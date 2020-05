macOS 10.16 is de volgende versie van het besturingssysteem voor de Mac. Welke verbeteringen kunnen we dit jaar verwachten? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van macOS 10.16.

macOS 10.16 vooruitblik

De afgelopen jaren maakt macOS langzaamaan een transitie door. Sinds twee jaar heeft Apple enkele van haar eigen apps overgezet van iPhone naar Mac (zoals de Woning- en Aandelen-app) en sinds vorig jaar is dit ook mogelijk voor externe ontwikkelaars. In macOS 10.16, de eerstvolgende update, verwachten we nog meer van soortgelijke verbeteringen voor Mac-gebruikers. Maar wat staat er nog meer op de planning? We blikken vooruit op macOS 10.16.

Aftellen naar WWDC 2020

In deze nieuwe artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2020 . Op maandag 22 juni trapt Apple af met de eerste WWDC die volledig online gehouden wordt. Nu de conferentie een paar weken later begint dan je van Apple gewend was, hopen we met deze serie de pijn iets te verzachten.

#1 Nieuwe iMessage-app

iMessage op de Mac is de afgelopen jaren een ondergeschoven kindje geweest. Terwijl de iPhone- en iPad-versie elk jaar verbeterd is, is dit op de Mac beperkt gebleven tot ondersteuning voor functies als Berichten in iCloud. We missen nog steeds de schermvullende animaties, het versturen van berichten met een effect en de ondersteuning voor iMessage-apps. Er zijn aanwijzingen gevonden dat Apple werkt aan een Catalyst versie van de Berichten-app. Dat zou betekenen dat Apple de iPhone- en iPad-versie overzet naar de Mac. Daarmee zouden ook alle functies van de iOS-versie beschikbaar komen op de Mac.

#2 Opdrachten-app

Vorig jaar gingen er al geruchten dat de Opdrachten-app naar de Mac zou komen. Helaas moeten we het op de Mac nog steeds zonder Siri Shortcuts doen, maar het zou zomaar kunnen dat de app dit jaar wel de overstap maakt. De Opdrachten-app zit nu namelijk al ver verstopt in de code en het zou ons niets verbazen als Apple het afgelopen jaar gebruikt heeft om de Mac-versie verder te verbeteren zodat apps er volop gebruik van kunnen maken. Je kan nu op de Mac al taken automatiseren met Automator, maar met Siri Shortcuts is dat eenvoudig met een Siri-commando te activeren.

There is almost certainly a high probability of Shortcuts coming to the Mac — because it's already 90% there in macOS Catalina. I hope in the intervening year that they've had the opportunity to build a Mac UI around it, and extend its APIs to AppKit apps https://t.co/g7AqZc72Ii pic.twitter.com/824P5ZFrMp — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 24, 2020

#3 Verbeteringen voor Catalyst

Catalyst is Apple’s projectnaam voor apps die overgezet zijn van iPad/iPhone naar Mac. Het afgelopen jaar heeft Apple al enkele verbeteringen doorgevoerd, zoals de ondersteuning van universele aankopen tussen Mac en iOS. Je hoeft daardoor nog maar één app te kopen. Het komende jaar denken we dat Apple voor ontwikkelaars nog meer verbeteringen doorvoert, zodat het ontwikkelen van dergelijke apps makkelijker gaat. Er is vanuit appmakers best nog wat kritiek geweest. Het eerste jaar zit er pas net op, dus we verwachten sowieso verbeteringen op dit vlak.

We hopen dan ook dat Apple het voortouw neemt en laat zien wat deze verbeteringen in de praktijk opleveren. Zo vinden we de Mac-versie van de Woning-app nog erg beperkt en wel heel erg lijken op een opgeblazen iPad-app. Het leek erop dat de Woning-app in macOS Catalina verbeterd zou worden, maar daar hebben we nog niks van teruggezien.

#4 Voorbereidingen op ARM

De bewijzen stapelen zich op: Apple wil in 2021 de eerste Mac met eigen ARM-chip uitbrengen. Volgens recente geruchten stopt Apple hier 12-cores in. Momenteel maakt Apple nog altijd gebruik van Intel-chips, maar met eigen ARM-chips heeft Apple veel meer zelf in eigen hand. Maar dat betekent ook dat er aan de kant van macOS en apps voor ontwikkelaars flink wat moet veranderen. Ontwikkelaars moeten ver van tevoren op de hoogte gebracht worden, zodat zij hun apps aan kunnen passen aan de nieuwe structuur van aankomende Macs. Het zou zomaar kunnen dat Apple tijdens de WWDC alvast een preview geeft voor wat dit voor ontwikkelaars betekent. Voor gebruikers niet misschien meteen spannend en iets om enthousiast van te worden, maar wel noodzakelijk om de volgende stap voor de Mac te kunnen maken.

