Wat brengt iPadOS 14 dit jaar? In deze vooruitblik op iPadOS 14 nemen we onze verwachtingen met je door. Komen er nieuwe verbeteringen voor de multitasking of heeft Apple nog verrassingen in petto?

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is iPadOS 14 de tweede versie van het geheel eigen besturingssysteem voor de iPad. Vorig jaar hakte Apple de knoop door en werd iOS opgesplitst in een versie voor de iPhone en een aparte variant genaamd iPadOS voor de iPad. De update bracht flink wat verbeteringen die gebruikmaken van het grotere scherm, maar er kunnen natuurlijk nog altijd dingen beter. Heel veel is er nog niet bekend, maar wij hebben wel zo onze eigen wensen voor iPadOS 14. Je leest ze in deze iPadOS 14 vooruitblik!

Aftellen naar WWDC 2020

In deze nieuwe artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2020 . Op maandag 22 juni trapt Apple af met de eerste WWDC die volledig online gehouden wordt.

#1 Nieuwe functies voor beginscherm

In iPadOS 13 heeft Apple het beginscherm al een flinke update gegeven. Zo kun je het iPadOS beginscherm zo instellen dat de icoontjes kleiner zijn, zodat er veel meer op het scherm passen. Ook kun je widgets vastzetten in een kolom. En juist op dat vlak verwachten we nog enkele verbeteringen. Apple zou bezig zijn met een nieuwe indeling voor het beginscherm en interactieve widgets, die je her en der op het beginscherm kan plaatsen. Nu staan ze nog altijd in de specifiek daarvoor bestemde weergave, maar in iOS 14 en iPadOS 14 zou Apple plannen hebben om dit helemaal om te gooien met widgets die je gewoon tussen je apps kan zetten. Wie weet dat onderstaand concept van een jaar geleden dan toch realiteit wordt

#2 Verbeterde muis- en trackpad-support

In iPadOS 13.4 introduceerde de compleet vernieuwde muis- en trackpad-support op de iPad. Met de cursor die van vorm verandert en zich vastgrijpt aan knoppen op het scherm, gaat het bedienen in combinatie met een toetsenbord en muis of trackpad een stuk makkelijker. Maar toch kan Apple nog een aantal dingen verbeteren. Bepaalde bewegingen die je met de muis of trackpad op de Mac kan doen, zijn niet beschikbaar op de iPad. Je kan bijvoorbeeld niet met twee vingers op de Magic Mouse tikken om de appkiezer te openen. Apple simuleert nu nog de touchscreen-beweging met de muis, maar dat is lang niet zo praktisch als met twee vingers op de muis tikken.

Andere verbeteringen hopen we te zien bij het openen van het Berichtencentrum en het Bedieningspaneel. Het Berichtencentrum open je door met je muiscursor helemaal omhoog te gaan en het Bedieningspaneel door op het tijdstip rechtsboven te klikken. Tijdens het werken is dat niet altijd even praktisch Het openen van een Slide Over-scherm kan wat ons betref ook nog wat praktischer.

We missen tot slot ook nog wat handige snelkoppelingen voor een aangesloten toetsenbord. Er is geen handige optie om bijvoorbeeld Siri te activeren met een druk op een toestenbordknop of een combinatie van twee knoppen. Via Instellingen > Toegankelijkheid > Toetsenborden vind je wel de optie Uitgebreide toetsenbordfuncties, maar bij het gebruik zie je dan wel een kader rondom bepaalde knoppen en onderdelen op het scherm. Wie weet dat Apple deze functie uitbreidt naar de standaard instellingen, zoals ze destijds ook met muis en trackpad-support gedaan hebben.

#3 Verbeterde multitasking

Met Split View, Slide Over en Drag & Drop is de iPad-multitasking al vrij geavanceerd. Maar het kan altijd nog beter. Vorig jaar introduceerde Apple de mogelijkheid om meerdere vensters van dezelfde app te gebruiken. Wij zouden dit jaar het liefst zien dat je meer dan twee apps voor Split View kan gebruiken. Zeker op grotere iPads vinden we het wat gek dat het scherm alleen verdeeld kan worden tussen twee apps, terwijl er plek genoeg is voor een derde app. Wil je nu een derde app gebruiken, dan kan je Split View combineren met Slide Over, maar het scherm verdelen tussen bijvoorbeeld Safari, Notities en Pages lijkt ons een praktische toepassing.

