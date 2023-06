Bij heel wat producten biedt Apple de mogelijkheid aan om een inscriptie toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld je naam of initialen erop laten zetten, een opbeurende spreuk of een belangrijk moment, ter gelegenheid van een jubileum of nieuwe baan. Bij Apple is het graveren gratis, maar zijn de mogelijkheden beperkt. Wil je liever zelf kiezen wat er op je producten komt te staan, dan kan dat ook tegen een kleine vergoeding. Wat de mogelijkheden zijn, lees je hier.

Hoe werkt het graveren van Apple-producten?

Apple (en andere aanbieders) gebruiken lasermachines om producten te laten graveren. Hierbij wordt een dun laagje van het materiaal afgehaald, waardoor de inscriptie zichtbaar wordt. Bij de AirPods, AirTag en Apple Pencil krijgt het plastic een donkere kleur. Door de bewerking meermaals te herhalen wordt de kleur steeds donkerder. Helaas kun je bij Apple niet aangeven dat je een extra donkere grijstint wilt hebben. De AirTags die we bij Apple hebben laten graveren zijn vrij subtiel, in een lichtgrijze kleur.

Bij aluminium producten zoals iPads is de kleur van de inscriptie afhankelijk van de lichtinval. Soms lijkt het lichter en soms donkerder dan de kleur van de behuizing. Heb je een product in rood of blauw, dan zal de inscriptie het onderliggende aluminium zichtbaar maken.

Welke Apple-producten met inscriptie?

Bij Apple kun je de volgende producten gratis laten voorzien van een inscriptie:

Wil je andere producten zoals de hoes van de AirPods Max laten graveren, dan zul je bij andere partijen moeten aankloppen. Als je je afvraagt waarom de Apple Watche, iPhone en Mac niet op deze lijst staan, dan heeft dat verschillende redenen. Bij iPhones is de achterkant gemaakt van glas en dat is moeilijker te graveren dan plastic en metaal. Grote producten zoals iMacs zijn lastig om in een lasermachine te stoppen. Bij MacBooks zal Apple het om praktische redenen niet doen, terwijl er op een Apple Watch nauwelijks ruimte is voor een gravering. In de VS kan Apple ook de Beats Fit Pro en Powerbeats Pro voorzien van een inscriptie, maar in Nederland biedt Apple dit niet aan.

Welke producten graveert Apple?

Bij Apple kun je kiezen uit een combinatie van letters, cijfers en symbolen. Bij AirPods en AirTags kun je bovendien kiezen voor verschillende emoji. Niet alles is toegestaan: er zijn maar 30 emoji om uit te kiezen, waaronder een robot, buitenaards wezen, eenhoorn en sterrenbeelden. Het aantal karakters is afhankelijk van het apparaat: bij iPads gaat het om 34 karakters per regel, bij de Apple Pencil 2 heb je ruimte voor 15 karakters en bij een AirTag is er ruimte voor maar 3 tekens.

Graveren bij Apple of een externe partij?

Zoals je hebt gemerkt gelden er bij het graveren via Apple diverse beperkingen. Dat moet ook wel. Omdat Apple het gratis aanbiedt willen ze het snel en efficient kunnen doen. Vandaar dat je alleen keuze hebt uit standaard karakters. Een eigen logo of tekening is niet mogelijk, omdat Apple dit dan individueel moet uitlijnen en controleren op geschiktheid.

Gelukkig zijn er ook externe aanbieders die hetzelfde type lasermachines in huis hebben voor een inscriptie op maat. Wij hebben bij Uncover Labs enkele producten laten graveren. Dit is een van de weinige aanbieders waarbij dat kan in een kwaliteit die er hetzelfde uit ziet als bij Apple. Je betaalt er een kleine vergoeding voor.



Dit kan een leuk cadeau zijn voor een wielerfan.

Dit is er allemaal mogelijk:

Je kunt een eigen logo of (zelfgemaakte) tekening* laten graveren, terwijl dit bij Apple niet mogelijk is.

