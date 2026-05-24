Wat is AppleCare+, de verlengde garantie voor iPhones, iPads en andere Apple-producten? In dit uitlegartikel lees je over AppleCare+, of je het nodig hebt en welke Apple-gebruikers er het meest van profiteren.

Alles over AppleCare+

AppleCare+ is een soort aanvullende iPhone-garantie, maar in feite is het meer een verzekering. Je krijgt namelijk gedurende twee jaar dekking op allerlei schadegevallen, ook als de schade door jou zelf is veroorzaakt. Daarnaast heb je in Europa al de normale consumentenbescherming van 2 jaar, dus daarmee is de iPhone- en iPad-garantie al afgedekt wanneer het toestel een defect vertoont. AppleCare+ is vooral interessant als je meer zekerheid wilt bij aankoop van een Mac, MacBook of ander duur product.

Is het zinvol om AppleCare+ af te sluiten? Dat hangt vooral af van je budget en de manier waarop je je spullen gebruikt. We leggen hieronder uit wat het is en hoe je er gebruik van kunt maken.

Wat is AppleCare+?

AppleCare+ voor iPhone bestaat uit drie onderdelen:

Telefonische support: in plaats van de gebruikelijke 90 dagen krijg je 2 jaar telefonische ondersteuning bij het gebruik van je Apple-product, iOS of een ander besturingssysteem, iCloud, draadloze netwerken en standaard-apps zoals FaceTime en Safari. Het hoeft daarbij niet om fouten of problemen te gaan, maar je kunt ook bellen als je gewoon een vraag hebt. Een extra jaar garantie: in plaats van de gebruikelijke 1 jaar garantie voor hardwaredefecten van je iPhone of iPad krijg je 2 jaar garantie. Mogelijk heb je dit niet echt nodig, omdat Europese consumenten al wettelijk recht hebben op twee jaar garantie (zie verderop). De garantie geldt voor de iPhone, batterij en meegeleverde oortjes en accessoires. Bij de iMac en MacBook verlengt AppleCare+ de garantie van 2 naar 3 jaar. Dit kan wel interessant zijn als je je Apple-device zakelijk of in het buitenland hebt gekocht. Extra dekking bij schade: bij schade die je zelf veroorzaakt hebt, geeft AppleCare+ ook dekking. Dit geldt voor een onbeperkt aantal schadegevallen gedurende de looptijd. Hierbij geldt een eigen risico van €29 bij iPhone-schermschade en €99 bij andere iPhone-schades. Ook de batterij valt onder de dekking als deze tijdens je garantietermijn minder dan 80% van de oorspronkelijke capaciteit heeft. Cosmetische schade valt hier niet onder, dus je kunt niet bij elk krasje teruggaan naar Apple. Optioneel: dekking van verlies en diefstal. Dit moet apart worden afgesloten. Meer over AppleCare+ bij verlies en diefstal lees je in een apart artikel.

Na de looptijd van twee jaar kun je per maand of jaar verlengen bij de iPhone, iPad en Apple Watch. Bij de Mac heb je altijd een looptijd van drie jaar en kun je daarna per jaar verlengen. Je hebt 45 dagen de tijd na het aflopen van je AppleCare+-garantie om opnieuw te verlengen.

In België is alleen normale AppleCare beschikbaar, dus zonder de ‘plus’.

Er is een verschil tussen AppleCare (dat in België wordt aangeboden) en AppleCare+ (in Nederland en veel andere landen). Omdat je in Europa vaak toch al een stuk langer dan een jaar verzekerd bent tegen fabrieksfouten, heb je als consument in feite geen AppleCare nodig als je voorzichtig met je spullen omgaat. Het belangrijkste pluspunt van AppleCare+ is dat ook schade is gedekt die je zelf hebt veroorzaakt door een ongelukje. En als je een extra dekking afsluit, zijn ook verlies en diefstal gedekt.

