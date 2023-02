Vertalen op vakantie is een eitje met deze apps. Zoek vertalingen op van teksten op menukaarten en borden, krijg realtime vertalingen van dingen die je hoort of ziet. Gebruik het toetsenbord of de camera van je iPhone om met Google Translate en andere apps iets te vertalen.

Vertaalapps voor iPhone en iPad

Op vakantie kun je een taalgids raadplegen of vooraf een taalcursus doen. Maar soms wil je gewoon even snel een vertaling opzoeken, bijvoorbeeld een tekst op een verkeersbord of een menukaart. Vertaalapps zijn tegenwoordig zo goed dat je zelf geen teksten meer hoeft in te tikken. Met deze tips kun je moeiteloos vertalen op iPhone en iPad.

Apple Vertaal-app

In taalgidsen vind je vaak alleen losse woordjes of zinnetjes zoals ‘Ik hou van je’ en ‘Ik wil graag een kop koffie’. Maar daar heb je niet zoveel aan als je geconfronteerd wordt met een onbegrijpelijke tekst in een vreemde taal. Gelukkig zijn vertaalapps de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan, vooral dankzij slimme woordherkenning. Vertaalapps begrijpen steeds beter de context en snappen daardoor beter wat je bedoelt. Bij het zinnetje ‘Ik wil mijn fiets stallen’ weet een vertaalapp dat het gaat om ergens neerzetten van een fiets, niet om koeien- of paardenstallen. Maar pas wel op, want zelfs de beste vertaalapp wil er nog wel eens naast zitten, waardoor de ander je toch niet helemaal begrijpt. Praten met je handen of wijzen kan dan nog de enige oplossing zijn.

Je hoeft geen aparte app te installeren om een goede vertaling te vinden. Open gewoon de Apple Vertaal-app die sinds iOS 14 op je toestel te vinden is. Hij werkt ook in het Nederlands en met steeds meer talen. Als je vooraf de gewenste talen downloadt kun je de app volledig offline gebruiken. Het voeren van een gesprek gaat heel natuurlijk: spreek jouw tekst in en de app spreekt de vertaling uit in de andere taal. Je kunt ook favorieten opslaan. Foto’s vertalen of handgeschreven teksten invoeren is helaas nog niet mogelijk.

Google Translate

Google was er al vroeg bij met Google Translate, een vertaaldienst die je eerst alleen op de desktop kon gebruiken. Sinds er een aparte app is komen er steeds meer mogelijkheden bij. Zo kun je offline vertalen in tientallen talen, zodat je geen internetverbinding nodig hebt in het buitenland. Zelf zijn we dol op de mogelijkheid om via de camera te kijken, zodat je realtime de vertaling kunt zien van opschriften. Een straatnaambordje of waarschuwing vertaal je live, via de zoeker van de camera… geniaal! Je kunt bij Google Translate ook complete webpagina’s of zinnetjes laten vertalen. Dat werkt in maar liefst 103 talen, waaronder diverse exotische zoals Hawaiaans, Teloga en Xhoso.

Je kunt in Google Translate op meerdere manieren je tekst invoeren: met een geschreven tekst, gesproken tekst of via de camera. Daardoor kun je ook in landen waar je de taal echt niet spreekt toch een gesprekje aanknopen of zien wat er op een verkeersbord staat. Zodra de vertaling is gemaakt kun je de tekst ook weer laten voorlezen, zodat je als het ware kunt terugpraten. Google heeft werkelijk aan alles gedacht, want als je de tekst niet wilt intikken, dan kun je ‘m ook met je vinger of met een stylus op het scherm tekenen. Gebruik de app niet om een werkstuk voor school te maken, want de kans is aanwezig dat niet alles 100% correct is. Maar als je je verstaanbaar wilt maken in steenkolen-Frans, -Japans of -Hawaiiaans, dan helpt de app enorm.

Google Translate is dé standaard als het om vertaalapps gaat. Vandaar dat we wat Google Translate-tips voor je hebben verzameld.

Microsoft Translator

Ook Microsoft heeft een eigen app om vertalingen te maken. Deze app helpt je bijvoorbeeld bij het vertalen van de menukaart en naamborden. Veel functies zijn vergelijkbaar met Google Translate – maar deze app kun je zelfs op de Apple Watch gebruiken! De app vertaalt teksten en foto’s direct vanaf je iPhone of iPad. Net als bij Google Translate kun je zinnen inspreken door op het microfoon-icoon te tikken. Dit werkt zoals je gewend bent bij Siri, waarbij je meteen de vertaling te zien en te horen krijgt. Eventueel kun je de vertaling extra groot op het scherm afbeelden, zodat je het makkelijk aan je gesprekspartner kunt laten zien.

Met Microsoft Translator kun je ook een gesprek voeren via tekstballonnen, nadat je eerst de twee talen hebt gekozen van jou en je gesprekspartner. Vervolgens spreek je om beurten een zin in, die vertaald wordt.

In Microsoft Translator kun je een foto maken van een tekst of naambord, waarbij eventueel aanwezige opschriften meteen als vertaling te zien zijn. Microsoft Translator werkt offline, maar daarvoor zul je wel eerst de gewenste talen moeten downloaden. Hiervoor tik je in de app op het tandwiel en kies je vervolgens voor ‘Offline talen’. Zodra je weer thuis bent kun je de talen die je niet meer nodig hebt verwijderen. – Lees ook ons artikel over Microsoft Translator.

SayHi

SayHi maakt het mogelijk om een gesprek met iemand in een andere taal te voeren. Bij het installeren van de app geef je toestemming om de microfoon te gebruiken, waarna je de gewenste talen kiest. Meestal zal de uitgangstaal Nederlands zijn. Rechtsboven kies je de taal van de andere persoon. Tik op de blauwe knop om te beginnen met praten, waarna de tekst meteen wordt vertaald. Met een schuifknop kun je het tempo aanpassen. De tekst is ook meteen leesbaar op het scherm. Heeft de gesprekspartner niet goed zitten opletten, dan kun je de tekst nogmaals laten uitspreken.

Alle gangbare talen zitten in deze app, inclusief Mandarijn in de varianten China en Taiwan. Met de premium-functie krijg je toegang tot meer talen, zoals Swahili en Telugu. Voor dialecten betaal je ook extra. Nadeel van deze app is dat je een abonnement voor meerdere maanden moet afsluiten, wat niet erg handig is als je maar een weekje op vakantie gaat. – Lees onze SayHi review.

iTranslate

Op de iCulture-redactie kennen we iTranslate vooral sinds ze de uitstekende Apple Watch-app uitbrachten. Het was een van de eerste apps die daadwerkelijk op de Apple Watch te gebruiken was voor dagelijkse bezigheden. Door op het scherm te drukken krijg je een overzicht van de beschikbare talen. Je spreekt het gewenste woord in en de app gaat meteen bezig om het te vertalen en uit te spreken.

iTranslate is ook snel bereikbaar via de wijzerplaat van je Apple Watch. Er verschijnen dan tijdsgebonden teksten op het scherm, zoals ‘goedemorgen’ en ‘goedenacht’. Wil je wat langere zinnen vertalen dan kun je iTranslate het beste op de iPhone of iPad gebruiken. De app vertaalt binnen andere apps dankzij de iTranslate-toetsenbordextensie. Echte fans kunnen iTranslate bovendien via de widgets gebruiken. Zo heb je altijd toegang tot de vertaalfuncties.

De vertalingen die iTranslate heeft gemaakt kun je doorsturen naar andere apps. De basisfuncties zijn gratis, maar wil je ook spraakherkenning dan betaal je een eenmalig bedrag via een in-app aankoop. Daarmee verdwijnen ook meteen de reclames uit beeld.

