 wordt over een paar maanden officieel onthuld, maar er zijn nu al meerdere functies uitgelekt. Welke functies kun je in iOS 18 verwachten? We zetten er zeven op een rij.

Tijdens de WWDC 2024 in juni is het zover, dan onthult Apple de grote iPhone-update van dit najaar: iOS 18. Als we de geruchten mogen geloven, wordt iOS 18 de grootste iPhone-update ooit. Dat schept nogal hoge verwachtingen. Gaat het gebruik van je iPhone dankzij de update drastisch veranderen? Zo groot zal de update ook weer niet zijn, want in de basis blijft iOS nog steeds iOS. Maar dat er veel nieuws aan zit te komen, lijkt vast te staan. Maar welke functies vind je dan in iOS 18, zodra deze aangekondigd wordt? We zetten de meest recente geruchten over aanstaande iOS 18-functies voor je op een rij.

#1 Veel AI-functies

Dat de aankomende WWDC vooral gaat draaien rondom AI, staat zo goed als vast. Apple heeft zelf duidelijke hints gegeven naar nieuwe AI-functies voor tijdens de WWDC. Die functies zullen een grote rol spelen in iOS 18. Denk aan het slimmer bewerken van je foto’s, het makkelijker maken van presentaties en documenten, nieuwe mogelijkheden voor Spotlight en Apple Music en veel meer. Apple zou in gesprek zijn met Google en OpenAI, voor het beschikbaar stellen van de AI-functies van respectievelijk Gemini en ChatGPT in iOS 18. Het zou dan onderdeel worden van het besturingssysteem, waarbij je misschien zelf de keuze hebt welke je wil gebruiken. Apple gaat vermoedelijk zelf geen eigen AI-chatbot maken, dus vallen ze terug op wat andere bedrijven al gedaan hebben.

Bekijk ook Dit zijn Apple's plannen met AI en deep learning in 2024 Apple werkt intern hard aan allerlei AI-functies, vergelijkbaar met ChatGPT. Apple zou van plan zijn tijdens WWDC 2024 de verschillende generatieve AI-functies te onthullen, onder andere voor Siri. Ook krijgt iOS 18 er allerlei lokale 'deep learning'-functies bij. In dit artikel houden we je op de hoogte van de status.

#2 Slimmere Siri

Apple heeft natuurlijk ook haar eigen spraakassistent Siri. Maar echt veel slimmer is Siri de afgelopen jaren niet geworden. Er kwamen wat nieuwe mogelijkheden bij en voor simpele commando’s zoals het versturen van een berichtje of het bedienen van je HomeKit-apparaten kun je met Siri prima uit de voeten, maar als het ingewikkelder wordt geeft Siri vaak niet thuis. Volgens geruchten wordt Siri in iOS 18 dankzij allerlei AI-functies veel slimmer en geavanceerder, waarbij je veel ingewikkeldere vragen kunt stellen en opdrachten kunt geven. De vraag is nog wel of dit ook voor de Nederlandse Siri gaat gelden.

#3 Vernieuwd beginscherm en aangepast design

Het beginscherm van de iPhone ziet er al jaren zo goed als hetzelfde uit. Er kwamen wel widgets bij (die sinds iOS 17 ook interactief zijn), maar zo vrij als je op Android kan zijn, is op de iPhone niet mogelijk. In iOS 18 gaat het beginscherm op de schop, zo zeggen bronnen. Er is nog wel sprake van een rastersysteem, waarbij de icoontjes altijd netjes naast en onder elkaar staan, maar je bent wel veel vrijer om apps te plaatsen waar je wil. Mogelijk betekent dat dat ze niet per se aansluitend hoeven te staan. Een beetje zoals de widgets op je Mac-bureaublad in macOS Sonoma wellicht?

Bovendien zal het design van iOS 18 iets opgefrist worden, zo zeggen bronnen. Verwacht geen groot redesign waarbij de icoontjes en onderdelen een-op-een overeenkomen met die van de Vision Pro, maar verwacht wel een kleine evolutie van het huidige ontwerp dat iets meer weg heeft van visionOS. Dat is ook niet zo gek: eens in de zoveel jaar verfrist Apple het design van iOS, waarbij bepaalde designelementen vaker terugkeren. Bij knoppen en invoervelden in visionOS zien we bijvoorbeeld wat meer diepte, terwijl alles in iOS nog steeds vrij plat is. Mogelijk gaat dit dus in iOS 18 veranderen.

