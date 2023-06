Apple TV reparatie: dit moet je weten

Als je Apple TV kapot gaat valt er in eerste instantie weinig te doen. Je kunt het kastje wel openschroeven, maar het is lastig om aan de componenten te zien wat het probleem is. Je kunt dan ook beter contact met Apple Support opnemen of je wenden tot een geautoriseerde servicepartner. Je hebt dan binnen een paar dagen je defecte Apple TV gerepareerd terug. Binnen de fabrieksgarantie is het repareren van je Apple TV helemaal gratis. Geldt er geen garantie op je Apple TV meer? Dan kun je je Apple TV ook op eigen kosten laten repareren, maar het kost je dan wel geld.

Apple TV reparatie door Apple

Terwijl er tientallen aanbieders zijn voor iPhone-reparatie, is er bij een kapotte Apple TV heel wat minder keuze. Je kunt bij Apple terecht, maar de kosten liggen vaak vrij hoog. Check dus eerst of er wel echt iets kapot is; wellicht helpt het al om je Apple TV te herstarten.

Als je problemen hebt met de configuratie van je Apple TV of de werking van de App Store of AirPlay, dan kun je het beste eerst onze Apple TV-tips lezen, waarin allerlei functies worden uitgelegd. Is je Apple TV defect, dan zit er niets anders op om te laten repareren. Dat kan bij de Apple Store door contact op te nemen met Apple Support. Dit kan via de speciale app, online of via chat. Zorg dat je daarvoor het serienummer van je Apple TV, je Apple ID en wachtwoord bij de hand hebt.

Je kunt voor de Apple TV reparatie op afspraak naar een Apple Store gaan, maar je kunt er ook voor kiezen om de Apple TV op te sturen. Je krijgt dan een verpakking toegestuurd waarin je de Apple TV kunt opsturen. Apple voert de reparatie uit en stuurt vervolgens het apparaat terug. Dit kost je €12,10 extra aan verzendkosten.

Kosten van Apple TV reparatie

Valt de Apple TV nog onder de garantie of onder de consumentenwetgeving of heb je Apple Care afgesloten, dan is de reparatie gratis. Buiten de garantie draai je zelf voor de kosten op.

Deze zijn per model verschillend:

De genoemde prijzen gelden ook voor erkende serviceproviders. Weet je niet welk Apple TV-model je hebt, dan kun je daarvoor terecht in ons artikel Apple TV-modellen. Eerdere modellen kan Apple vaak niet repareren; in dat geval ben je beter aangewezen op een externe partij.

Bekijk ook Welke Apple TV heb ik? Zo herken je Apple TV-modellen Weet je niet precies welke Apple TV je hebt? In dit overzicht lees je welke Apple TV-modellen er allemaal zijn en laten we je zien hoe je Apple TV-modellen kunt herkennen, bijvoorbeeld aan eigenschappen of modelnummers. Check op deze pagina alle verschillende modellen van de Apple TV.

Hoe zit het met garantie op Apple TV’s?

De Apple TV en de accessoires zijn gedurende een jaar vanaf de aankoopdatum gedekt door Apple’s beperkte garantie. Schade door ongevallen of ongeoorloofde aanpassingen is niet gedekt. Daarnaast geldt in Europa consumentenwetgeving over apparaten zoals Apple TV’s. Daardoor heb je veel langer recht op gratis reparatie. Je kunt met AppleCare de garantieperiode verlengen, maar dit wordt bij Apple TV’s zelden gedaan omdat het apparaat meestal gewoon thuis staat en daar weinig risico’s loopt. Je krijgt bij AppleCare+ de mogelijkheid om gebruik te maken van de Express Replacement Service, waarbij je meteen een vervangende Apple TV krijgt toegestuurd zodat je geen moment zonder zit. Ook dit zal bij een iPhone meer van pas komen dan bij een Apple TV.

Apple TV afstandsbediening kwijt of kapot

Als de Siri Remote van je Apple TV kapot is gegaan, dan kun je ook dit laten repareren. Dit kost 35 euro. De remote is voorzien van een oplaadbare batterij, die je niet zelf kunt vervangen. Is de batterij kapot door een fabricagefout, dan kun je dit laten repareren. Gaat het niet om een fabricagefout of valt het niet onder de garantie, dan kun je tegen betaling bij Apple. Heb je AppleCare, dan wordt de remote vervangen als de batterij niet meer voorbij 80 procent kan worden opgeladen.

Je kunt ook een nieuwe Siri Remote aanschaffen in de Apple Store: dat kost 69 euro – ook handig als je de afstandsbediening van de Apple TV bent kwijtgeraakt.

Prijzen Siri Remote 3e generatie

Apple TV reparatie door andere partijen

Wil je je Apple TV niet door Apple laten repareren, dan kun je ook terecht bij andere partijen zoals Amac en Microfix. Dit zijn geautoriseerde servicepartners die vaak dezelfde tarieven in rekening brengen, maar iets beter bereikbaar kunnen zijn als je niet in de buurt van een Apple Store woont. Deze partijen testen de Apple TV met speciale software volgens de richtlijnen van Apple. Dit kan ook buiten de fabrieksgarantie, maar zorg dan wel eerst dat je een prijsopgave krijgt.

Kan de Apple TV niet meer gerepareerd worden, dan is het wellicht tijd voor een nieuwe. Check ons overzicht Apple TV kopen:

Bekijk ook Vernieuwde Apple TV 4K kopen: prijzen, aanbiedingen en de beste acties Wil je de nieuwste Apple TV kopen? Dan vind je in dit artikel alle details, zoals prijs, aanbiedingen, deals en verschillen tussen de modellen. De Apple TV 4K is verkrijgbaar bij diverse winkels, maar je kunt ook nog kiezen voor een van de voorgangers.

64GB Apple TV 4K 2022 128GB Apple TV 4K 2022 Siri Remote 2022

Apple TV zelf repareren

Durf je het aan om zelf je Apple TV te repareren? Dan kun je bij leverancier iFixit onderdelen en handleidingen vinden. iFixit is een bekende partij die regelmatig teardowns van iPhones en andere Apple-producten publiceert. Hou er wel rekening mee dat je het recht op normale fabrieksgarantie kan verliezen als blijkt dat je zelf met de Apple TV aan het klussen bent geweest. Daarom alleen aan te raden voor Apple TV’s die buiten de garantie vallen.

Bekijk ook Apple TV garantie: dit moet je weten over garantie op je Apple TV Hoe is de Apple TV garantie geregeld bij Apple? Geldt het ook in het buitenland en is AppleCare+ een goede aanvulling op de standaard garantie? Je leest er alles over in dit overzicht van de Apple TV garantie.