Je kunt ook achteraf laten graveren, zelfs bij producten die al jaren oud zijn.

Je kunt zelf bepalen waar de inscriptie moet staan, dus het kan ook op de achterkant van een AirPods-doosje.

Wil je een heel lichte inscriptie die nauwelijks opvalt, of juist een wat donkerder inscriptie, dan kan dat ook.

Je kunt zelf langsgaan om te kijken hoe de lasermachine wordt gemaakt.

Je kunt ook niet-Apple-producten laten graveren, zoals een powerbank of hangslot.

Je kunt heel grote oppervlakken laten graveren, bijv. bij metaal tot 60 x 90 cm

Op aluminium zijn heel gedetailleerde afbeeldingen mogelijk (zie foto).

*Niet alles ziet er mooi uit. Heb je een tekening gemaakt van een persoon, dan ziet dat er gegraveerd niet altijd mooi uit. Omdat lijntjes in het gezicht wat meer opvallen, kan de persoon er vermoeid uit zien. Je kunt dan beter een lijntekening maken. Ook moet je bij AirPods (Pro) oppassen dat er relatief weinig ruimte is vanwege de lampjes aan de voorkant van het doosje.



Bij deze afbeelding van Apple-producten uit 2016 zie je hoe gedetailleerd een afbeelding kan zijn.



Deze foto laat zien dat ook de losse AirPods en de hoes van AirPods Max gegraveerd kunnen worden.

Wat kost graveren van je Apple-product?

Bij Apple is een inscriptie zoals bekend gratis. Als je kunt leven met de beperkingen, is dit een leuk extraatje om je product wat persoonlijker te maken. Wil je meer, dan kost het graveren van een bestaand product tussen de €10 en €15. Dit is afhankelijk van de grootte van het ontwerp en andere factoren, zoals aanpassingen. Laat je een eigen design ontwerpen, dan zitten daar uiteraard ook extra kosten aan.



Heb je een dierbaar Apple-product waar je veel herinneringen aan hebt, dan kun je die laten graveren. De kosten van zo’n grotere afbeelding op maat liggen wel wat hoger.

Waarom een Apple-product laten graveren?

Er zijn verschillende redenen om je product gratis bij Apple te laten graveren. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

Persoonlijk cadeau

Apple-producten worden massaal verkocht en zien er allemaal hetzelfde uit. Geef je een Apple-product cadeau, dan is het leuk om er een persoonlijke touch aan te geven door er een naam, bedankje of herinnering aan een speciaal moment op te zetten, zoals afstuderen of met pensioen gaan.

Personaliseren voor jezelf

Ook als je iets voor jezelf koopt kan het leuk zijn om er een persoonlijke tekst op te zetten. Het kan bijvoorbeeld een inspirerende quote zijn of je eigen naam, zodat je in een huishouden met veel Apple-producten weet welke iPad van jou is.

Om diefstal onaantrekkelijk te maken

Als de initialen van de eigenaar op het AirPods-doosje staan, zijn ze minder interessant om te stelen. Dergelijke producten zijn in het tweedehands circuit minder gewild.

Om sneller terug te vinden

Ook gebeurt het wel dat mensen hun contactinformatie op een product laten graveren, zodat de kans op terugvinden wordt vergroot. De eerlijke vinder weet dan het telefoonnummer of e-mailadres van de eigenaar.

Omdat het gratis is

Apple geeft je gratis de mogelijkheid om te graveren. Door hiervan gebruik te maken heb je het idee dat je meer waar voor je geld krijgt, omdat Apple wat extra moeite heeft gedaan, speciaal voor jou.

Omdat je (soms) sneller geleverd krijgt

Apple-producten die gegraveerd worden, komen uit een ander magazijn dan de producten die ‘kaal’ worden geleverd. Daardoor kan het zijn dat er wel voorraad is voor gegraveerde producten, terwijl producten zonder inscriptie tijdelijk uitverkocht zijn. Dit gebeurt vooral bij producten die nog maar kort op de markt zijn. Check de levertijd met en zonder inscriptie en je weet meteen welke het snelst leverbaar is. In andere gevallen kan de levertijd juist wat langer zijn.

Nadelen van graveren

Het laten graveren van je Apple-producten kan ook nadelen hebben. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

Producten zijn bij Apple altijd duurder

Apple biedt het graveren weliswaar gratis aan, maar je bent dan wel verplicht om je iPad of AirPods bij Apple te kopen voor de adviesprijs. En zoals we allemaal weten: dat is niet het goedkoopste adres. Vaak kun je dezelfde producten veel goedkoper bij andere winkelketens aanschaffen. Met een sticker of hoesje kun je je product vervolgens toch wat personaliseren.

Achteraf laten graveren kan niet bij Apple

Kom je op een later moment op het idee om je product te laten graveren, dan kan dat niet. Apple biedt je deze mogelijkheid alleen bij aanschaf. Om achteraf te laten graveren kun je bij externe partijen terecht.

Graveren heeft bij sommige producten geen zin

Ga je je iPad in een hoesje stoppen, dan heeft het geen zin om te laten graveren, want je gaat het toch niet zien.

Lagere restwaarde

Wil je het product zelf langere tijd blijven gebruiken, dan is een inscriptie een leuke toevoeging. Maar voor mensen die hun devices regelmatig inruilen of doorverkopen is een inscriptie niet verstandig. Ze zijn tweedehands moeilijker te verkopen. Wil je toch dolgraag een inscriptie, dan is het beter om iets algemeens te kiezen dat door vrijwel iedereen wordt gewaardeerd, zoals een inspirerende quote van Steve Jobs. iPads met je eigen naam of telefoonnummer zijn lastiger te verkopen. Overigens accepteert Apple gegraveerde apparaten bij inruil, maar dat levert relatief weinig op.

Is de inscriptie later nog te verwijderen?

Stel je hebt de naam van je ex achterop je iPad laten graveren en je wilt er vanaf. Net als bij een tatoeage is het lastig om volledig onzichtbaar te maken. Je zou er door een externe partij een rechthoekig blokje over kunnen laten graveren, maar dan is de oorspronkelijke tekst vaak nog wel leesbaar.

Eén oplossing is om voortaan een hoesje om je iPad, AirPods of AirTag te doen, zodat je de tekst niet meer ziet. Een andere oplossing is om Apple te vragen om het apparaat buiten de garantie te vervangen. Dat kan goedkoper zijn dan een compleet nieuw apparaat te kopen. Ook kun je proberen om het apparaat met de ongewenste inscriptie te verkopen, maar zoals we eerder al hebben aangestipt levert zijn dergelijke apparaten minder gewild in het tweedehands circuit.

Wel of niet laten Apple producten graveren?

We hebben op deze pagina meerdere argumenten gegeven waarom je je Apple-producten wel en niet zou willen laten graveren. Misschien ben je zelf al tot de conclusie gekomen dat het een goed idee is, of dat je het beter achterwege kunt laten. Twijfel je nog, dan raden we dit aan:

Producten die je zelf blijft gebruiken, zoals AirTags en AirPods, zijn erg geschikt om te laten graveren. Maar alleen als je toch al van plan was om ze bij Apple te kopen, want elders betaal je een stuk minder.

Producten die je wil doorverkopen kun je beter niet laten graveren.

Persoonlijk vinden we bedrukking op een AirTag of AirPods het mooist, maar op de oorschelp van AirPods Max kan ook erg mooi zijn.

Ronde oppervlakken zijn wat minder geschikt, omdat de afbeelding dan niet helemaal vlak aangebracht kan worden.

Vooral bij duurdere producten is het een beter idee om ze elders te kopen en achteraf te laten graveren voor ca. €15. Bij goedkopere producten zoals AirTags kun je ze het beste meteen met inscriptie bestellen.