Over ongeveer een maand gaat de WWDC 2020 van start, maar wat kunnen we hiervan verwachten? In deze WWDC 2020 vooruitblik lees je onze verwachtingen voor deze speciale editie.

In juni is het ondanks alle maatregelen door het coronavirus alsnog tijd voor de WWDC 2020. Apple geeft online presentaties over onder andere nieuwe aankomende software-updates, die later dit jaar beschikbaar komen. Maar wat weten we er nu eigenlijk al van? Wat zijn de verwachtingen van de WWDC in 2020? Wordt er ook nog hardware aangekondigd en staan er nog verrassingen op de planning? Je leest het allemaal in deze vooruitblik op de WWDC 2020.



Wanneer is de WWDC 2020?

Het was lange tijd onduidelijk of de WWDC vanwege het coronavirus dit jaar wel door zou gaan. Midden maart kondigde Apple de WWDC 2020 eindelijk aan, maar wel in een geheel nieuwe vorm. Het wordt een online event in maart, met een keynote en sessies voor ontwikkelaars. Er is dus geen grote zaal met klappende mensen of bijeenkomsten tussen ontwikkelaars die allemaal afreizen naar San Jose. Apple liet bij de aankondiging weten dat de WWDC gepland staat voor juni, al weten we zelfs nu nog niet precies wanneer in juni het event plaatsvindt. In principe heeft Apple de hele maand de tijd en kunnen ze zelfs meerdere weken gebruiken om de aankondigingen uit te smeren.

Eerder kon je op iCulture al mooie WWDC 2020 wallpapers downloaden en op je iPhone of iPad instellen, zodat je alvast in de sfeer komt.

WWDC 2020 verwachtingen in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de WWDC 2020:

De WWDC draait altijd voor een groot deel om software, hoewel er wel af en toe wat hardware aangekondigd wordt. Nieuwe iPhones hoef je sowieso niet te verwachten, want de 2020 iPhones worden pas in september aangekondigd en later in het jaar uitgebracht. We focussen dan ook vooral op de software-aankondigingen, al kunnen we het niet laten om ook wat mogelijke hardware-aankondigingen te bespreken.

Hoe gaat Apple de aankondigingen doen?

Apple heeft laten weten dat de editie van dit jaar volledig online gaat, maar de precieze invulling is nog even afwachten. Wij denken dat de keynote bestaat uit louter van tevoren opgenomen video’s, waarbij uitleg van nieuwe functies afgewisseld worden met demonstraties. Apple weet als de beste hoe ze mooie promotievideo’s moeten maken, dus dat zal dit jaar veelvuldig voorbij komen. Sessies voor ontwikkelaars zullen met slideshows en een voice-overs te bekijken zijn op Apple’s ontwikkelaarswebsite. Belangrijk daarbij is de Apple Developer-app, waar ontwikkelaars alles op de voet kunnen volgen. Uiteraard houden we op iCulture ook alles nauwlettend in de gaten en volg je bij ons alle aankondigingen.

Aankondiging iOS 14

Onze inschatting: zeker

Een groot deel van de presentatie zal in het teken staan van iOS 14. De afgelopen weken zijn er al veelvuldig functies van iOS 14 gelekt. Zo lijkt het erop dat we een vernieuwde lijstweergave voor apps krijgen, waarbij ze bijvoorbeeld gesorteerd zijn op gebruik of op het aantal notificaties. Ook overweegt Apple met live widgets, waardoor het beginscherm wat interactiever zou moeten zijn. Er zijn in de huidige versie van iOS ook al veel bewijzen gevonden voor CarKey. Daarmee kun je met behulp van je iPhone of Apple Watch met NFC je autodeur openen en zelfs je auto starten. Grote kans dat Apple tijdens de WWDC het partnerschap met autofabrikanten uit de doeken doet.

Ondanks dat er al veel gelekt is, vragen wij ons wel af hoeveel hiervan daadwerkelijk in iOS 14 beschikbaar komt. Apple is nu immers ook druk met de plotselinge samenwerking met Google voor het waarschuwen voor contact met iemand met het coronavirus. Bovendien wil Apple na de stroeve uitrol van iOS 13 dit jaar het zekere voor het onzekere nemen en zorgen voor een zo stabiel mogelijke update. We denken daarom dat iOS 14 misschien niet zo groot is als gedacht, maar focust op een klein aantal grote verbeteringen.

