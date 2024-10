In 2017 verdwenen de allerlaatste iPod nano en iPod shuffle uit de schappen. Het is daarom niet verrassend dat ze officieel verouderd zijn verklaard. Apple hanteert een duidelijk systeem wanneer producten vintage of verouderd worden verklaard, namelijk respectievelijk 5 en 7 jaar na de laatste verkoop. Voor mensen die nog een dergelijke iPod in gebruik […]

In 2017 verdwenen de allerlaatste iPod nano en iPod shuffle uit de schappen. Het is daarom niet verrassend dat ze officieel verouderd zijn verklaard. Apple hanteert een duidelijk systeem wanneer producten vintage of verouderd worden verklaard, namelijk respectievelijk 5 en 7 jaar na de laatste verkoop. Voor mensen die nog een dergelijke iPod in gebruik hadden, is het belangrijk om te weten dat ze nu niet officieel meer gerepareerd kunnen worden.

De allerlaatste iPod nano had een groot scherm met daaronder een thuisknop, waardoor hij wel wat op de iPhone leek. Hij verscheen oorspronkelijk in 2012 en kreeg in 2015 nog een kleine update. Er verschenen nieuwe kleuren, maar technisch gezien veranderde er niet zoveel. Het apparaat had een 2,5-inch multi-touch scherm, maar draaide niet op iOS. De ‘unibody’ behuizing was gemaakt van geanodiseerd aluminium en je kon er video’s op afspelen. De 30-pin connector was bij dit model vervangen door de gloednieuwe Lightning-connector. Ook was Bluetooth 4.0 aanwezig voor draadloze verbindingen, maar draadloze oordopjes waren op dat moment nog niet in zwang. Ook opvallend: de kleur Slate werd in september 2013 vervangen door 2013. In 2015 volgden dan compleet nieuwe kleuren, die erg vertrouwd in de oren klinken: spacegrijs, zilver, goud, roze, blauw en (PRODUCT)RED.

Heb je nog een iPod nano uit de periode 2012-2017, dan is deze waarschijnlijk nog prima te geburiken. Je moet er alleen geen problemen mee krijgen, want dan geeft Apple niet thuis.

iPod nano 7e generatie

Het iPod-tijdperk eindigde overigens al in 2022, toen de laatste generatie iPod touch uit het assortiment werd gehaald. Apple bleef het apparaat nog een tijdje verkopen, totdat de voorraad was uitverkocht.

Die allerlaatste iPod touch zal rond 2029 verouderd worden verklaard, dus we kunnen blijven uitkijken naar nóg een afscheidsfeestje.