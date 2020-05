In deze vooruitblik op watchOS 7 kijken we naar de mogelijke verbeteringen die eraan zitten te komen op de Apple Watch. Welke functies zijn al gelekte en waar hopen we op? Dit zijn de verwachtingen van watchOS 7.

watchOS 7 vooruitblik

watchOS 7 wordt de volgende grote update voor de Apple Watch. De afgelopen jaren heeft Apple veel nieuwe sport- en gezondheidsfuncties toegevoegd en dat zal dit jaar ook het geval zijn. De afgelopen maanden zijn er al wat functies gelekt, zoals nieuwe wijzerplaten en een functie voor de jongste Apple Watch-gebruikers. In deze vooruitblik op watchOS 7 bespreken we wat er komen gaat en welke functies Apple mogelijk tijdens de WWDC 2020 gaat aankondigen.

In deze nieuwe artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2020 . Op maandag 22 juni trapt Apple af met de eerste WWDC die volledig online gehouden wordt.

#1 Slaapfunctie

Apple gaat in watchOS 7 eindelijk een nieuwe slaapfunctie toevoegen, als we de geruchten mogen geloven. Apple is hier al heel wat jaren mee bezig en de geruchten gaan dan ook al lang. Hoe dit precies gaat werken is nog niet bekend, maar je moet hiervoor in ieder geval de Apple Watch omhouden tijdens het slapen. Vermoedelijk komt er een nieuwe Slaap-app bij, waarmee je naderhand allerlei statistieken kan bekijken over je nachtrust. De grote vraag is nog op welke modellen dit beschikbaar komt, omdat batterijduur mogelijk een probleem kan zijn. We gaan er in ieder geval van uit dat het beschikbaar komt voor de Apple Watch Series 5. Dit model kan flink wat extra batterijduur krijgen door het always-on scherm uit te schakelen. Mogelijk gaat dat geheel automatisch zodra je de functie gebruikt.

#2 Kindermodus en Schooltime

Kinderen kunnen straks ook een Apple Watch gebruiken, zelfs als ze geen iPhone hebben. Apple zou werken aan een speciale kindermodus, waarmee de ouder de Apple Watch kan koppelen aan zijn of haar iPhone. Kinderen kunnen hem dan gebruiken, zonder dat er dus constant een iPhone aan gekoppeld hoeft te zijn. Met ouderlijk toezicht heb je als ouder zelf in de hand welke functies beschikbaar zijn en bijvoorbeeld welke muziek er op de Apple Watch staat. Het bijbehorende Schooltime is een soort van Schermtijd, waar je kan instellen welke apps gebruikt mogen worden en voor hoe lang.

De Activiteit-app zou voor kinderen aangepast worden. In plaats van het meten van calorieën, bestaat je bewegingsdoel uit een aantal minuten. Zo kan je bijvoorbeeld instellen hoeveel minuten een kind per dag moet bewegen door bijvoorbeeld buiten te spelen. Dat is iets anders dan de trainingsring, waarbij het gaat om het aantal minuten dat je zwaardere oefeningen doet (zoals echt sporten).

#3 Wijzerplaten delen en nieuwe soorten

Iedere Apple Watch-gebruiker kan kiezen uit dezelfde soort wijzerplaten, maar je kan deze nog wel zelf naar eigen smaak inrichten. Zo kies je vaak een kleurtje en bepaal je waar de complicaties komen, de kleine apps waarmee je snel informatie kan aflezen. In watchOS 7 zou het mogelijk zijn om je favoriete instelling te delen met andere gebruikers.

Verder kun je rekenen op een reeks nieuwe wijzerplaten. We hopen allereerst dat deze op zoveel mogelijk Apple Watch-modellen beschikbaar komen, want vorig jaar was de selectie op de Series 3 en ouder wat karig. Eén van de nieuwe wijzerplaten is de Infograaf Pro, waar een tachymeter. Een andere nieuwe wijzerplaat zijn de vlaggen-wijzerplaten. Die komen mooie van pas tijdens nationale feestdagen of bijvoorbeeld tijdens sporttoernooien

#4 Verbeterde ECG en bloedzuurstof meten

Je kan sinds watchOS 5 een ECG maken op de Apple Watch, ook in Nederland en België. Apple zou werken aan een verbeterde ECG-meting, waardoor deze betrouwbaarder is bij bijvoorbeeld hogere hartslagen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat je later dit jaar met je Apple Watch het bloedzuurstofgehalte zou kunnen meten. Het is echter nog de vraag of je hier per se een nieuwe Apple Watch voor nodig hebt. De hardware die hier voor nodig is, zit in ieder geval deels in de recente modellen. Maar het zou ook goed kunnen dat Apple deze functie voor de Apple Watch Series 6 bewaart, die later dit najaar pas aangekondigd wordt.