#4 RCS komt naar de iPhone

Apple verraste eind vorig jaar vriend en vijand: RCS komt toch naar de iPhone. RCS is de opvolger van sms en maakt berichten sturen tussen verschillende platformen makkelijker. Dankzij RCS worden berichten sturen tussen Android en iPhone meer zoals bijvoorbeeld een WhatsApp of iMessage-berichtje: er zijn typindicatoren, leesbewijzen, afbeeldingen en video’s versturen en nog veel meer. Apple heeft alleen gezegd dat RCS in 2024 toegevoegd wordt, maar Google verklapte al dat Apple in de herfst RCS aan de iPhone gaat toevoegen. Het zal dus waarschijnlijk onderdeel worden van iOS 18.

#5 Nieuwe Apple Kaarten-functies

We verwachten dat heel veel Apple-apps nieuwe functies krijgen in iOS 18, zoals eigenlijk ieder jaar wel het geval is met de nieuwste iOS-update. Maar van Apple Kaarten zijn al wat mogelijke functies uitgelekt. Apple Kaarten in iOS 18 krijgt mogelijk de topografische kaarten die je al kent van watchOS 10 (in de VS). Hier kan je beter hoogteverschillen zien, wat bijvoorbeeld handig is als je een stevige wandeling gaat doen. Daarnaast is er een gerucht over routes op maat maken. Apple Kaarten geeft nu nog altijd zelf de meest efficiënte of kortste routes op basis van je start- en eindpunt. Maar een volledig zelfgekozen route invoeren is nog niet mogelijk. In iOS 18 zou dat er alsnog in komen, zo wordt gehint in interne code.

Bekijk ook Apple Kaarten in iOS 18 krijgt deze handige functies Apple lijkt plannen te hebben om Apple Kaarten in 2024 te verbeteren. In dit artikel verzamelen we de functies die volgens de geruchten gepland staan.

#6 Nieuwe functies voor toegankelijkheid

Dat Apple bij een nieuwe iOS-versie oog heeft voor toegankelijkheid, staat als een paal boven water. Ieder jaar worden op Global Accessibility Awareness Day alvast de nieuwe toegankelijkheidsfuncties van iOS onthuld en we verwachten dat dat dit jaar niet anders zal zijn. En er zijn mogelijk al wat nieuwe toegankelijkheidsfuncties in iOS 18 gelekt: verwacht verbeteringen in de stembediening voor functies als VoiceOver en zoomen, maar ook voor Live Spraak. Daarmee kun je zinnen typen, die vervolgens uitgesproken worden tijdens een FaceTime-gesprek.

Bekijk ook Gerucht: 'iOS 18 bevat deze nieuwe toegankelijkheidsfuncties' Apple zou van plan zijn om nieuwe toegankelijkheidsfuncties toe te voegen in iOS 18. Er zijn al geruchten over welke functies dit zullen zijn. De functies worden vermoedelijk aangekondigd tijdens WWDC 2024.

#7 Nieuwe AirPods-functies

Een andere mogelijke nieuwe iOS 18-functie die we willen uitlichten, zijn de nieuwe gehoorfuncties voor de AirPods. De AirPods Pro in het bijzonder zou in iOS 18 nieuwe gehoorfuncties krijgen, als een soort gehoorapparaat-modus. Apple heeft al de functie gespreksversterking maar in iOS 18 zou Apple nog een flinke stap verder willen gaan. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog even de vraag. Daarvoor moeten we toch echt wachten totdat iOS 18 officieel onthuld wordt.

iOS 18 wordt, samen met onder andere iPadOS 18, watchOS 11 en macOS 15, onthult tijdens de WWDC 2024. Die wordt gehouden van maandag 10 juni tot en met vrijdag 14 juni 2024. De presentatie, waar iOS 18 onthuld wordt, is op maandag 10 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd. Lees ook ons artikel met WWDC 2024 verwachtingen.

Bekijk ook Dit is wat je kunt verwachten van WWDC 2024: AI, iOS 18 en veel meer Midden juni is het weer tijd voor de WWDC, Apple's jaarlijkse feestje voor ontwikkelaars én Apple-fans. We krijgen hier de langverwachte aankondiging van iOS 18 en Apple's plannen omtrent AI, maar wat komt er nog meer? Lees hier wat je kunt verwachten van Apple's WWDC 2024-keynote.

Openingsafbeelding: via Concept Central