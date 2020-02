Apple gaat de HomePod meer openstellen voor andere streamingdiensten. Momenteel werkt de HomePod nog alleen nauw samen met Apple Music, maar daar komt volgens bronnen verandering in.

De HomePod is Apple’s slimme speaker en een concurrent voor soortgelijke speakers van Google en Sonos. Maar waar de speakers van Google en Sonos samenwerken met een grote verscheidenheid aan verschillende diensten, is dat bij de HomePod niet het geval. De HomePod kan alleen direct muziek afspelen via Apple Music, waardoor je andere manieren moet gebruiken om muziek van andere diensten af te spelen. Bloomberg meldt nu dat Apple overweegt om dit te veranderen.



‘HomePod werkt binnenkort nauw samen met andere muziekdiensten’

Als je een HomePod in huis hebt staan maar geen lid bent van Apple Music, moet je gebruikmaken van AirPlay om muziek van bijvoorbeeld Spotify te streamen. Je hebt daardoor altijd je iPhone of iPad nodig om muziek te kiezen. Je kan niet aan Siri op de HomePod vragen om een bepaald nummer van je favoriete artiest via Spotify af te spelen.

Volgens bronnen bij Bloomberg werkt Apple aan de mogelijkheid om een andere standaard streamingdienst voor de HomePod in te stellen. Dat zou dus betekenen dat het een stuk makkelijker wordt om muziek op de HomePod af te spelen als je geen Apple Music-luisteraar bent. Momenteel werkt Spotify wel met Siri, maar alleen nog op de iPhone en iPad. Met een uitbreiding naar de HomePod is er straks dus veel meer mogelijk.

Het is nog niet bekend welke streamingdiensten hier al mee bezig zijn en wanneer de functie beschikbaar komt. Bloomberg houdt nog een slag om de arm, want de mogelijkheden worden nu alleen nog onderzocht. Mogelijk wordt dit onderdeel van iOS 14, de grote software-update die later dit jaar verwacht wordt.

Apple is volgens bronnen ook van plan gebruikers te laten kiezen welke apps van derden als standaard gebruikt worden. Hierdoor zit je dus niet per se vast aan Safari of de standaard Mail-app.