Tegelijkertijd zal Apple iPadOs 14 onthullen. Daarin verwachten we nagenoeg dezelfde verbeteringen als in iOS 14, met enkele iPad-specifieke functies. Wellicht dat Apple de muisbediening op de iPad nog verder verbetert en dat er nog extra functies komen voor de iPad-multitasking. ARKit 4.0 zou ook zomaar aangekondigd worden, voor gebruik met de nieuwe LiDAR Scanner van de 2020 iPad Pro.

Aankondiging watchOS 7

Onze inschatting: zeker

Gezondheid en kinderen, dat zijn twee onderwerpen die volgens geruchten centraal staan in watchOS 7. Zo verwachten we eindelijk de ingebouwde slaaptracking, waar al jaren geruchten over gaan. We denken dat Apple deze functie niet per se exclusief voor de Apple Watch Series 6 houdt, die later dit jaar verschijnt. Voor kinderen wordt er gewerkt aan een speciale kindermodus. Je zou een Apple Watch dan kunnen koppelen aan de iPhone van een ouder, waardoor kinderen niet per se een eigen iPhone nodig hebben. Een aangepaste Activiteit-app zou kinderen aansporen om meer te bewegen. Andere verbeteringen die we verwachten zijn nieuwe wijzerplaten en de mogelijkheid om een kant en klare wijzerplaat te delen met een vriend of vriendin, inclusief alle ingestelde complicaties.

Aankondiging tvOS 14

Onze inschatting: zeker

We twijfelen niet aan het feit dat tvOS 14 in aantocht is, maar we vragen ons wel af of Apple er noemenswaardige vernieuwingen voor in petto heeft om er daadwerkelijk veel aandacht aan te besteden. In 2017 besteedde Apple ook geen aandacht aan tvOS 11, dus het zou ons niet verbazen als dat bij tvOs 14 ook het geval is. Een vernieuwing die we wel verwachten is de mogelijkheid om een HomePod als standaard speaker in te stellen. Je kan nu wel al een speaker voor de Apple TV kiezen, maar dat moet je dan telkens opnieuw doen. Met een nieuwe instelling zou je dit standaard kunnen kiezen. Andere functies waarover gesproken wordt zijn een kindermodus en de introductie van Schermtijd, om te voorkomen dat kinderen de hele dag voor de televisie zitten.

Aankondiging macOS 10.16

Onze inschatting: zeker

Het worden spannende jaren voor de Mac. Apple zou namelijk in 2021 de eerste Mac met ARM-chip uit willen brengen. Daarvoor moeten ontwikkelaars de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat hun apps goed werken. Ook Apple zal het één en ander aan moeten passen in macOS, dus mogelijk gaan we een nieuwe overgangsperiode in.

Verder verwachten we wel dat Apple weer enkele nieuwe functies gaat introduceren. Er zijn in het verleden al geruchten geweest over de introductie van een Shortcuts-app voor de Mac en betere iMessage-functies. De schermvullende effecten zijn bijvoorbeeld nog steeds niet beschikbaar op de Mac, dus misschien komt daar nu eindelijk verandering in. Een functie die wij graag zouden willen zien is om je Mac te ontgrendelen met je iPhone. Dat kan nu al met je Apple Watch, maar een uitbreiding naar de iPhone lijkt ons ook erg handig. Wat sowieso een verrassing wordt, is de naam van het besturingssysteem. Gaat Apple nu eindelijk een andere richting op en wordt het gewoon macOS 11? Of geven ze macOS 10.16 toch nog een extra naam?

