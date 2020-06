22 juni is het zover: dat is de datum van de WWDC 2020. Afgelopen week maakte Apple al het programma voor de keynote bekend en nu heeft Apple ontwikkelaars en media uitgenodigd om op maandagavond om 19:00 klaar te zitten om de stream te bekijken. Zoals bekend zal de keynote voor het eerst alleen online te kijken zijn, zonder dat er mensen uitgenodigd worden in een grote zaal. En als je alles van de WWDC wil volgen, dan kan dat met de vernieuwde Apple Developer-app. Deze app is ook voor het eerst op de Mac te installeren.



WWDC 2020 uitnodiging voor keynote

Vanwege het coronavirus gaat alles anders dit jaar. Niet alleen het event zelf, maar ook de voorbereiding en de aanloop naar het event toe. Nu is namelijk de uitnodiging officieel verstuurd, met als slogan “Full stream ahead”. Dit is een overduidelijke knipoog naar het feit dat alles alleen online te volgen is. Wat we nu wel weten is dat de keynote vanaf het Apple Park komt. Apple gebruikt niet het woordje live, dus vermoedelijk is de presentatie van tevoren opgenomen.

Je kan zelf ook naar de Apple livestream kijken via je iPhone, iPad, Mac en Apple TV. De keynote begint op maandag 22 juni 2020, om 19:00 Nederlandse tijd. Op iCulture lees je die avond en de weken erna alles over de aankondigingen, zoals iOS 14, watchOS 7 en mogelijk nieuwe hardware zoals een vernieuwde iMac.

Developer-app bijgewerkt, nu ook voor Mac

De Apple Developer-app is dit jaar het kloppend hart van de conferentie. De app, die voorheen WWDC heette, wordt dit jaar gebruikt om je volledig op de hoogte te houden van alle aankondigingen. Ontwikkelaars vinden er online sessies en informatie over alle aankondigingen. In de nieuwste versie is het Discover-tabblad bijgewerkt en kun je individuele artikelen als favoriet markeren. Ook heeft de Video’s-tab plaatsgemaakt voor Browse, waar je kan zoeken naar sessies, artikelen, nieuws en meer.

Op de WWDC-pagina van de app vind je nu nog algemene informatie zoals die vorige week bekendgemaakt werd. Na de keynote is er om 23:00 het Platform State of the Union, waarin allerlei technische details voorbij komen. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag zijn er meer dan 100 sessies van ontwikkelaars die je online kan volgen.

Nieuw is deze keer dat de app ook beschikbaar is op de Mac. De Mac-versie laat je in de menubalk filteren op iOS, macOS, watchOS, tvOS en meer en biedt ook video’s van de WWDC-events van de afgelopen jaren. Je kan zelfs video’s downloaden, zodat je ze offline kan kijken. Verder is de Mac-versie nagenoeg gelijk aan de iOS-versie. De Apple Watch-versie is met de nieuwe update verwijderd, vermoedelijk omdat er geen fysiek event is.

Let op: Het kan even duren voordat de Mac-versie zichtbaar is.