AppleCare+ prijzen voor iPhone

De prijs voor AppleCare+ verschilt per apparaat. De looptijd is altijd 2 jaar en daarna is het te verlengen. Dit zijn de prijzen zonder diefstaldekking:

AppleCare+ prijzen voor iPad

Dit zijn de actuele prijzen van AppleCare+ voor iPads, met een looptijd van 2 jaar:

13-inch iPad Pro: €179,-

11-inch iPad Pro: €159,-

13-inch iPad Air: €109,-

11-inch iPad Air: €89,-

iPad: €79,- (ook voor 9e generatie en voor oudere iPads)

iPad mini: €79,-

AppleCare+ prijzen voor Apple Watch

Hier vind je de prijzen voor Apple Watch AppleCare+:

Apple Watch Ultra 3: €109,-

Apple Watch Series 11: €89,-

Apple Watch SE: €65,-

AppleCare+ prijzen voor Mac

MacBook Neo: €149,-

13-inch MacBook Air: €219,-

15-inch MacBook Air: €249,-

14‑inch MacBook Pro: €299,-

16‑inch MacBook Pro: €429,-

iMac: €179,-

Mac mini: €119,-

Mac Studio: €179,-

AppleCare+ prijzen voor AirPods

Verder biedt Apple het aan voor de Apple TV, Studio Display en ook HomePod.

Het is belangrijk om te weten dat AppleCare+ je apparaat standaard niet beschermt tegen verlies en diefstal. Je zult dit apart erbij moeten afsluiten. Als alternatief kun je ook een iPhone-verzekering afsluiten of checken of diefstal onder je inboedelverzekering valt. Zonder dekking van je iPhone verzekering zul je weer het complete bedrag moeten betalen als je iPhone wordt gestolen.

Deze bedrijven bieden verzekeringen aan:

En natuurlijk kun je ook je toestel verzekeren bij je provider (KPN, Odido of Vodafone) of bij erkende webshops als Coolblue en Mediamarkt.

AppleCare+ afsluiten

Je moet AppleCare+ binnen 60 dagen na aankoop van je Apple-product afsluiten. Het is dus niet mogelijk om het pas vele maanden later af te sluiten op het moment dat je toestel al mankementen gaat vertonen. Je kunt AppleCare+ afsluiten in de Apple Store, telefonisch (0800 020 1581) of online. Daarbij moet je een serienummer invullen en een diagnostische test uitvoeren. Mocht je iPad dus waterschade hebben en je wil snel garantie afsluiten, dan kan dit worden ontdekt. Je hebt 30 dagen de tijd om je aankoop terug te draaien.

AppleCare+ gebruiken

AppleCare+ gebruik je dus als je toestel schade opgelopen heeft. Eigenlijk gaat het gebruik automatisch, nadat je schade hebt en dit wil laten repareren bij Apple of een erkende Apple Service Provider. Deze verlengde garantie sluit je af per apparaat en wordt geregistreerd op het serienummer. Apple ziet dus dat jouw apparaat in aanmerking komt voor een goedkopere reparatie zodra je het apparaat bij hen aanmeldt.

Heb je een reparatie en ben je gedekt met AppleCare+? Maak dan een afspraak bij de Apple Store of een erkende serviceprovider. In onze tip lees je hoe je dat doet.

AppleCare+ en Europese garantie

Apple’s standaard iPhone-garantie geldt slechts één jaar. Apple zal je toestel het eerste jaar gratis repareren of vervangen als de knoppen kapotgaan of als er een ander onvoorzien defect is, zolang het defect door Apple wordt erkend en niet door jouzelf is veroorzaakt. Er mag ook geen sprake zijn van waterschade.

