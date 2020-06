WWDC 2020 is Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Welke aankondigingen kunnen we op de aanstaande WWDC verwachten en waarom pakt Apple het dit jaar helemaal anders aan?

Al jarenlang organiseert Apple in juni de WWDC. Hier worden gebruikelijk alle grote software-updates van het jaar aangekondigd, met af en toe ook wat hardware. In 2020 zal alles anders zijn: vanwege het coronavirus is er geen fysiek evenement, maar gebeurt alles online. In dit artikel lees je alles over de datum van WWDC 2020 en wat er allemaal wordt verwacht qua aankondigingen.

Wanneer is WWDC 2020?

WWDC 2020 begint op 22 juni 2020, in een compleet andere opzet. Alle aankondigingen en sessies zullen op afstand worden gedaan, online. Je kunt dus geen andere ontwikkelaars ontmoeten en er zal ook geen zaal zijn vol klappende mensen.

Waar is WWDC 2020?

Er is dit jaar geen fysieke locatie voor WWDC. Voorgaande jaren gaf Apple de voorkeur aan San Jose, in het hart van Silicon Valley. Dit is dichtbij het hoofdkantoor van Apple.

Het is nog niet exact duidelijk hoe Apple invulling gaat geven aan de WWDC. Het gaat in ieder geval om online sessies, die je onder andere kan volgen via de Apple Developer-app. Hierin zit een apart tabblad voor de WWDC, waar je alle video’s en presentaties vindt zodra deze aangekondigd zijn.

Wat is WWDC?

WWDC staat voor Worldwide Developer Conference en is in eerste instantie bedoeld voor softwareontwikkelaars. Toch is het evenement ook belangrijk voor gewone gebruikers, omdat Apple tijdens de keynote de plannen voor de rest van het jaar onthult. Vooral de nieuwe functies in iOS trekken daarbij de aandacht. Apple maakt tijdens de WWDC bekend welke belangrijke nieuwe functies in het najaar beschikbaar zullen komen en aan welke grote plannen en ontwikkelingen wordt gewerkt.

De keynote van WWDC vindt altijd plaats op maandag, zo ook dit jaar. Je kan de keynote online volgen, maar wie de presentatie gaat geven is nog onduidelijk. Normaal gesproken wordt dit gedaan door CEO Tim Cook en andere executives zoals Craig Federighi en Phil Schiller. Tijdens de presentatie zijn vaak ook andere andere Apple-medewerkers en externe softwareontwikkelaars te zien, die de kans om nieuwe apps en games te demonstreren. Mogelijk kiest Apple voor een wat minder grootse presentatie met minder sprekers, maar we denken wel dat de presentatie gevuld wordt met demonstraties van nieuwe functies. Apple bracht in het voorjaar al een apart filmpje uit waarin de nieuwe cursor op de iPad gedemonstreerd werd. Vermoedelijk krijgt de WWDC 2020 presentatie dezelfde vorm.

Tijdens workshops kunnen ontwikkelaars in meer dan 100 sessies leren hoe ze apps kunnen ontwikkelen en vragen stellen aan de vele Apple-engineers. Er zijn ook gastsprekers uit de technologie-industrie die tijdens de WWDC presentaties geven. In 2020 vindt dit allemaal virtueel plaats. We weten niet of dit betekent dat medewerkers thuis zelf filmpjes hebben gemaakt of dat er vanuit een studio wordt gewerkt.

Apple komt tijdens de WWDC ook met de Swift Student Challenge. Studenten konden zich voor 18 mei aanmelden om hieraan deel te nemen. Beginnende ontwikkelaars kunnen via de Swift Playgronds-app laten zien waar ze toe in staat zijn. Winnaars krijgen een speciale WWDC20-jasje en een setje speldjes. Mogelijk laat Apple de winnende resultaten zien tijdens de WWDC 2020.

Wat wordt er aangekondigd op WWDC 2020?

Zoals ieder jaar is er een vast rijtje aankondigingen met updates voor iOS, macOS, iPadOS, tvOS en watchOS. Dit verwachten we in 2020:

Af en toe kondigt Apple ook hardware aan tijdens WWDC, maar dat is geen garantie. Er gaan geruchten dat Apple tijdens de WWDC een nieuwe iMac onthuld. Ook de AirTags (accessoire om voorwerpen mee te vinden) en de AirPods Studio (de aankomende hoofdtelefoon) staan nog op het programma. Het is mogelijk dat Apple deze tijdens het event aankondigt, al is nog niks zeker.

Lees ook onze vooruitblikken op de WWDC 2020:

WWDC bezoeken, kan dat?

Nee, dat is dit jaar niet mogelijk. Het evenement vindt volledig online plaats.

Iedereen kan via livestreams alles volgen er zijn ook opnames van workshops die je achteraf kunt terugkijken. Je mist dan natuurlijk wel de mogelijkheid om in direct contact te komen met Apple-engineers. In onze tip lees je hoe je het event via een livestream bekijken.