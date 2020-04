Graspollen? Niezen door berk, hazelaar of weegbree? Met onze applijst met hooikoorts-apps zie je precies wanneer het pollenseizoen is en wanneer je moet oppassen voor extra pollen in de lucht. Deze hooikoorts apps voor iPhone houden je op de hoogte.

Hooikoorts-apps voor je iPhone

Je ogen beginnen te kriebelen en je neus zit constant verstopt. Kortom: het hooikoortsseizoen is aangebroken. Met deze hooikoorts apps helpen we je aan een betrouwbare voorspelling van pollen, waarbij je notificaties kunt krijgen op de moeilijke dagen. Dit jaar is de hoeveelheid apps voor hooikoorts flink uitgedund, maar we hebben er desalniettemin een aantal voor je uitgezocht.



De iPhone is natuurlijk niet hét middel tegen hooikoorts, maar de telefoon kan je met apps wel waarschuwen als de kans op een allergische reactie groot is. Er zijn talrijke iPhone-apps die pollen signaleren, maar niet allemaal zijn ze even nuttig en actueel. iCulture zet daarom de beste hooikoorts-apps op een rij waar je wél wat aan hebt. In deze vergelijking van pollen en hooikoorts apps vertellen we wat de sterke en zwakke punten van de apps zijn, om de keuze gemakkelijker te maken.

Hooikoortsradar

De app Hooikoortsradar bestaat al heel wat jaar. Voorheen in een gratis en betaalde versie, nu is er alleen nog een gratis variant. De app toont een eenvoudig kaartje van Pollennieuws, waar voorheen ook een app van was. Op dit kaartje zie je in kleurtjes de verwachting voor de dag en je kan ook lezen welke bomen en grassen in bloei staan. De app houdt ook een gemiddelde klachtenscore bij, zodat je in één keer ziet of je niet de enige bent met jeukende ogen of enorme niesbuien. Er is ook een interactieve grafiek waarop je ziet hoe het verloop is van de groei van bepaalde bomen.

Sterk : Interactieve grafiek met klachtenscore en pollentellingen.

Minder sterk : Statisch kaartje alleen voor de dag, geen voorspelling voor komende dagen.

Weeronline

De bekende weerapp Weeronline heeft een eigen sectie voor hooikoorts. Weeronline geeft geen kaartje met hooikoortsverwachtingen, maar focust vooral op de type bomen en grassen. Via de instellingen kun je de ‘tegel’ voor hooikoorts aan- of uitschakelen. Je ziet dan hoe groot de kans is dat je klachten krijgt van een bepaalde soort boom. Wil je een uitgebreidere verwachting, dan zie je die in het volgende scherm. Er wordt een afsplitsing gemaakt voor bomen en grassen, waarbij je precies kan zien hoe erg de verspreiding en bloei de komende dagen is. Deze app komt dus vooral van pas als je precies weet waar je allergisch voor bent.

Sterk : Simpele weergave voor mate van hooikoortsklachten op jouw locatie, geeft voorspelling voor verschillende bomen en grassen.

Minder sterk : Geen kaartje met hooikoortsvoorspellingen, geen gedetailleerde uurweergave.

AllerGoGo

De hooikoortsapp AllerGoGo is vooral bedoeld voor kinderen, maar kan ook door volwassenen gebruikt worden. De app heeft een speels karakter, waarin je aan een Allergotchi aangeeft hoeveel last je hebt. De klachten, zoals een snotneus of tranige ogen, zie je direct terug bij het poppetje. Je geeft ook aan hoeveel medicijnen je gebruikt hebt, zodat je in de app ziet welke invloed dit heeft op Allergotchi. In plaats van het virtuele poppetje kun je ook een foto van jezelf maken.

In tegenstelling tot de andere apps, is AllerGoGo dus niet bedoeld om verwachtingen te geven van het hooikoortsseizoen. De app laat kinderen vooral op een speelse manier omgaan met hun eigen klachten, zodat ze bewust worden wat hooikoorts eigenlijk in houdt. We vinden het jammer dat de app al eventjes niet meer is bijgewerkt, omdat de insteek zo uniek is.

Sterk : Ideaal voor kinderen om meer te begrijpen van hun hooikoortsklachten.

Minder sterk : Geeft geen verwachtingen (maar daar is de app ook niet voor bedoeld).

Buienradar

Buienradar had jarenlang een mooie pollenradar in haar app verwerkt. Maar dit jaar doet deze het helaas niet en wordt je doorverwezen naar de mobiele website. De pagina belooft een voorspelling voor de komende 24 uur en 5 dagen, maar in onze test werkt dit eigenlijk niet goed. Je kunt daarom het beste naar de startpagina van Buienradar gaan en daar Hooikoorts aantikken, want dan zie je wel een wisselende voorspelling per dag. Maar omdat alle informatie niet meer in de app te raadplegen is, kun je eigenlijk beter één van de andere opties kiezen.

Sterk : Voorspelling voor zes dagen, maar alleen via de mobiele site.

Minder sterk : Kaart in de app werkt niet meer, geen methode om zelf gegevens in te voeren, geen gedetailleerde info van soorten pollen.

Meer pollenapps

Zit er niet bij wat je nodig hebt? Probeer dan deze alternatieve apps om iets aan je allergie te doen:

A.Vogel Hooikoortsweerbericht (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Het hooikoortsweerbericht, afkomstig van Weeronline. De kaart is wat ons betreft wat onduidelijk.

MASK-air (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Voor de echt fanatieke hooikoorts-patiënten. Hiermee kun je een dagboek bijhouden van je hooikoorts-symptomen.

Pollen-News (gratis, iPhone, iOS 8.0+) - Meertalige app voor als je op vakantie naar Zwitserland gaat.

Hooikoorts: van januari tot half oktober

Wanneer moet je eigenlijk uitkijken voor het hooikoortsseizoen? Dat zie je in de afbeelding hieronder. In het voorjaar is vooral de berk een geduchte boosdoener. Vanaf begin juni tot ver in september moet je oppassen voor diverse grassen, terwijl bijvoet vooral in augustus toeslaat.