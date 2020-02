Gebruik je bepaalde standaardapps niet meer op je iPhone en iPad, dan kun je ze verwijderen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt, wat precies de gevolgen zijn en om welke apps het gaat.

Standaard apps wissen

Niet iedereen gebruikt de standaardapps van Apple. Gebruik je liever een andere Mail-app of heb je de Aandelen-app helemaal niet nodig, dan kun je deze verwijderen. Ontdek hoe je de standaardapps kunt verwijderen van je iPhone en op een later moment weer terugzetten.

Standaardapps van je iPhone en iPad verwijderen

Zo werkt het:

Houd je vinger ingedrukt op het appicoontje dat je wilt verwijderen. Tik in het menu dat verschijnt op Verwijder app. Er verschijnt een melding dat alle gegevens verwijderd worden. Tik op Verwijder om de app van je beginscherm te verwijderen.

Zie je de optie ‘Verwijder app‘ niet? Dan kun je de app niet verwijderen.

In iOS 12 of eerder werkt het verwijderen iets anders. Daar hou je de app ingedrukt totdat deze begint te wiebelen. Vervolgens tik je op het kruisje om de gewenste app te verwijderen.

Het verwijderen van standaardapps werkt op dezelfde manier als het verwijderen van apps van derden. Alleen is er wel een verschil: bij de standaardapps verdwijnt het icoontje van je homescreen. Ze worden dus alleen verborgen. Op een later moment kun je altijd weer opnieuw installeren.

Om standaardapps te verwijderen ga je dus op dezelfde manier te werk als bij elke andere app die je wilt verwijderen.

Standaardapps verwijderen: gevolgen voor de data?

Als je een standaardapp verwijdert, worden ook alle gegevens van de app op je iPhone of iPad gewist. Als apps gegevens in iCloud hebben opslagen, gaan die gegevens niet verloren. Het verwijderen van alle standaardapps levert iets minder dan 200 MB extra vrije ruimte op. Wel kun je bijvoorbeeld nog steeds FaceTime-gesprekken voeren als je de FaceTime-app zou verwijderen. Let wel op dat je met een gekoppelde Apple Watch dezelfde app ook van het beginscherm van je Apple Watch verwijdert.

Verwijderde standaardapp terugzetten

Als je een app ineens toch nodig hebt, dan is er geen reden tot paniek. Alle apps die je kunt verwijderen, zijn via de App Store weer opnieuw te downloaden:

Open de App Store. Tik op Zoek en voer de naam van de app in die je weer wilt downloaden, bijvoorbeeld Aandelen. Tik op het wolkje met de pijl naar beneden om de app opnieuw te downloaden.

Welke apps kan ik verwijderen?

Je kunt de meeste standaard-apps zoals Herinneringen van je beginscherm verwijderen, maar er zijn een paar uitzonderingen waarvoor dat niet geldt. Hieronder een overzicht van alle standaardapps die je wél kunt verwijderen:

Aandelen

Activiteit (mits Apple Watch gekoppeld)

Agenda

Bestanden (iOS 11 en nieuwer)

Boeken

Contacten

Dictafoon

FaceTime

Herinneringen

iCloud Drive (iOS 10 en ouder)

iTunes Store

Kaarten

Kompas

Mail

Meten

Muziek

Nieuws

Notities

Opdrachten

Podcasts

Rekenmachine (voorheen Calculator)

Tips

TV (Video’s in iOS 12.2 en ouder)

Watch

Weer

Woning

Onderstaande standaardapps zijn dus niet van je iPhone of iPad te verwijderen: