Ieder jaar besteedt Apple tijdens de WWDC ook een beetje aandacht aan tvOS, het besturingssysteem voor de twee nieuwste Apple TV-generaties. Het ene jaar is er wat meer aandacht dan het andere jaar. Zo werd er in 2017 tijdens de keynote met een woord gerept over tvOS, ondanks dat er wel een nieuwe update op de planning stond. Het is nog de vraag hoe Apple het dit jaar aan gaat pakken, maar we verwachten wel dat tvOS 14 deze maand officieel aangekondigd wordt. Maar wat kunnen we verwachten?

Aftellen naar WWDC 2020

In deze nieuwe artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2020 . Op maandag 22 juni trapt Apple af met de eerste WWDC die volledig online gehouden wordt. Nu de conferentie een paar weken later begint dan je van Apple gewend was, hopen we met deze serie de pijn iets te verzachten.

#1 Nieuwe kindermodus

Sinds vorig jaar stel je op de Apple TV makkelijker meerdere accounts in. Iedereen bekijkt dan zijn of haar eigen content en suggesties. In tvOS 14 zou Apple plannen hebben om dit uit te breiden met de optie voor speciale kindaccounts. Door kinderen een eigen account te geven, met de daarbij behorende restricties, bepaal je als ouder welke apps een kind kan openen en welke films en series bekeken kunnen worden. Zo kun je bepaalde mogelijkheden voor ouderlijk toezicht instellen, zonder dat dit van invloed is op je eigen accounts. Als dit er inderdaad aan komt, moet je vermoedelijk een pincode instellen op je eigen account om te voorkomen dat je kind ongezien van account wisselt.

#2 Schermtijd naar de Apple TV

Daaraan gerelateerd is de mogelijke introductie van Schermtijd. Sinds iOS 12 vinden we dit op de iPhone en iPad en sinds vorig jaar ook op de Apple Watch en de Mac. Je regelt met Schermtijd zelf hoeveel tijd je aan apps mag besteden en vanaf wanneer je apparaatvrije tijd in gaat. Hiermee voorkom je dat jij of je kind tot diep in de nacht filmpjes aan het kijken of spelletjes aan het spelen bent. Behalve voor kinderen komt dit dus ook van pas voor je eigen appgebruik. Vermoedelijk worden alle statistieken gesynchroniseerd tussen al je apparaten.

#3 Audio output regelen

Je kan voor je Apple TV de speakers selecteren waarop de audio afgespeeld wordt. Dit werkt bijvoorbeeld via AirPlay 2 of Bluetooth, maar je moet dit nog altijd elke keer handmatig kiezen als je je Apple TV opstart. Er zijn geruchten dat dit straks niet meer nodig is en dat je permanent de speakers kan instellen. Dit werkt bijvoorbeeld voor de HomePod of AirPlay 2-speakers. Dat scheelt flink wat gedoe bij het luisteren van muziek of het kijken van een filmpje via je Apple TV.

#4 Nieuwe screensavers

Aanwijzingen of geruchten zijn er nog niet, maar inmiddels kunnen we er wel vanuit gaan dat Apple nieuwe screensavers aan de Apple TV toe gaat voegen. De afgelopen jaren bracht elke nieuwe tvOS-release een reeks nieuwe screensavers. Bij tvOS 12 waren dat de ruimtebeelden en in tvOS 13 de onderwaterfilmpjes. Het is dus de vraag waar de virtuele reis dit jaar naartoe gaat. Duiken we nu in het binnenste van de aarde of heeft Apple andere mooie natuurgebieden in het verschiet? Wij zijn benieuwd waar Apple nu mee komt, want we vinden de screensavers nog altijd een plaatje om naar te kijken.

#5 Overige wensen voor tvOS 14

Voor onderstaande wensen zijn geen concrete aanwijzingen gevonden, maar we wilden ze toch graag met je delen:

Ieder account zijn eigen foto’s : de ondersteuning voor meerdere accounts werkt alleen voor Apple Music, de App Store, Apple Arcade en de TV-app. Voor de Foto’s-app geldt nog steeds dat alleen de foto’s van degene die zijn of haar iCloud-account ingesteld heeft, zichtbaar zijn. We zien graag dat iedereen zijn eigen fotobibliotheek heeft.

: de ondersteuning voor meerdere accounts werkt alleen voor Apple Music, de App Store, Apple Arcade en de TV-app. Voor de Foto’s-app geldt nog steeds dat alleen de foto’s van degene die zijn of haar iCloud-account ingesteld heeft, zichtbaar zijn. We zien graag dat iedereen zijn eigen fotobibliotheek heeft. Woning-app : Je kan op de Apple TV HomeKit gebruiken via Siri, maar we zouden toch ook graag een Woning-app zien. Daarmee heb je in één overzicht op een groot scherm de status van al je apparaten in beeld. De app DayView biedt al zoiets. Niet geheel toevallig is de maker een jaar geleden bij Apple aan de slag gegaan.

: Je kan op de Apple TV HomeKit gebruiken via Siri, maar we zouden toch ook graag een Woning-app zien. Daarmee heb je in één overzicht op een groot scherm de status van al je apparaten in beeld. De app DayView biedt al zoiets. Niet geheel toevallig is de maker een jaar geleden bij Apple aan de slag gegaan. AirPods audio delen : Op de iPhone en iPad kan je twee AirPods gebruiken om samen naar dezelfde muziek te luisteren. Op de Apple TV ontbreekt dit nog, terwijl we dit wel graag zouden willen om bijvoorbeeld in stilte voor andere huisgenoten te kunnen Netflixen.

: Op de iPhone en iPad kan je twee AirPods gebruiken om samen naar dezelfde muziek te luisteren. Op de Apple TV ontbreekt dit nog, terwijl we dit wel graag zouden willen om bijvoorbeeld in stilte voor andere huisgenoten te kunnen Netflixen. Verbeterde TV-app: Nu Apple TV+ een tijdje bezig is en we meer gewend geraakt zijn aan de TV-app, wordt ook steeds duidelijker hoe onoverzichtelijk de app soms kan zijn. We zien dan ook graag een verbeterde indeling, waardoor je niet meer zomaar alle iTunes-content tussen het Apple TV+ aanbod ziet.

We zijn benieuwd wat jouw wensen zijn voor de Apple TV en tvOS 14. In de reacties kun je ons laten weten op welke functies jij hoopt.

