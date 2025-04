Hoewel het nog twee maanden duurt voor WWDC 2025 begint en wij de eerste indruk van iOS 19 en iPadOS 19 gaan krijgen, komen er al flink wat nieuwsberichten van lekkers en andere media naar voren. In dit artikel belichten wij de belangrijkste geruchten over iOS 19 die er nu rondgaan.

#1 ‘iOS 19 krijgt een drastisch nieuw ontwerp’

Volgens bronnen krijgt iOS 19 een flink opgefrist ontwerp, waarbij Apple designelementen uit visionOS, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro, heeft gebruikt. De update zou transparante elementen introduceren die zorgen voor meer diepte en gelaagdheid in de interface, terwijl de app-iconen een zachter en ronder uiterlijk krijgen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een modernere vormgeving met subtiele animaties en schaduwen, wat het geheel een futuristische uitstraling geeft. Als deze geruchten kloppen, zou dit de grootste visuele verandering zijn sinds de overstap naar iOS 7 in 2013.

In maart kwam het eerste nieuws naar buiten kwam dat heel iOS een grote make-over gaat krijgen. In april kwam zelfs een hele video, vol met mogelijke beelden naar buiten over hoe iOS 19 er uit kan komen te zien.

Bekijk ook ‘Nieuwe gelekte beelden van iOS 19 geven een indruk van het nieuwe uiterlijk’ Elk jaar wordt er een nieuwe versie van iOS uitgebracht en dat brengt de nodige speculatie met zich mee. Dit jaar gonzen er al een tijdje flinke geruchten over iOS 19 en nu is er een video gedeeld met daarin mogelijk de eerste echte beelden van iOS 19.

Elk jaar is het weer de vraag welke iPhone’s de nieuwe iOS-versie kunnen gaan draaien. Waar met de upgrade naar iOS 18 nog geen toestellen zijn afgevallen, lijkt dit met iOS 19 wel het geval te zijn. Een bron op X meldt dat de iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max geen upgrade meer gaan krijgen naar iOS 19.

Heb je een iPhone 11 of nieuwer, dan kun je dit jaar gewoon nog upgraden naar de nieuwste versie van iOS. Ook op iPad-gebied blijft een groot deel van de modellen ondersteund: alle iPad Pro-modellen van na 2018, iPad Air vanaf 2019, de standaard iPad vanaf 2020 en de iPad mini uit 2019 of nieuwer krijgen de update naar iPadOS 19. De iPad 2019 valt hiermee dus voor het eerst buiten de boot, als dit iOS 19 gerucht klopt in ieder geval.

Bekijk ook Krijgt jouw iPhone de update naar iOS 19? ‘Deze drie toestellen vallen af’ Wat zijn de geschikte toestellen voor iOS 19? Volgens de nieuwste informatie gaan er dit jaar toch wat toestellen afvallen en dus geen iOS 19-update krijgen. Ook bij de iPad lijken er modellen af te gaan vallen.

#3 ‘De Camera-app wordt volledig vernieuwd’

Naast het gehele besturingssysteem krijgen ook de standaardapps zoals de Camera-app een flinke make-over. Ook hier vinden we designelementen gerelateerd aan visionOS, net zoals de rest van iOS 19. Wat je volgens de geruchten bij de Camera-app kan verwachten is een transparant design, waarin het camerabeeld meer ruimte krijgt. Ook wordt de indeling van de verschillende modi veranderd, waardoor je snel kan wisselen tussen foto, video en alle andere standen van de camera. Ten slotte komen er ook slimme contextmenu’s die ervoor zorgen dat je de relevante opties krijgt, alleen wanneer je ze nodig hebt.

Hiermee moet de Camera-app overzichtelijker en gebruiksvriendelijker worden, ook op grotere schermen zoals die van de iPhone 15 Pro Max.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 19 krijgt volledig nieuwe Camera-app in de stijl van visionOS’ De Camera-app krijgt mogelijk een nieuw design in iOS 19. Dit ontwerp zou geïnspireerd zijn op de ontwerpstijlen van visionOS. Daarbij is er ook meer ruimte voor het camerabeeld.

#4 ‘Gezondheid krijgt een flinke upgrade’

Apple timmert al jaren aan de weg met de Gezondheids-app. Zo is het in de afgelopen jaren mogelijk geworden om je vitale data te tracken combinatie met het dragen van de Apple Watch, maar ook de menstruatie en zwangerschap bijhouden en ga zo maar verder. Op dit moment is de Gezondheid-app vooral een centrale plek om alle belangrijke gezondheidsdata en activiteitengeschiedenis in te zien.

Met iOS 19 wil Apple daar verandering in brengen door een compleet vernieuwde Gezondheid-app te introduceren, waarin een ‘virtuele dokter’ centraal staat. Deze functie, aangedreven door kunstmatige intelligentie, analyseert je persoonlijke data en biedt op basis daarvan gezondheidsadvies op maat. De virtuele dokter moet fungeren als een digitale coach en Apple overweegt ook om informatieve video’s van externe artsen toe te voegen bij bepaalde aandoeningen. Het is niet bedoeld als vervanging van de huisarts, maar als een extra hulpmiddel voor meer inzicht in je gezondheid.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 19 geeft je een virtuele dokter met vernieuwde Gezondheid-app’ (maar komt dit ooit naar Nederland?) Apple werkt aan een nieuwe gezondheidsdienst voor iOS 19. Er komt een virtuele dokter als een soort gezondheidscoach, die jou adviezen geeft om gezonder te leven.

#5 ‘Ook later bij iOS 19 pas meer Apple Intelligence’

Bij de introductie van iOS 18 maakten we kennis met Apple Intelligence, Apple’s invulling van AI op je toestel. In latere updates voegde Apple steeds meer mogelijkheden toe en in iOS 18.4 werd het zelfs mogelijk ook om het in Europa te gebruiken.

Vooralsnog lijkt Apple met iOS 19 geen grootse plannen te hebben om nieuwe functies toe te voegen aan Apple Intelligence. Volgens Mark Gurman ligt de focus op de bestaande functies uitbreiden naar meer toestellen en platforms en daarbij de ervaring verbeteren. Sommige Apple Intelligence functies hadden met iOS 18 al moeten verschijnen, zoals de persoonlijke versie van Siri. Deze komt nu waarschijnlijk pas met iOS 19.4, mits er geen problemen zich voordoen.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 19 krijgt geen grote nieuwe Apple Intelligence-functies’ Het lijkt erop dat iOS 19 geen grote nieuwe functies krijgt op het gebied van Apple Intelligence. Apple zou vooral de bestaande mogelijkheden willen uitbreiden.

Wanneer komt iOS 19 uit?

Op 9 juni zal Apple tijdens de WWDC-ontwikkelaarsconferentie de eerste functies bekendmaken. We weten dan ook officieel welke iPhones en iPads de sprong gaan maken. In de tussentijd verschijnen er beta’s totdat de officiële release in september 2025 plaatsvindt. In ons artikel met WWDC 2025-verwachtingen lees je wat er allemaal aangekondigd gaat worden.