Pixter

Misschien vraag je je af waarom je nog een betaalde app zou willen downloaden, als Google en Microsoft de functionaliteit in een gratis app hebben gestopt? Pixter biedt wel iets meer dan alleen maar vertalen van teksten. Er zitten ook OCR-functies in, zodat je de vertaalde tekst van een formulier of brief meteen verder kunt verwerken. Pixter werkt offline en bevat 32 verschillende talen. – Lees meer over Pixter.

Waygo

Vooral bij talen die je niet goed kunt lezen is het handig om wat hulp te krijgen. Waygo is gespecialiseerd in Chinees, Japans en Koreaans en levert in no-time een Engelse vertaling. De app bewaart ook een historie van eerdere vertalingen en heeft een lijst met favorieten, zodat je uitdrukkingen als “Dankjewel” en “Tot ziens” weer snel kunt terugvinden. Je kunt in de gratis versie 10 vertalingen per dag uitvoeren. Upgraden naar onbeperkt gebruik kost een paar euro. De app is snel en betrouwbaar, zolang je je camera maar erg stil houdt. Een nadeel is dat je maar een paar vertalingen tegelijk in beeld kunt zien en dat het met maar drie talen werkt.

DeepL

DeepL is de afgelopen tijd uitgegroeid tot een bekend alternatief voor Google Translate. Het Duitse bedrijf heeft twee apps voor iOS: DeepL Translate voor het vertalen van zinnen en Dictionary Lingee voor het opzoeken van woorden. DeepL maakt gebruik van kunstmatige intelligentie voor het vertalen van tekst, spraak, foto’s en bestanden. Dit werkt tussen 29 talen en het levert kwalitatief goede teksten op. Linguee is wat meer bedoeld als woordenboek: als je de specifieke betekenis van een bepaald wordt zoekt, krijg je deze te zien inclusief uitleg en zinnen in context.

Meer vertaalapps voor je iPhone

Er zijn nog wel meer apps waarmee je vertalingen kunt maken:

Vertalen Me: vertaal tekst app (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Translate Me is een live vertaalapp, die ook met spraak werkt.

, iOS 12.0+) - Translate Me is een live vertaalapp, die ook met spraak werkt. Naver Papago - AI Translator (Gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Vertaalt tekst, afbeeldingen en spraak met behulp van kunstmatige intelligentie. Je kunt de functies gratis gebruiken, zonder in-app aankopen.

SayHi Vertalen (Gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een makkelijk te gebruiken vertaalapp, die gebruik maakt van Microsoft-technologie. Heeft geen offline vertalingen. Gratis en zonder in-app aankopen.

Spreek en Vertaal - Vertaler (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een betaalde vertaalapp, ook voor minder gangbare talen. Synchroniseert via iCloud. De app is wel vrij prijzig, want na de driedaagse proefperiode moet je een paar euro per maand gaan betalen.

, iOS 11.0+) - Een betaalde vertaalapp, ook voor minder gangbare talen. Synchroniseert via iCloud. De app is wel vrij prijzig, want na de driedaagse proefperiode moet je een paar euro per maand gaan betalen. TextGrabber - Foto Vertalen (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Deze app wordt gemaakt door ABBYY, een bedrijf dat vooral bekend is van tekstscanners. Je kunt een foto maken van een tekst, die vervolgens met OCR wordt omgezet naar getypte tekst, waarna je de vertaling te zien krijgt. Kost wel geld.

, iOS 13.0+) - Deze app wordt gemaakt door ABBYY, een bedrijf dat vooral bekend is van tekstscanners. Je kunt een foto maken van een tekst, die vervolgens met OCR wordt omgezet naar getypte tekst, waarna je de vertaling te zien krijgt. Kost wel geld. Photo Translator - Translate (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Zoals de naam al aangeeft kun je met deze app tekst op foto’s vertalen.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial. Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via de link onder dit artikel.