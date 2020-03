Workout-uitlegvideo’s in nieuwe app

Apple biedt al vanaf het begin de mogelijkheid om met je Apple Watch workouts vast te leggen, maar wat je precies moet doen is een raadsel. Moet je 25 squats per dag doen? En hoe voer je ze dan veilig uit, zonder dat het in je rug schiet? Wat is een goede houding op een roeimachine? Een nieuwe app moet dat gaan veranderen. De workout-app zou moeten verschijnen in watchOS, tvOS 14 en iOS 14, zo blijkt uit gelekte informatie. De app geeft uitleg bij de verschillende oefeningen en legt uit hoe je ze correct en veilig uitvoert.



De app heeft de codenaam Seymour gekregen. De uiteindelijke naam zou ‘Fit for Fitness’ kunnen worden. Je kunt er fitnessvideo’s mee downloaden, met uitleg hoe je de activiteit moet uitvoeren en op die manier de metingen met je Apple Watch zo nauwkeurig mogelijk kunt vastleggen. Voor het kijken van de video’s heb je een apparaat met een groter scherm nodig, namelijk een Apple TV, iPad of iPhone. Het staat los van de al bestaande Activiteit-app.

Deze icoontjes zijn td vinden in de app:

De workouts die zijn meegeleverd zijn onder andere fietsen, krachttraining, dansen, yoga, binnen hardlopen en trainen van je core. De video’s zijn waarschijnlijk gratis te bekijken. De website MacRumors, die de app ontdekte, trof geen abonneemodel of in-app aankopen aan.

Mogelijk gaat Apple de nieuwe functies in juni aankondigen, tijdens een grotendeels virtuele variant van WWDC. In ieder geval lijkt het plan om de app in watchOS 7, tvOS 14 en iOS 14 mee te leveren.