Apple gaat dit jaar hoogstwaarschijnlijk iOS 14 aankondigen. Maar welke functies komen er dit jaar naar je iPhone? In deze vooruitblik op iOS 14 zetten we de recente geruchten, verwachtingen en wensen op een rij.

iOS 14 vooruitblik

Afgelopen jaar maakte Apple de overstap van twee aparte besturingssystemen voor iPhone en iPad. Dat betekent dat Apple zich met iOS 14 opnieuw focust op de iPhone, hoewel veel verbeteringen waarschijnlijk ook naar iPadOS 14 komen. De afgelopen tijd zijn er al aardig wat geruchten geweest, waardoor we een goede inschatting kunnen maken wat iOS 14 te bieden heeft. De update is nog niet officieel aangekondigd, maar komt waarschijnlijk wel in het najaar beschikbaar. Welke functies zitten eraan te komen en wat zijn onze wensen voor iOS 14? Je leest het in deze vooruitblik op iOS 14!



#1 Aankondiging mogelijk in de zomer

We beginnen dit lijstje met de grote vraag wanneer Apple iOS 14 gaat onthullen. Normaal gesproken doet Apple dit tijdens de WWDC begin juni, maar vanwege het coronavirus is het nog maar de vraag of en hoe de WWDC dit jaar gehouden wordt. We denken wel dat Apple in één of andere vorm de nieuwe softwareversies aan gaat kondigen, desnoods louter via een livestream zonder persoonlijke sessies met ontwikkelaars. Dat betekent dus dat de WWDC mogelijk iets minder groots aangepakt wordt, maar dat neemt niet weg dat iOS 14 een aantal nieuwe functies brengt.

De aankondiging volgt waarschijnlijk in juni, maar wanneer precies is nog onduidelijk. Zodra Apple meer duidelijkheid gegeven heeft over de WWDC 2020, lees je dat meteen op iCulture. We verwachten in ieder geval dat de update in september beschikbaar komt, zodra ook de 2020 iPhones in de schappen liggen.

#2 Eigen standaardapps kiezen

Betrouwbare bronnen meldden dat Apple eraan denkt om gebruikers zelf standaardapps te laten kiezen. Deze functie zou dan in iOS 14 toegevoegd kunnen worden. Momenteel kun je wel al standaardapps verwijderen, maar als je dan bijvoorbeeld op een e-mailadres op een webpagina tikt, wordt er geen andere mail-app voor in de plaats geopend. In iOS 14 zou je dit eindelijk zulf kunnen kiezen, ook voor bijvoorbeeld de browser. Er is de laatste tijd veel druk op Apple uitgeoefend om gebruikers zelf standaardapps in te laten stellen, dus het is goed mogelijk dat het dit jaar eindelijk gaat gebeuren.

#3 Eigen gekozen muziek-app voor Siri en HomePod

Daaraan gerelateerd is is de beperking van Siri dat de assistent standaard gebruikmaakt van Apple’s eigen apps, tenzij je nadrukkelijk erbij zegt dat je bijvoorbeeld een liedje via Spotify wil gebruiken. In iOS 14 zou je dit ook zelf kunnen kiezen. Dat zorgt er meteen voor dat je op bijvoorbeeld de HomePod, waar iOS 14 ook voor verwacht wordt, standaard Spotify kan gebruiken. Het openstellen van de HomePod voor andere diensten is ook een recent gerucht en is een functie die Apple overweegt. Laten we hopen dat Apple de stap dit jaar maakt (en de HomePod snel naar Nederland brengt).

#4 Nieuwe appkiezer

Onlangs dook op internet een mogelijke interne versie van iOS 14 op, waarop je zelf kan bepalen hoe de appkiezer eruit ziet. Daarbij lijkt het erop dat Apple overweegt om een iPad-achtige appkiezer ook op de iPhone mogelijk te maken. Je ziet dan de volledige schermen van de apps in kleine versies op het scherm en door naar rechts te vegen bekijk je de rest van de geopende apps. Het voordeel is dat je vier apps tegelijk op het scherm kan zien. Het is nog de vraag of deze functie uiteindelijk echt in iOS 14 komt of dat het slechts als test is.

