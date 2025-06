iOS 26 zit vol vernieuwingen: welke werken op jouw iPhone?

Bij elke update kan het zijn dat er functies voor nieuwere toestellen gereserveerd blijven. Zo ook in iOS 26. Wij zetten overzichtelijk op een rijtje wat wel en niet beschikbaar is voor welke iPhone-modellen.

iOS 26 introduceert een reeks opvallende vernieuwingen, waaronder het nieuwe Liquid Glass-design. Hoewel inmiddels duidelijk is welke iPhones iOS 26 krijgen, was lange tijd onduidelijk welke functies precies op welk toestel beschikbaar zijn. Inmiddels is daar meer duidelijkheid over en wij zetten het overzichtelijk voor je op een rij.

#1 Visuele intelligentie met screenshots

Komt beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

Bij de introductie van de iPhone 16-serie kondigde Apple een nieuwe Apple Intelligence-functie aan: Visual Intelligence. Deze slimme camerafunctie helpt je om sneller informatie te verkrijgen over wat je ziet, bijvoorbeeld door objecten te herkennen of extra context te bieden. Aanvankelijk was dit exclusief voor de iPhone 16-modellen, maar met iOS 18.4 werd de functie ook beschikbaar voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

In iOS 26 gaat Apple nog een stap verder. Visuele Intelligence krijgt namelijk ondersteuning voor screenshots. Dat betekent dat je voortaan ook afbeeldingen uit je fotobibliotheek kunt analyseren om belangrijke details eruit te halen. Daarnaast kun je op basis van zo’n screenshot direct zoeken naar vergelijkbare beelden of aanvullende informatie – handig als je iets interessants hebt gezien, maar niet precies weet wat het is.

#2 Live vertalingen

Komt beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer (nog niet in het Nederlands)

In iOS 26 komt handige nieuwe functie voor de belangrijkste communicatie-apps van Apple: Live Vertalingen. Dankzij AI worden berichten en gesprekken in een andere taal automatisch vertaald naar jouw voorkeurstaal.

De functie werkt in iMessage, maar ook tijdens telefoongesprekken en FaceTime. Je ziet of hoort dan direct de vertaling, zonder dat je een aparte app hoeft te openen. Vooralsnog is Nederlands niet ondersteund als bron- of doeltaal. Initieel werkt Live Vertalingen onder andere met Engels, Frans, Duits en Italiaans. Het is nog niet duidelijk wanneer ondersteuning voor het Nederlands volgt.

#3 3D-effecten op het vergrendelscherm

Komt beschikbaar op: iPhone 12 of nieuwer

Het vergrendelscherm krijgt een frisse uitstraling dankzij de introductie van Liquid Glass. Deze nieuwe stijl zorgt ervoor dat elementen zoals de klok een glazig, doorzichtig effect hebben, wat het geheel een modernere en elegantere look geeft.

Daarnaast voegt Apple in iOS 26 zogeheten Ruimtelijke scènes toe. Hiermee kun je gewone 2D-foto’s omtoveren tot beelden met een 3D-achtig effect. Door slimme diepte-analyse lijkt het alsof de afbeelding echt tot leven komt op je vergrendelscherm.

#4 Shortcuts met AI

Komt beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

De Opdrachten-app is al jaren een krachtig hulpmiddel om taken op je iPhone te automatiseren, maar met iOS 26 wordt het nóg slimmer. Apple voegt namelijk ondersteuning toe voor Apple Intelligence, waardoor je opdrachten kunt uitbreiden met AI-functionaliteit.

Dat betekent dat je gebruik kunt maken van de taalmodellen van Apple Intelligence om geavanceerdere en contextbewuste opdrachten te maken. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten die automatisch reageren op bepaalde inhoud, slimme samenvattingen genereren of acties uitvoeren op basis van de betekenis van een tekst.

#5 Suggesties en ordenen van herinneringen

Komt beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

Met iOS 26 krijgt ook de Herinneringen-app een flinke upgrade dankzij Apple Intelligence. Apple bouwt AI dieper in, waardoor de app je op een veel slimmere manier kan ondersteunen bij je taken en to-do’s.

