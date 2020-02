Er zijn beelden opgedoken van een mogelijke interne versie van iOS 14. Daarop is een iPad-achtige appkiezer te zien op de iPhone. De apps worden in een raster weergegeven.

De appkiezer op de iPad heeft al sinds een paar jaar een andere indeling dan op de iPhone. Waar de apps op de iPhone in een soort kaarten achter elkaar weergegeven worden, staan ze op de iPad in een raster. Dat komt omdat er op de iPad veel meer schermruimte is en er daardoor meer plek is om apps in een grotere weergave bij elkaar te zetten. Maar het zou zomaar kunnen dat deze weergave in iOS 14 ook naar de iPhone komt. Geruchtenlekker Ben Geskin plaatst namelijk een video waarin deze weergave op de iPhone te zien is.



‘iOS 14 krijgt iPad-achtige appkiezer’

Ben Geskin plaatst regelmatig renders, mockups en schematische tekeningen van aankomende toestellen en heeft het daarbij soms aan het rechte eind. Of hij deze keer ook juist zit, is nog maar de vraag. Op Twitter deelt hij meer informatie over zijn ontdekking. Hij stelt dat het geen jailbreaktweak is en dat de functie beschikbaar is in een vroege versie van iOS 14. In een video laat hij zien hoe het werkt.

In deze vormgeving van de appkiezer worden de volledige schermen van apps in miniaturen weergegeven. Dat betekent dat je in totaal zo’n vier schermen tegelijk kan bekijken en door naar rechts te vegen zie je de overige actieve apps. In de instellingen zou een optie zijn om te wisselen tussen de verschillende weergaven. Je kan dan kiezen voor deze rasterweergave, maar ook voor de huidige versie. Er is ook een automatische optie, maar hoe dit werkt is niet duidelijk. Wat de laatste optie Minimum Viable Switcher doet, is nog een raadsel.

Door de apps omhoog te vegen verwijder je ze uit de appkiezer. Er lijkt ook een nieuwe functie in verstopt te zitten. Door een app naar beneden te vegen, wordt het scherm gedimd en verschijnt er een slotje achter de app. Wat dit precies betekent, is niet duidelijk. Volgens de bron is deze appkiezer nu ook al ingebouwd in iOS 13, maar is het pas in deze vroege versie van iOS 14 geactiveerd.

Of Apple de appkiezer op de iPhone ook echt op deze manier op de schop gaat gooien, is nog de vraag. Mogelijk experimenteert Apple met dergelijke functies, maar besluiten ze dit uiteindelijk toch niet toe te voegen. De aankondiging van iOS 14 verwachten we begin juni, tijdens de WWDC 2020.