Met AppleCare+ verleng je deze periode tot twee jaar. Europese consumenten kunnen echter een beroep doen op de verlengde garantie van twee jaar die voor elektronicaproducten geldt. AppleCare+ is daarom gedeeltelijk overbodig, omdat je toch vaak al twee jaar recht hebt op reparaties als er hardwaredefecten optreden. Daarom heeft Apple iets extra’s toegevoegd (vandaar de +). Je kunt daarmee schade die je eigen schuld is met korting laten repareren.

AppleCare+ bij reparaties

Een voordeel van AppleCare+ is dat reparatiekosten flink goedkoper zijn als je schade hebt die niet onder de garantie valt. Laat je je iPhone vallen en is het scherm helemaal gebarsten, dan kost het voor een iPhone 17 met AppleCare+ €29 om te repareren (prijspeil mei 2026), terwijl je zonder AppleCare+ tot €729,- kwijt bent. Op een speciale pagina vind je de prijzen van iPhone-reparaties.

Heb je AppleCare+ nodig?

Niet iedereen gaat op dezelfde manier met z’n spullen om. Daarom zal het niet voor iedereen nodig zijn om AppleCare+ af te sluiten. Deze punten spelen mee bij de beslissing:

Kun je het financieel veroorloven om je Apple-product zonder AppleCare te laten repareren?

Hoe lang ben je van plan het Apple-product te gebruiken?

Ligt je Apple-product (iPad, MacBook) vooral thuis of neem je ‘m dagelijks mee naar je werk?

Gebruik je hoezen en screenprotectors voor je Apple-product?

Ben je voorzichtig met je spullen of ben je klunzig?

Heb je je Apple-product via een afbetalingsregeling (bijv. via maandelijkse betalingen aan je provider)?

Heb je je Apple-product gekocht met een creditcard die verlengde garantie biedt?

Heb je een beroep waarbij snel schade kan optreden, bijv. in de bouw, hulpverlening, sportcoach?

Wil je je Apple-product minimaal twee jaar gebruiken en maak je relatief vaak schade, dan kan AppleCare+ het nuttigst zijn. Voor mensen die erg voorzichtig met hun spullen zijn of jaarlijks een nieuw toestel kopen, heeft het niet zoveel zin.

Is AppleCare+ het geld waard?

Of AppleCare+ voor jou zinvol is, is heel sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie: je gebruik van het Apple-product en of je zelf schade kunt dragen. Niemand zit erop te wachten om minstens €29,- bovenop de toch al hoge prijs van een iPhone te betalen, met de kans dat je er nooit gebruik van hoeft te maken. Maar als je een keer met schade hebt gezeten, heb je wellicht de voordelen ervan ingezien. Zo hadden we op de iCulture-redactie te maken met een 12-inch MacBook, waarvan het scherm ging knipperen. Tot driemaal toe moest daarbij het scherm worden vervangen (een reparatie van enkele honderden euro’s). Bij een andere MacBook was de batterij opgezwollen, vlak voordat AppleCare+ afliep. Daardoor konden we zonder verdere kosten een nieuwe batterij laten plaatsen.

Het is wel goed om te weten dat we in Nederland relatief veel rechten hebben als consument. Zo hebben we ook ooit een MacBook Pro volledig gratis laten repareren (totale waarde van zo’n €1400) terwijl de laptop destijds al zes jaar oud was. Omdat de laptop gebreken vertoonde die duidelijk niet door de gebruiker zijn veroorzaakt, werd een reparatie gratis aangeboden. Let wel op dat dit consumentenrecht alleen geldt bij de winkel waar je iets hebt gekocht. Koop je bij een ander bedrijf, dan zit je mogelijk met een probleem als je apparaat het begeeft. AppleCare+ is daarom extra aan te raden als je niet bij Apple koopt.

AppleCare+ is gekoppeld aan het toestel, niet aan jou als persoon. Als je je toestel tweedehands verkoopt, geldt de AppleCare+ dus nog steeds. Dit kan een belangrijk pluspunt zijn als je je iPhone later van de hand wilt doen. Hoe je AppleCare+ overdraagt aan een andere persoon, lees je in onze tip.