Zo kan de Herinneringen-app automatisch suggesties doen voor nieuwe herinneringen, op basis van informatie uit apps zoals iMessage en Mail. Heb je bijvoorbeeld in een chat afgesproken om iemand te bellen of iets mee te nemen? Dan kan Apple Intelligence daar proactief een herinnering voor aanmaken.

Daarnaast zorgt de AI ervoor dat vergelijkbare taken automatisch worden gebundeld in categorieën. Hierdoor krijg je een duidelijker overzicht van wat bij elkaar hoort, zonder dat je alles handmatig hoeft te organiseren. Een handige manier om je hoofd én je lijstjes opgeruimd te houden.

#6 Bestellingen volgen in Apple Wallet

Komt beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

Sinds iOS 16 kun je in Apple Wallet bestellingen volgen, maar deze functie is niet zo breed omarmd door winkeliers. Met iOS 26 wil Apple daar verandering in brengen door de integratie van Apple Intelligence.

Dankzij AI kan Apple nu automatisch trackinginformatie uit je e-mails halen, bijvoorbeeld uit bevestigingen van webshops. Zo ontstaat er één centrale plek in Wallet waar je al je pakketten overzichtelijk kunt volgen, zonder dat je handmatig iets hoeft toe te voegen. Het maakt het volgen van bestellingen een stuk eenvoudiger én slimmer.

#7 Nieuwe Genmoji en Image Playground-stijlen

Komt beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

Na de introductie van Apple Intelligence in iOS 18 bouwt Apple daar in iOS 26 verder op met slimme én creatieve vernieuwingen. Zowel Genmoji als Image Playground worden flink uitgebreid, waardoor je je nog persoonlijker kunt uitdrukken.

In Genmoji kun je voortaan meerdere emoji combineren tot één geheel nieuwe emoji. Zo kun je bijvoorbeeld een lachende kat met zonnebril maken of andere unieke combinaties die precies passen bij wat jij wilt zeggen. Ook wordt het mogelijk om een expressie van vrienden en bekenden te veranderen aan de hand van een foto en emoji.

Ten slotte krijgt ook Image Playground een flinke boost, mede dankzij de integratie van ChatGPT. Hierdoor worden er meerdere nieuwe stijlen toegevoegd, waaronder Anime, Olieverf, Print, Vector en Aquarel. Daarnaast is er een nieuwe functie genaamd ‘Any Style’, waarmee je zelf een stijl kunt beschrijven. Apple Intelligence genereert vervolgens een afbeelding op basis van jouw omschrijving.

#8 Achtergronden en poll-suggesties met AI

Komt beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

In iOS 26 voegt Apple nieuwe functies toe aan iMessage, waaronder de mogelijkheid om polls te maken en aangepaste achtergronden toe te voegen aan je chats. Goed nieuws: deze functies zijn niet exclusief voor de iPhone 15 Pro (Max) of nieuwere modellen, want ook oudere toestellen kunnen ermee aan de slag. Maar er zit wél een klein nuanceverschil.

Toestellen die Apple Intelligence ondersteunen, krijgen namelijk extra opties. Zo kunnen zij met behulp van AI automatisch polls laten opstellen op basis van het gesprek. Dat scheelt handmatig typen en maakt het makkelijker om snel een groepsbesluit te nemen.

Ook op het gebied van achtergronden is er onderscheid. Alle gebruikers krijgen toegang tot de standaardachtergronden die Apple aanbiedt. Maar wie een toestel heeft met Apple Intelligence, kan via Image Playground zelf unieke achtergronden maken in elke gewenste stijl.

#9 Hints om cameralens schoon te maken

Komt beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

De iPhone kan met iOS 26 een waarschuwing geven dat de cameralens mogelijk vies en schoongemaakt moet worden voor een betere foto. Dit werkt echter alleen op modellen met Apple Intelligence, dus de iPhone 15 Pro of nieuwer. Je kan de functie inschakelen via Instellingen > Camera > Lens Cleaning Hints.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.