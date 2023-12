Zoals bekend houdt Apple een lijst bij met vintage en verouderde producten. Vintage producten kunnen in aanmerking komen voor service, maar verouderde producten niet. Bepalend daarbij is hoe lang een product al niet meer op de markt is. De nieuwste toevoegingen aan de ‘vintage’-lijst zijn de iPhone SE 2016, de 12,9-inch iPad Pro 2017 en de Beats Solo3 hoofdtelefoon met Mickey Mouse-opdruk, omdat ze al vijf jaar niet meer worden verkocht. Daarnaast zijn de Powerbeats 2 en de Beats Solo2 draadloze hoofdtelefoon betiteld als ‘verouderd’. Deze worden al meer dan zeven jaar niet verkocht.

iPhone SE 2016 is vintage

De allereerste iPhone SE was een populair product, dat jarenlang op de markt is gebleven. Het greep terug op het geliefde ontwerp van de iPhone 4- en iPhone 5-serie en met de prijs zat het ook helemaal goed: het was bedoeld voor mensen die een nieuwe iPhone wilden, maar geen duizend euro overhadden voor de nieuwste modellen. Door de behuizing en componenten van eerdere iPhones slim te combineren lukte het Apple om een relatief betaalbaar toestel te maken.

Later kwam het hoekige ontwerp met vlakke zijkanten ook weer terug bij de high-end modellen (sinds de iPhone 12). Maar bij de iPhone SE sloeg Apple op dat moment weer een nieuwe weg in: de behuizing van de iPhone SE 2020 en de iPhone SE 2022 is veel ronder en gebaseerd op de iPhone 8-serie. Vandaag de dag zijn dit de enige modellen die nog een Touch ID-sensor hebben. Er zijn geruchten dat Touch ID gaat verdwijnen op de iPhone SE 4, die volgens geruchten in de loop van 2024 staat gepland. Maar er zijn ook hardnekkige geruchten dat Touch ID terugkomt, ook op de high-end modellen, terwijl dat in andere geruchten weer wordt tegengesproken.

De iPhone SE 2016 bovenop een iPhone 6s uit dezelfde periode.

Originele iPhone SE was tot september 2018 verkrijgbaar

De eerste iPhone SE verscheen in maart 2016 en werd verkocht tot september 2018. Dit betekent dat het vijf jaar geleden is dat hij voor het laatst te koop was. Reparatie wordt nu een stuk moeilijker. Apple kan niet garanderen dat er nog onderdelen zijn via de eigen Genius Bar of via Apple Authorized Service Providers. Wel zijn er diverse uitzonderingen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Voor MacBooks geldt ook een ander reparatiebeleid: daarbij kun je nog tot 10 jaar na de laatste verkoop je accu laten vervangen.

De iPhone SE 2016 is qua iOS-versies blijven steken op iOS 15 en krijgt alleen nog beveiligingsupdates. We raden dan ook al een tijdje af om er nog eentje te kopen. Ben je tevreden met je oudere iPhone SE en doet hij het nog goed, dan kun je deze gewoon blijven gebruiken. Een nieuwe batterij erin laten zetten zal echter minder makkelijk worden (en zal ook niet altijd een verstandige investering zijn).

Meer over vintage en verouderde producten lees je in onze round-up. Apple’s eigen lijst vind je hier.