Apple gaat later deze maand iPadOS 14 en iOS 14 laten zien op de digitale WWDC. Eén van de functies die we mogelijk te zien krijgen is een ingebouwde vertaalmachine in Safari, zodat je niet meer naar Google Translate hoeft te bladeren.

‘Safari krijgt ingebouwde vertaler’

Voor mensen die regelmatig met vreemde talen te maken hebben is Google Translate een goede vriend. Je plakt fragmenten of complete webpagina’s die je niet begrijpt in de app en er rolt een soms wat gekke vertaling uit. Maar je begrijpt in ieder geval ongeveer de strekking. Misschien heb je in iOS 14 Google helemaal niet nodig, want Apple zou van plan zijn om vertaalfuncties rechtstreeks in Safari in te bouwen. Er zou ook automatische vertaling beschikbaar zijn, naast het vertalen van losse webpagina’s. Ben je van plan om La Gazzetta dello Sport te gaan lezen voor het allerlaatste Italiaanse sportnieuws, dan kan dat straks in een automatisch vertaalde versie.



Ook zou er de mogelijkheid zijn om te wisselen tussen de originele en de vertaalde tekst, zonder de pagina opnieuw te hoeven laden. Safari herkent automatisch de taal en zet het om naar een taal die voor jou wel leesbaar is. De vertaalfunctie zou zelfs nog een stap verder gaan en beschikbaar zijn in andere apps, zoals de App Store.

Dat kan handig zijn, want appontwikkelaars denken wel eens dat we in Nederland ook wel met Duits of Deens uit de voeten kunnen, terwijl jij misschien de voorkeur geeft aan Nederlands of Engels. Recensies van gebruikers worden an ook meteen vertaald. Een dergelijke functie ken je misschien al van hotelboekingssites, waarbij de recensies automatisch in het Nederlands worden vertaald, soms met hilarische vertaalfouten.

De Neural Engine van de iPhone zorgt voor de vertaling, waardoor je geen internetverbinding nodig hebt. Ook wordt er geen data naar Apple gestuurd, terwijl er bij het gebruik van Google Translate wel data naar de Google-servers gaat. Ook Siri zou in de toekomst vertalingen via de Neural Engine kunnen maken.

Apple Pencil-support in Safari

In iPadOS 14 zou Apple ook volledige ondersteuning voor de Apple Pencil willen toevoegen, voor gebruik in Safari en andere browsers. Je kunt dan niet alleen bladeren en dingen aantikken, maar ook tekenen en webpagina’s voorzien van markup. De Pencil wordt dan nuttiger voor studenten en zakelijke gebruikers, die geen behoefte hebben om te tekenen. Je kunt met de huidige versie van iPadOS al een aantal dingen doen, zoals een screenshot van een website maken en als PDF opslaan en vervolgens voorzien van markup. Ook kun je op een vergrendelde iPad tikken om meteen een nieuwe notitie te openen.

Eerder gingen er al geruchten dat de volgende versie van iPadOS ondersteuning zou gaan bieden voor handschriftherkenning. Dat herkenning van handschrift lastig te realiseren is, blijkt wel uit het feit dat de Apple Newton uit de vorige eeuw het al had, maar dat het niet goed genoeg werkte om een doorbraak te veroorzaken. Nu, meer dan 20 jaar later, zou Apple het opnieuw willen proberen: teksten met de hand schrijven en automatisch laten omzetten naar getypte tekst. Het zou werken in elke app. In plaats typen op een toetsenbord schrijf je de tekst dan in een vak op het scherm.

Apple gaat iPadOS 14 naar verwachting op 22 juni onthullen tijdens de digitale versie van WWDC. Daar zou ook een Apple Pencil in het zwart te zien kunnen zijn. In september of oktober komt iPadOS 14 dan voor iedereen beschikbaar.