AppleCare One bundelt je AppleCare+

AppleCare+ is inmiddels af te sluiten voor bijna elk Apple‑product: van iPhone tot Mac en van HomePod tot AirPods. In Nederland moet je daar nu nog per apparaat een aparte verzekering voor nemen, maar in de VS heeft Apple AppleCare One. Dit is een alles‑in‑één‑bundel waarmee je tot drie producten onder één AppleCare+‑verzekering brengt, bijvoorbeeld je iPhone, iPad en MacBook. De voorwaarden en dekking zijn gelijk aan de losse AppleCare+‑polissen, maar de bundel is gunstiger geprijsd.

Bestaande apparaten kun je ook achteraf aan AppleCare One toevoegen, tot wel vier jaar na aankoop, zolang het toestel in goede staat is. Apple controleert dit met diagnostische tests; bij een barst in het scherm moet je die eerst laten repareren. Koptelefoons zijn tot een jaar na aanschaf toe te voegen. Daarnaast breidt Apple in de VS de diefstaldekking, die je bij iPhone al kent, nu ook uit naar iPad en Apple Watch. Deze dekking zit zowel in AppleCare One als in de losse AppleCare+-pakketten. In Nederland blijft die extra diefstaloptie voorlopig beperkt tot de iPhone.

Waarom je WEL AppleCare+ moet afsluiten

AppleCare+ is vooral nuttig voor mensen die krap bij kas zitten. Als je net aan genoeg geld hebt om een nieuwe iPhone te kopen, klinkt het misschien wat onlogisch om nog eens ruim €100 of meer dan €200 extra neer te tellen. Maar het kan je een hoop kopzorgen besparen als je toestel toch kapotgaat en je opeens honderden euro’s voor de reparatie moet ophoesten.

Hierboven hebben we al een aantal situaties genoemd waarbij AppleCare+ van waarde kan zijn, bijvoorbeeld bij mensen die vaak buitenshuis werken of geen hoesje gebruiken. Voor deze groep mensen kan de verlengde garantie wel nuttig zijn.

Waarom je NIET AppleCare+ moet afsluiten

Er zijn ook genoeg redenen waarom AppleCare+ helemaal niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat je Europese consumentenbescherming hebt, zuinig met je toestel omgaat, geen behoefte hebt om allerlei vragen aan Apple-support te stellen, of als het apparaat continu thuis op de bank ligt. Sluit het niet af omdat je bang bent dat je compleet zonder telefoon zult zitten. Met AppleCare+ krijg je wel wat voorrang op klanten zonder AppleCare+, maar je bent je toestel alsnog een paar dagen kwijt. In noodgevallen kun je altijd nog voor €200 of €300 een gebruikte of refurbished iPhone kopen, als blijkt dat de reparatie duurder uitvalt dan je kunt betalen. Bovendien kost het nogal wat als je altijd €150 extra betaalt voor AppleCare+ voor elk nieuw toestel dat je koopt. Als je van plan bent om je toestel na een jaar alweer te vervangen, is het sowieso niet nodig om verlengde garantie af te sluiten.

Idee: zelf garantie verlengen met vrienden en familie

Het gebeurt steeds vaker dat mensen zelf hun verzekeringen onderling regelen. Stel dat jij en drie vrienden allemaal een nieuwe iPhone kopen en daarbij AppleCare+ afsluiten. Dan ben je met z’n allen €600 kwijt aan Apple’s verlengde garantie. Je kunt ook afspreken dat je dat geld in een pot gooit en het geld alleen gebruikt als iemand in de groep schade heeft. In een periode van twee jaar zullen er misschien maar één of twee schadegevallen zijn waarbij er geen dekking is vanuit Apple. Van het bedrag dat je overhoudt, kun je met z’n allen uit eten gaan of misschien zelfs een weekendje weg.

