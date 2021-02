iCloud Sleutelhanger (Keychain) is Apple's oplossing om wachtwoorden te beheren op de iPhone, iPad en Mac. Daarmee wordt het gemakkelijker om veilige, moeilijk te raden wachtwoorden te maken en te beheren. Via Safari kun je ze gemakkelijk invullen op webformulieren en in apps. In deze uitleg lees je alles over het gebruik van iCloud Sleutelhanger.

Met iCloud Sleutelhanger kun je wachtwoorden, inlogdata, accountnamen en zelfs creditcardnummers veilig opslaan op je iPhone, iPad en Mac. iCloud-sleutelhanger maakt automatisch sterke wachtwoorden aan. De wachtwoorden die je opslaat worden automatisch gesynchroniseerd tussen je apparaten dankzij iCloud. In Safari en apps kun je gemakkelijk de wachtwoorden automatisch laten invullen. Bovendien waarschuwt Apple je voor onveilige wachtwoorden.

Wat is iCloud Sleutelhanger (iCloud Keychain)?

iCloud Sleutelhanger is Apple’s alternatief voor wachtwoordenapps zoals 1Password. Het omvat een aantal functies, waarvan de belangrijkste zijn:

Sterke wachtwoorden genereren

Wachtwoorden veilig opslaan

Bewaarde wachtwoorden synchroniseren tussen apparaten

Waarschuwen voor onveilige wachtwoorden

iCloud Sleutelhanger maakt het makkelijker om voor elke dienst een ander, sterk wachtwoord te gebruiken. Dat is veiliger, want als je wachtwoord in verkeerde handen valt blijft de schade relatief beperkt. Zou je steeds hetzelfde wachtwoord gebruiken, dan kan iemand je (digitale) leven volledig ruïneren door met jouw accounts spullen te kopen, leningen af te sluiten of zelfs je identiteit over te nemen.

Op welke apparaten werkt iCloud-sleutelhanger?

iCloud Sleutelhanger is beschikbaar op deze apparaten:

iPhone en iPad (vanaf iOS 7)

Mac (vanaf OS X 10.9 Mavericks)

Apple TV (vanaf de 4e generatie, met automatisch invullen via je iPhone)

iCloud voor Windows (via Chrome-extensie)

Apple beveiligt je gegevens met 256-bit AES-encryptie. Sinds februari 2021 is iCloud Sleutelhanger ook op Windows via een Chrome-extensie te gebruiken.

Voordelen van iCloud Sleutelhanger (iCloud Keychain)

iCloud Sleutelhanger heeft een aantal voordelen. De belangrijkste zijn:

Automatisch genereren van sterke en unieke wachtwoorden. Het voorkomt dat je steeds hetzelfde wachtwoord gebruikt (wat onveilig is). Het wachtwoord bestaat uit een combinatie van cijfers en letters.

Automatisch opslaan van wachtwoorden, zodat je ze zelf niet hoeft te onthouden. Hierdoor hoef je ook geen makkelijke wachtwoorden te gebruiken.

Automatisch synchroniseren van wachtwoorden, zodat je op alle iOS-apparaten en Macs toegang hebt tot webdiensten.

Automatisch invullen van wachtwoorden, zodat je ze niet handmatig hoeft in te typen.

Automatisch invullen van creditcardinformatie.

Automatisch invullen van eenmalige sms-codes.

Er zit ook een aantal nadelen aan:

Omdat het een dienst van Apple is werkt het alleen op iPhone, iPad, Mac en andere apparaten van Apple, maar niet op meerdere platformen. Je kan het bijvoorbeeld niet op Android gebruiken.

Het werkt niet met tweestapsverificatie via speciale eenmalige codes. Invoeren van eenmalige sms-codes wordt wel ondersteund.

Je kan niet op commando een sterk wachtwoord genereren. Alleen bij het aanmaken van een account of het wijzigen van een wachtwoord bij diensten via Safari wordt een uniek wachtwoord aangemaakt.

iCloud Sleutelhanger gebruiken

De functie staat niet automatisch ingeschakeld, dus je zult dit handmatig moeten doen. We hebben aparte een uitleg over de volgende functies:

Lees hiervoor onze tip iCloud Sleutelhanger gebruiken op iPhone en iPad.

iCloud Sleutelhanger en creditcards

iCloud Keychain is meer dan alleen een wachtwoordenmanager. Je kunt er ook creditcardgegevens en persoonlijke data mee opslaan, zoals je telefoonnummer en woonadres. Nadat je het eenmaal hebt ingesteld kun je gemakkelijk formulieren op websites automatisch invullen en afrekenen, zonder dat je steeds handmatig dezelfde gegevens moet invullen. Bij creditcards wordt ook de verloopdatum bewaard, zodat je alleen nog de 3-cijferige verificatiecode hoeft in te vullen. Dit is gemakkelijker te onthouden dan de volledige 16 cijfers van je creditcard.

Koop je iets via een webwinkel vanuit de Safari-browser op de Mac, dan krijg je de vraag of je de creditcard-info wilt opslaan. Je kunt dit automatisch laten doen, maar het kan ook handmatig, zoals we hierboven uitleggen.

Beveiliging van iCloud Sleutelhanger

Wachtwoordenapps zoals 1Password maken vaak gebruik van een zogenaamd master password. Dit is één wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot al je vertrouwelijke informatie. Omdat mensen dit wachtwoord vaak moeten invoeren, kiezen ze vaak een eenvoudig master password en niet een complex, moeilijk te raden wachtwoord met veel speciale karakters en getallen.

Apple heeft dit anders aangepakt. Ze hebben gekozen voor een koppeling met iCloud en dat betekent dat je altijd je Apple ID en wachtwoord nodig hebt om toegang te krijgen. Op toestellen met Touch ID en Face ID wordt het extra makkelijk gemaakt omdat je alleen je vinger op de Touch ID-sensor hoeft te leggen of je gezicht te laten scannen om toegang te krijgen tot je wachtwoorden.

Ook heeft Apple tweefactorauthenticatie ingevoerd om je Apple ID extra te beveiligen. Daardoor loop je minder kans dat je data in gevaar komt, dan bij een systeem met master password. Apple maakt gebruik van end-to-end-versleuteling om al je wachtwoorden te beveiligen.

iCloud Sleutelhanger beveiligingscode

Daarnaast werkt Apple met een iCloud beveiligingscode. Als je de Sleutelhanger instelt kun een iCloud-beveiligingscode aanmaken. Dit is een 6-cijferige of een alfanumerieke code waarmee je extra apparaten kunt machtigen om je iCloud-sleutelhanger te gebruiken. Deze code moet je ook invullen om je identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld als je alle apparaten kwijt bent geraakt en daarna op een nieuwe iPhone toegang wilt tot je wachtwoorden.

iCloud Sleutelhanger-tips

We hebben diverse tips over het gebruik van de Sleutelhanger: