‘Favoriete Apple product verdwijnt uit de winkel’

Het kan zomaar gebeuren: je hebt net een Apple-product van een paar jaar geleden gekocht en Apple besluit om het product uit de winkel te halen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ieder jaar met de iPhone, waarvan in september het assortiment elk jaar vernieuwd wordt. Maar als jij net in juli een nieuwe iPhone gekocht hebt die in september niet meer in het assortiment zit, is er nog helemaal geen man over boord. Dat geldt ook voor allerlei andere producten, zoals onlangs de HomePod en de iMac Pro. Als over de gevolgen voor jouw Apple-product als deze uit de winkel verdwijnt.

Wat gebeurt er als je Apple-product uit de winkel verdwijnt?

Op iCulture schrijven we regelmatig over Apple’s actuele line-up van toestellen. Zo lees je bijvoorbeeld hoe de iPhone 2021 line-up eruit ziet. Ook schrijven we over het nieuws als Apple besluit om onverhoopt een product uit de winkel te halen, omdat deze bijvoorbeeld niet meer geproduceerd gaat worden. Een recent voorbeeld zijn het stoppen van de grote HomePod en ook de iMac Pro raakt uitverkocht en wordt niet meer aangevuld. Apple kan allerlei uiteenlopende redenen hebben.

Bij de iPhones maakt Apple simpelweg plek voor de nieuwste modellen. Apple haalt eigenlijk nooit een iPhone uit het assortiment zonder hier een alternatief (nieuw) model voor aan te bieden. Zo verdween de iPhone 8 bij de introductie van de iPhone SE 2020 en verdween ook de Apple Watch Series 5 bij de komst van de Apple Watch Series 6. Andere redenen die Apple heeft om een product uit de schappen te halen, is omdat het niet goed genoeg meer verkocht wordt (grote HomePod), omdat Apple stopt met het type product (AirPort-routers) of omdat het product in de line-up niet meer nodig is (iMac Pro).

Maar geen zorgen: als een product uit de schappen verdwijnt, kun je hem nog gewoon blijven gebruiken. Sterker nog, Apple biedt vaak nog jarenlange ondersteuning.

Werking van Apple-producten uit het assortiment

Als Apple stopt met de verkoop van een product, betekent dat dat je hem op een gegeven moment niet meer nieuw kan kopen. Maar dat betekent gelukkig niet dat het product stopt met werken. Alle functies die een product biedt, blijven gewoon voor huidige gebruikers beschikbaar. In het geval van de HomePod kan je dus nog gewoon muziek blijven luisteren, Siri-commando’s geven en gebruiken als woninghub voor HomeKit. Apple trekt niet zomaar de stekker uit reeds verkochte producten: alleen de verkoop wordt gestaakt, zodat je weet dat het product op den duur zijn einde nadert. Maar voor de komende jaren kan je nog volop gebruik blijven maken van het product.

Reparaties van producten die niet meer verkocht worden

Je vraagt je misschien af hoe het zit als je Apple-apparaat kapot gaat, terwijl deze niet meer door Apple verkocht wordt. Gelukkig heeft Apple bijna altijd nog heel veel onderdelen op voorraad en dat geldt ook vaak voor andere erkende reparatiebedrijven. Dat betekent dat je voor support en vragen rondom het Apple product nog gewoon bij de klantenservice terecht kan. Ondanks dat Apple stopt met de verkoop, biedt Apple nog ondersteuning voor als er iets mis is met reeds verkochte exemplaren.

Op een gegeven moment houdt de support echter wel op. Apple heeft daarvoor een lijst van vintage en verouderde Apple-producten samengesteld. Als een product een bepaald aantal jaren niet meer geproduceerd wordt, belandt dit product op deze aparte lijst. In dat geval kan een apparaat soms niet meer gerepareerd of vervangen worden. Meer daarover lees je in onze uitleg over vintage en verouderde Apple-producten.

Software-updates voor niet meer verkochte producten

Iets anders waar je rekening mee moet houden bij Apple-producten die uit de winkel gehaald worden, is software-updates. Apple brengt in de meeste gevallen nog jarenlang software-updates uit, ook al wordt het apparaat zelf niet meer verkocht. Een iPhone krijgt vaak zo’n zes jaar lang updates met nieuwe functies en soms nog sporadisch een beveiligingsupdates voor nog oudere modellen. Een goed voorbeeld zijn de AirPort-routers: Apple bracht in september 2018 nog een AirPlay 2-update uit voor de AirPort Express, terwijl Apple eerder dat jaar al aan gaf gestopt te zijn met de AirPort-routers.

Over het algemeen kun je er rekening mee houden dat een apparaat nog zo’n twee tot drie jaar nadat deze uit de schappen gehaald is, voorzien wordt van updates. Maar dit is ook afhankelijk van het type model. Bij huidige iPhones en iPads gaat Apple meestal nog wat langer door, terwijl een oudere Apple Watch minder lang ondersteund wordt met updates. In het geval van de HomePod en iMac Pro kun je nog jarenlang updates verwachten. Vooral de iMac Pro zal nog lang bijgewerkt worden met de nieuwste functies en beveiligingsverbeteringen.

Nieuw kopen, heeft dat nog zin?

Als je je oog hebt laten vallen op een ouder Apple-product dat (binnenkort) niet meer in de winkels ligt, ben je misschien benieuwd of het verstandig is om een dergelijk model aan te schaffen bij winkeliers die nog voorraad hebben. Dat ligt er maar net aan wanneer Apple gestopt is met de verkoop. In het geval van de HomePod of iMac Pro kan het geen kwaad, maar een iPhone 7 die al zo’n drie jaar niet meer door Apple verkocht wordt, is een groter risico. Hoe langer het product al uit de handel is, hoe korter je ermee kunt doen.

Bovendien is het ook afhankelijk van de prijs die je ervoor betaalt. Een goede aanbieding waarmee je honderden euro’s kan besparen, maakt dat een ouder Apple Watch-model ineens best een goede deal kan zijn. Het ligt er ook aan wat je van het product verwacht. Als je er rekening mee houdt dat je er niet nog zes jaar mee kan doen en het niet erg vindt dat je de nieuwste functies niet meer krijgt, kan je best nog wat plezier halen uit een voor jou nieuw gekocht toestel. Je zou ook kunnen overwegen om bijvoorbeeld een refurbished iPhone te kopen.

Recente voorbeelden van Apple-producten uit het assortiment

Dit zijn de belangrijkste recente voorbeelden van producten die niet meer bij Apple in de winkel verkocht worden (of binnenkort op zijn), maar soms nog wel her en der verkrijgbaar zijn.

Veelgestelde vragen over Apple-producten die niet meer verkocht worden

Samenvattend vind je hieronder nog enkele veelgestelde vragen in het kort over Apple-producten die niet meer officieel door Apple verkocht worden.

Kan ik product X nog blijven gebruiken?

Ja, Apple zal een product niet op afstand onbruikbaar maken als deze niet meer verkocht wordt. Alleen in hele zeldzame gevallen, waarbij er bijvoorbeeld een gevaarlijk defect geconstateerd is en de verkoop daardoor stopt, kan Apple maatregelen nemen. Maar in dat geval is er vaak sprake van een reparatieprogramma of omruilprogramma.

Hoe kan het dat ik product X nog wel bij winkel Y kan kopen?

Als Apple stopt met de verkoop van een product, betekent dit niet dat alle winkeliers hun voorraad weer naar Apple retour moeten sturen. Dergelijke producten zijn dan ook vaak nog maanden of jaren beschikbaar, maar zolang de voorraad strekt. Op een gegeven moment krijgen winkeliers geen nieuwe exemplaren meer binnen, omdat de voorraad opgeraakt is. Omdat het om een uitlopend model gaat, geven winkels vaak ook meer korting.

Ik vind product X nog wel bij winkel Y. Hoe zit het met garantie?

Voor elk nieuw gekocht product geldt nog gewoon de garantie zoals je die gewend bent. De winkel zelf geeft jou garantie onder de gebruikelijke voorwaarden en ook bij Apple zelf krijg je nog gewoon de gebruikelijke garantie als het gaat om een nieuw product. Bij refurbished of tweedehands producten zit dat anders. Informeer daarover bij de verkoper.

Hoe lang krijgt een product nog updates als het niet meer verkocht wordt?

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe lang een product nog updates krijgt. Dat verschilt heel erg per product. Macs krijgen vaak wat langer nog updates dan iPhones en iPads en Apple Watches. Als vuistregel kun je rekening houden met ongeveer drie jaar nadat Apple gestopt is met de verkoop.

Wat kan ik doen als er iets stuk gaat?

Als er een defect is aan je product, dan kun je altijd bij Apple terecht. Ook als Apple het apparaat niet meer zelf verkoopt. Heb je het apparaat net zelf nieuw gekocht, dan heb je mogelijk ook nog gewoon garantie. Als je al jaren trotse bezitter bent, zitten er aan een reparatie mogelijk wel kosten gebonden. Lees ook ons artikel over hoe je contact kan opnemen met Apple Support.