#4 Handschriftherkenning met Apple Pencil

PencilKit is een tool voor ontwikkelaars waarmee ze de Apple Pencil kunnen laten samenwerken met hun app. Er zijn aanwijzingen gevonden dat een verbetering in PencilKit ervoor zorgt dat je ermee kan schrijven en dat de tekst automatisch omgezet wordt in getypte tekst. Deze handschriftenherkenning kan van pas komen als je bijvoorbeeld wil antwoorden op een binnenkomend iMessage-bericht, terwijl je net lekker aan het tekenen bent. Je kan dan je antwoord schrijven, waarna het als gewone tekst verstuurd wordt. Momenteel heeft de iPad wel al een soort handschriftherkenning, maar alleen nog in de Notities-app.

#5 iOS 14-verbeteringen

iPadOS bevat doorgaans dezelfde verbeteringen als iOS, maar dan met extra iPad-specifieke functies. Dat betekent dus ook dat de functies die naar iOS lijken te komen, straks ook op de iPad bruikbaar zijn. Denk aan het zelf instellen van standaardapps (zoals een mail-app of browser), een nieuwe indeling voor wallpapers, een nieuwe Fitness- en AR-app, een lijstweergave voor het beginscherm, verbeteringen voor de iCloud-sleutelhanger en nog veel meer. In ons iOS 14-overzicht lees je alles wat we nu al weten.

#6 Overige wensen voor iPadOS 14

Naast bovenstaande verwachtingen en wensen, hebben we nog wel meer suggesties voor iPadOS 14:

Rekenmachine-app : Het is ons een raadsel waarom de iPad nog steeds geen eigen Rekenmachine-app heeft. De app is al sinds het begin aanwezig op de iPhone en sinds vorig jaar zelfs op de Apple Watch. Een iPad-versie kan in combinatie met Split View en Slide Over erg goed van pas komen. Het wordt nu toch écht tijd, Apple!

: Het is ons een raadsel waarom de iPad nog steeds geen eigen Rekenmachine-app heeft. De app is al sinds het begin aanwezig op de iPhone en sinds vorig jaar zelfs op de Apple Watch. Een iPad-versie kan in combinatie met Split View en Slide Over erg goed van pas komen. Het wordt nu toch écht tijd, Apple! Weer-app : Wat geldt voor de Rekenmachine-app, geldt eigenlijk ook voor de Weer-app. Er is wel een widget met weersinformatie, maar een volledig functionerende Weer-app met grafieken, mooie weerbeelden en meer ontbreekt nog altijd.

: Wat geldt voor de Rekenmachine-app, geldt eigenlijk ook voor de Weer-app. Er is wel een widget met weersinformatie, maar een volledig functionerende Weer-app met grafieken, mooie weerbeelden en meer ontbreekt nog altijd. Meerdere accounts : Komt het nu eindelijk? Nu de iPad steeds meer een laptopvervanger is, zouden we het fijn vinden al je meerdere accounts kan instellen en daartussen kan wisselen. Deze staat al jaren hoog op ons (en jullie) verlanglijstje.

: Komt het nu eindelijk? Nu de iPad steeds meer een laptopvervanger is, zouden we het fijn vinden al je meerdere accounts kan instellen en daartussen kan wisselen. Deze staat al jaren hoog op ons (en jullie) verlanglijstje. Siri op een kleiner scherm : Apple doet het al op de Mac en zou daarom makkelijk naar de iPad kunnen komen: een Siri-scherm die niet het hele scherm inneemt. Een klein zwevend venster boven je huidige apps maakt het gebruik ervan veel makkelijker.

: Apple doet het al op de Mac en zou daarom makkelijk naar de iPad kunnen komen: een Siri-scherm die niet het hele scherm inneemt. Een klein zwevend venster boven je huidige apps maakt het gebruik ervan veel makkelijker. Nieuw menu voor apps: Dit concept laat mooi zien hoe de iPad kan leren van de Mac, met een nieuw menu voor apps om meer mogelijkheden te bieden.

Heb jij nog enkele wensen voor iPadOS 14? Laat het ons weten in de reacties!