Nieuwe 13- of 14-inch MacBook Pro

Onze inschatting: twijfel

Dat er een nieuwe 13- of 14-inch MacBook Pro aankomt, daar twijfelen we niet over. Maar het is nog de grote vraag wanneer Apple die uit gaat brengen. Er waren geruchten dat Apple de release van een nieuwe 13-inch MacBook Pro gepland heeft voor mei, wat zou betekenen dat deze nog voor de WWDC in de winkels ligt. Dat is zeker niet ondenkbaar, want Apple heeft vorig jaar in mei ook een 8-core MacBook Pro aangekondigd via een persbericht. Dat zou voor de nieuwe 13- of 14-inch MacBook Pro ook kunnen gebeuren, net als bij de 16-inch van afgelopen najaar.

Nieuwe iMac (Pro)

Onze inschatting: twijfel

Geruchten over een nieuwe iMac gaan ook al een tijdje de rondte. Er zou een nieuwe goedkopere 23-inch iMac verschijnen in de tweede helft van dit jaar. Hoewel een aankondiging in juni niet ondenkbaar is, vermoeden we dat die toch later in het jaar op de planning staat. Een nieuwe iMac Pro zien we echter wel zitten. Apple heeft de iMac Pro in 2017 uitgebracht, maar daarna is er geen enkel nieuw model meer verschenen. De iMac Pro is ideaal voor professionals en ontwikkelaars die op zoek zijn naar een alles-in-1 desktop: precies de doelgroep van de WWDC 2020. De eerste iMac Pro werd ook tijdens de WWDC onthuld, dus een nieuwe versie drie jaar later is zeker niet ondenkbaar.

Onze inschatting: mogelijk

De AirTags wordt een compleet nieuw accessoire voor Apple. Dat de AirTags eraan gaan komen is geen verrassing meer. Sterker nog, Apple sprak zelf al over het bestaan van de AirTags in een support-video. De WWDC is mogelijk wel een goed moment om dit accessoire om voorwerpen op te sporen aan te kondigen, aangezien ze daar dan ook over de achterliggende techniek kunnen praten. In de Zoek Mijn-app zijn al heel veel verwijzingen gevonden, wat erop wijst dat Apple redelijk ver in de ontwikkeling is.

Apple’s eigen hoofdtelefoon

Onze inschatting: twijfel

Begin april waren er geruchten dat Apple’s hoofdtelefoon gepland stond voor een aankondiging rond de WWDC. Maar wij denken niet dat Apple hiervoor kiest. De hoofdtelefoon is een typisch consumentenproduct en is ook geen nieuwe productgroep, waardoor een aankondiging tijdens een presentatie op de WWDC niet de meest logische plek is. Bovendien spreken recente geruchten dat Apple’s hoofdtelefoon met verwisselbare onderdelen pas in het najaar komt, waardoor een aankondiging in september logischer klinkt.

Apple TV

Onze inschatting: onwaarschijnlijk

De laatste jaren presenteert Apple een nieuwe Apple TV telkens in het najaar, tijdens het event in september. Hoewel er wel al een tijdje geruchten gaan over een vernieuwd model, lijkt dat meer iets voor later in het jaar. Misschien dat Apple een volledig nieuwe afstandsbediening ontworpen heeft, maar we achten de kans vrij klein dat we daar tijdens de WWDC iets over horen.

HomePod mini

Onze inschatting: mogelijk

Apple introduceerde in 2017 de HomePod, haar eerste eigen slimme speaker. In de tussentijd is de HomePod verder verbeterd met nieuwe software-functies, maar over het algemeen zijn er weinig veranderingen geweest. Tijd voor een nieuw model dus (en de introductie in Nederland graag!) en Apple zou de WWDC zomaar eens kunnen aangrijpen om te laten zien welke kant ze met de HomePod op willen. Bovendien gaan er geruchten dat Apple de HomePod verder wil openstellen voor ontwikkelaars, dus met nieuwe softwarefuncties valt er genoeg te bespreken. Een nieuwe kleinere HomePod mini past daar goed bij, bijvoorbeeld als stereospeakers voor je televisie.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event in juni van start gaat kun je het vermoedelijk via een een livestream volgen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture en onze iCulture-app doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws.

Heb jij nog een wens voor de WWDC of een functie of nieuw toestel die je graag wil zien? Laat het ons weten in de reacties. Als je meer wil lezen over de WWDC 2020, dan ben je bij ons overzichtsartikel op het juiste adres.