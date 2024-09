iPhone 13

Van de iPhone 13-serie was alleen het standaardmodel nog verkrijgbaar bij Apple, maar ook daar is nu een einde aan gekomen. De iPhone 13 mini moest vorig jaar al het veld ruimen en de iPhone 13 Pro-modellen verdwenen een jaar eerder al uit het assortiment en zijn daardoor nauwelijks meer nieuw te krijgen.

De iPhone 13 dateert alweer uit 2021 met een nieuw camerasysteem en een kleinere notch. De iPhone 14 heeft nu de plaats van de 13 ingenomen in het assortiment van Apple en is uiteraard ook in prijs verlaagd:

Adviesprijs iPhone 14: vanaf €749,- (was €869,-)

Adviesprijs iPhone 14 Plus: vanaf €869,- (was €969,-)

Apple Watch Series 9

De Apple Watch Series 10 biedt op zich wel weer wat leuke verbeteringen, zoals een glimmend zwarte afwerking en een groter display in een kleinere horlogekast. Het is nu ook voor het eerst dat de Series 10 meer functies bevat dan de Ultra 2, al komen er ook nog een paar functies naar de eerdere modellen (zoals muziek afspelen via de speaker). Het betekent ook dat de modellen van roestvrijstaal uit het assortiment verdwijnen, want de Apple Watch Series 10 is alleen verkrijgbaar in aluminium en titanium. Dat Apple voor titanium kiest is een logische keuze: het is een stuk lichter van gewicht en je kunt er dezelfde gepolijste afwerking aan geven.

Je koopt de Apple Watch Series 9 nog bij diverse andere winkels, maar hou er rekening mee dat deze modellen relatief snel uit het assortiment zullen verdwijnen. Zo is het momenteel al nauwelijks meer mogelijk om de Series 7 en 8 nieuw te kopen.