#5 Nieuw kleiner bel-scherm

Al jaren een wens van gebruikers: breng het bel-scherm niet meer volledig in beeld. Als je nu op je iPhone met iets bezig bent en je wordt gebeld, verschijnt de beller schermvullend in beeld. Je huidige app wordt uit beeld verdrongen, waardoor je bijvoorbeeld niet nog even je zin af kan typen. In iOS 13.4 heeft Apple voor het CarPlay Dashboard al enkele stappen gemaakt op dit gebied. Je kan daar namelijk gewoon nog het navigatie-kaartje bekijken terwijl je met iemand telefonisch in gesprek bent. De knoppen om het scherm op te hangen, verschijnen dan aan de rechter kant in een apart kader. Op de iPhone kan Apple dit bijvoorbeeld met een grotere melding doen, zoals een designer al liet zien in een iOS 14 concept.

#6 Meer focus op stabiliteit

Apple zou de ontwikkeling van iOS 14 helemaal anders aanpakken dan het afgelopen jaar. Het afgelopen najaar verliep de uitrol van iOS 13 op zijn zachts gezegd nogal slordig. De updates volgden elkaar op de voet, omdat er nogal veel bugs in de eerste versies zaten. Om dit te voorkomen zou Apple de ontwikkeling dus anders aanpakken, met als gevolg een stabielere update. Dat lijkt dus goed nieuws voor iedereen, want hoe minder bugs er zijn hoe prettiger de update in de praktijk werkt.

#7 Geschikte toestellen

De grote vraag elk jaar: “Kan mijn iPhone nog geüpdatet worden?”. Als we geruchten mogen geloven wil Apple iOS 14 geschikt maken voor alle huidige toestellen. Dat betekent dat er ten opzichte van iOS 13 geen nieuwe modellen afvallen en dat zelfs de iPhone 6s en iPhone SE uit respectievelijk 2015 en voorjaar 2016 nog een update krijgen. Dat wordt een flinke uitdaging voor Apple, want met alle 2020 iPhones in aantocht betekent dit dat er maar liefst negentien verschillende iPhone-modellen ondersteund zouden moeten worden. Wij moeten het nog maar zien of het Apple lukt om geen enkel toestel af te laten vallen.

#8 Overige wensen en verwachtingen

Er zijn nog wel veel meer wensen en mogelijke verbeteringen die we graag in iOS 14 willen zien. Hierbij een greep uit onze wensen:

Kleiner Siri-scherm : In plaats van dat Siri schermvullend in beeld komt, zien we liever dat slechts een deel van het scherm gebruikt wordt.

: In plaats van dat Siri schermvullend in beeld komt, zien we liever dat slechts een deel van het scherm gebruikt wordt. Quote-functie in iMessage : In WhatsApp kun je gemakkelijk op een bericht reageren door deze te quoten. In iMessage is dat niet mogelijk, want vooral bij groepsgesprekken onhandig kan zijn.

: In WhatsApp kun je gemakkelijk op een bericht reageren door deze te quoten. In iMessage is dat niet mogelijk, want vooral bij groepsgesprekken onhandig kan zijn. Donkere app-icoontjes : Je kan sinds iOS 13 wel je iPhone in donkere modus zetten, maar lichte app-icoontjes blijven onveranderd.

: Je kan sinds iOS 13 wel je iPhone in donkere modus zetten, maar lichte app-icoontjes blijven onveranderd. Uitrol van Apple-functies die nog niet in Nederland zijn : We zien graag het nieuwe veegtoetsenbord in het Nederlands werken en de komst van de Apple News-app.

: We zien graag het nieuwe veegtoetsenbord in het Nederlands werken en de komst van de Apple News-app. Verbeterd emoji-toetsenbord: Nu de nieuwe emoji elk jaar maar blijven komen, wordt de noodzaak voor een verbeterd emoji-toetsenbord alleen maar groter. Zo zien we graag de mogelijkheid om zelf je favorieten te kiezen of makkelijker te zoeken.

Wat zijn jouw verdere wensen? Laat het ons weten in de reacties. Wil je meer lezen over iOS 14, check dan onze round-up.