#5 Verbeterde wachtwoordenbeheer

Apple is van plan om iCloud-sleutelhanger in iOS 14 te verbeteren met nieuwe functies, onder andere op het gebied van tweestapsverificatie. Als Apple dit inderdaad door gaat voeren in iOS 14 , zijn we er nagenoeg zeker van dat we dit ook in macOS 10.16 gaan vinden. Apps als 1Password en LastPass zijn een stuk geavanceerder dan Apple’s eigen iCloud-sleutelhanger, maar daar zou nu dus verandering in komen. Functies waar je in ieder geval op kan rekenen is het bewaren van tweestapsverificatie wachtwoorden. Je hebt voor tweestapsverificatie nu vaak nog een code per sms nodig of via een app die dit automatisch voor je genereert. Met de nieuwe iCloud-sleutelhanger zou dit niet meer nodig hoeven zijn. Misschien is het daarom ook geen gek idee dat Apple zijn eigen app hiervoor uitbrengt, in plaats van dat dit verstopt zit in de voorkeuren van Safari . Het voordeel is dat je het dan ook zou kunnen gebruiken in andere browsers.

#6 Naam

Elk jaar is het nog altijd afwachten welke naam Apple kiest. Bij iOS, iPadOS, watchOS en tvOS is het makkelijk: Apple telt gewoon door met het eerstvolgende versienummer. Maar gaat dat bij macOS nu ook gebeuren. We spreken voorlopig nog steeds over macOS 10.16, maar misschien kiest Apple nu wel voor macOS 11 vanwege de overstap naar ARM? Dat is nog een groot raadsel, net als de bijpassende naam die Apple er altijd bij bedenkt. Namen die in het verleden geregistreerd zijn, zijn Mammoth, Marin, Monterey en Sequoia. Toch denken wij dat Apple een geheel andere naam kiest. Welke naam Apple dan ook kiest, het levert in ieder geval weer mooie wallpapers op.

#7 Overige wensen

We hebben nog wel meer wensen voor de volgende versie van macOS:

Verbeterde notificaties : Nu er steeds meer apps van iPhone en iPad overgezet worden, kunnen ook steeds meer apps notificaties versturen. Het wordt tijd dat Apple dit op de Mac eens aanpakt, op zijn minst met gegroepeerde meldingen.

: Nu er steeds meer apps van iPhone en iPad overgezet worden, kunnen ook steeds meer apps notificaties versturen. Het wordt tijd dat Apple dit op de Mac eens aanpakt, op zijn minst met gegroepeerde meldingen. Backups maken in iCloud : Backups maken kun je nog steeds doen op een externe schijf of een Time Capsule, maar we zien toch ook graag dat dit gewoon in iCloud kan, net als op je iPhone en iPad. Daar moet wel een extra grote opslagcapaciteit voor komen.

: Backups maken kun je nog steeds doen op een externe schijf of een Time Capsule, maar we zien toch ook graag dat dit gewoon in iCloud kan, net als op je iPhone en iPad. Daar moet wel een extra grote opslagcapaciteit voor komen. Geavanceerder klembord : Apple voegde vorig jaar Sidecar toe, waarmee je de iPad als extern beeldscherm kan gebruiken. Populaire apps als Duet Display werden daardoor voor veel mensen overbodig. Andere populaire apps zijn klembordbeheerders. We zouden graag zien dat Apple dit zelf implementeert.

: Apple voegde vorig jaar Sidecar toe, waarmee je de iPad als extern beeldscherm kan gebruiken. Populaire apps als Duet Display werden daardoor voor veel mensen overbodig. Andere populaire apps zijn klembordbeheerders. We zouden graag zien dat Apple dit zelf implementeert. Mac ontgrendelen met iPhone: Apple heeft al de mogelijkheid om je Mac te ontgrendelen met je Apple Watch en andere vormen van goedkeuring te geven. Maar we zouden ook graag zien dat hier de iPhone bij komt. Hierdoor kan je bijvoorbeeld je Mac ontgrendelen met Face ID of Touch ID, ook als je Mac zelf geen Touch ID heeft.

Lees meer over macOS 10.16 in onze round-up. Check ook onze andere vooruitblikken op WWDC 2020.