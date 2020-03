‘Deze nieuwe HomeKit-functies komen naar iOS 14’

Night Shift voor HomeKit-lampen

Op de iPhone, iPad en Mac kun je met Night Shift zorgen dat het scherm ‘s avonds wat warmer kleurt. Binnenkort is dat ook mogelijk met lampen die je op HomeKit hebt aangesloten. Je kunt met HomeKit al de helderheid, kleuren en kleurtemperatuur van lampen aanpassen. Maar met HomeKit in iOS 14 kun je dit ook automatisch laten doen op basis van het tijdstip van de dag. De kleurtemperatuur van het licht wordt dan vanzelf aangepast.



Een kleurtemperatuur tussen 2.700 en 3.000 Kelvin ziet er gezellig uit, terwijl een temperatuur tussen 3.500 en 4.100 Kelvin wat koeler uitpakt. Op de verpakking staat meestal welke temperatuurreeks wordt ondersteund. Bij de Philips Hue White Ambiance (ca. 30 euro) kun je de kleurtemperatuur bijvoorbeeld instellen tussen 2.200 Kelvin (warmwit) en 6.500 Kelvin (daglicht), afhankelijk van je voorkeuren. Koele kleuren stel je overdag in, zodat het overeen komt met de kleurtemperatuur van zonlicht, terwijl je later op de avond een warme kleur instelt.

Je zou dit handmatig kunnen doen, met een sensor of op basis van de zonsopkomst of zonsondergang, maar in al deze gevallen vindt de aanpassing van de kleurtemperatuur vrij abrupt plaats. Wat HomeKit in iOS 14 bijzonder maakt is dat het geleidelijk gebeurt. De kleurtemperatuur verandert gedurende de dag, zodat het natuurlijk aanvoelt. Er zijn lampen die dat al ondersteunen, zoals de lampen van LIFX. Je hebt hier echter de app van de fabrikant voor nodig en kunt het niet instellen via HomeKit.

Waar komt deze info vandaan? De functies die we in dit artikel bespreken zijn veelal afkomstig uit een gelekte interne versie van iOS 14, die vermoedelijk dateert van december 2019. De websites 9to5Mac en MacRumors hebben deze versie in handen gekregen en zijn in de code gedoken. Daarnaast lijken beide websites te beschikken over interne bronnen binnen Apple, die vroegtijdig informatie over de nieuwe releases naar buiten hebben gebracht. In juni 2020 verwachten we dat Apple tijdens WWDC 2020 de genoemde functies officieel aankondigt. De nieuwe software is naar verwachting vanaf september 2020 beschikbaar voor iedereen met een geschikt toestel.



Gezichtsherkenning voor HomeKit-camera’s

Een andere verbetering in Homekti is gezichtsherkenning voor camera’s. Het is nu al mogelijk om mensen, dieren en voertuigen van elkaar te onderscheiden. In iOS 14 komt daar gezichtsherkenning bij. HomeKit Secure Video krijgt een update, waardoor niet alleen mensen in het algemeen kunnen worden herkend, maar ook specifieke mensen. De Netatmo-camera’s kunnen dit overigens al, maar ook daar ben je weer afhankelijk van de functies van de fabrikant. In de toekomst komt het voor alle ondersteunde HomeKit-camera’s beschikbaar.

HomePod-speakers voor Apple TV

Een derde grote toevoeging aan HomeKit in iOS 14 is het streamen van audio naar Apple TV-speakers. Je kunt hiervoor een setje HomePods als standaard speakers aanwijzen, zodat je niet steeds hoeft aan te geven via welke speakers je wilt luisteren via AirPlay 2. Mogelijk brengt Apple ook een goedkopere versie van de HomePod uit, zodat het wat aantrekkelijker wordt om ze naast de tv te plaatsen. Een probleem dat voor huidige gebruikers speelt, is dat de HomePod wel eens de verbinding met de Apple TV verliest, als je ze tussendoor voor andere toepassingen gebruikt.

Eerder vandaag kon je ook al lezen over andere gelekte iOS 14-info, zoals verwijzingen naar de iPhone 9, vernieuwde iPad Pro, AirTags en een nieuwe Apple TV Remote.