#5 Nieuwe Fitness-app

De Apple Watch biedt met de Activiteit-app een manier om je bewegingen te volgen en resultaten van workouts te bekijken, maar een duwtje in de rug met een aantal stevige fitnessoefeningen kan ook geen kwaad. Apple zou werken aan een nieuwe Fitness-app voor iPhone en Apple TV, maar ook voor de Apple Watch. In de app vind je uitlegvideo’s van allerlei oefeningen, die je dan zou kunnen uitvoeren met je Apple Watch om je pols. De Apple Watch zou dan zien of je de oefening juist uitvoert. In combinatie met de Apple TV zou je dus voor je televisie alle oefeningen kunnen doen.

#6 Activiteit-app verbeteringen

De Activiteit-app is nog altijd het kloppend hart van de Apple Watch. De ringen zijn het meest kenmerkende van de Apple Watch en nagenoeg ieder jaar voert Apple wel enkele verbeteringen toe. Zo zijn er de afgelopen jaren al de wedstrijden en persoonlijke uitdagingen bijgekomen en is vorig jaar de app op de Apple Watch uitgebreid, zodat je ook daarop rechtstreeks je prestaties kan bekijken. De afgelopen tijd vragen steeds meer gebruikers om een zogenaamde rustdag, zeker nu naar buiten gaan door het coronavirus lang niet meer zo vanzelfsprekend is. Als je nu een dag niet beweegt, gaat je streak verloren. Je zou daarom bij ziekte een soort pauze in kunnen lassen, waardoor je prestatiereeks behouden blijft. We denken wel dat Apple aan een soortgelijke functie werkt, al zijn er nog geen specifieke aanwijzingen voor gevonden.

#7 Overige wensen voor watchOS 7

We hebben nog wel meer wensen voor watchOS 7. Deze functies en verbeteringen zouden we graag zien:

Nederlandse Scribble voor Apple Watch : We noemen hem bijna elk jaar wel, maar hij mag ook dit jaar niet van onze lijst ontbreken. Met Scribble kun je makkelijker woorden maken, door letter voor letter op de Apple Watch te schrijven. Apple heeft vorig jaar het voorspellende toetsenbord al in het Nederlands uitgebracht, dus we vinden het nu wel tijd voor de Nederlandse Scribble.

: We noemen hem bijna elk jaar wel, maar hij mag ook dit jaar niet van onze lijst ontbreken. Met Scribble kun je makkelijker woorden maken, door letter voor letter op de Apple Watch te schrijven. Apple heeft vorig jaar het voorspellende toetsenbord al in het Nederlands uitgebracht, dus we vinden het nu wel tijd voor de Nederlandse Scribble. Siri Shortcuts-verbeteringen : Siri Shortcuts werken op de Apple Watch lang niet altijd even goed. Ook missen we nog steeds de bijbehorende Apple Watch-versie van de Opdrachten-app, die het oorspronkelijke Workflow wel had. Een opdracht starten vanuit een complicatie lijkt ons ideaal.

: Siri Shortcuts werken op de Apple Watch lang niet altijd even goed. Ook missen we nog steeds de bijbehorende Apple Watch-versie van de Opdrachten-app, die het oorspronkelijke Workflow wel had. Een opdracht starten vanuit een complicatie lijkt ons ideaal. Wijzerplaten automatisch aanpassen : Je kan gemakkelijk tussen wijzerplaten wisselen, maar zou het niet handig zijn als dat automatisch gaat, bijvoorbeeld op basis van tijd of locatie? Dat je ‘s ochtends liever een wijzerplaat wil met handige complicaties voor het openbaar vervoer, terwijl je ‘s avonds op de bank een meer rustgevendere wijzerplaat wil.

: Je kan gemakkelijk tussen wijzerplaten wisselen, maar zou het niet handig zijn als dat automatisch gaat, bijvoorbeeld op basis van tijd of locatie? Dat je ‘s ochtends liever een wijzerplaat wil met handige complicaties voor het openbaar vervoer, terwijl je ‘s avonds op de bank een meer rustgevendere wijzerplaat wil. Notities-app : Deze missen we eigenlijk nog steeds: Apple’s eigen Notities-app. Vorig jaar bracht Apple al Dictafoon en Rekenmachine naar de Apple Watch, maar de Notities-app ontbreekt nog steeds. Google laat met Google Keep op de Apple Watch zien dat het prima kan.

: Deze missen we eigenlijk nog steeds: Apple’s eigen Notities-app. Vorig jaar bracht Apple al Dictafoon en Rekenmachine naar de Apple Watch, maar de Notities-app ontbreekt nog steeds. Google laat met Google Keep op de Apple Watch zien dat het prima kan. Verbeteringen voor Always-on: Het Always-on scherm op de Apple Watch kan nog wat verbeteringen gebruiken. Zo verschijnt simpelweg de klok in beeld als de timer loopt en dat vinden wij nogal onhandig tijdens het koken.

Heb jij nog wensen voor verbeteringen in watchOS 7 die je graag wil zien? Deel het met ons in de reacties.

Lees ook onze WWDC 2020 verwachtingen. Daarin lees je in het kort wat je op 22 juni allemaal kan verwachten.