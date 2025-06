2025 is geen jaar waarin Apple (weer) grote veranderingen doorvoert in de Foto’s-app, maar dat betekent niet dat het geen spannende update is. Zeker voor Nederlanders, want we krijgen er dit jaar een functie bij die we tot nu toe alleen met een omweg werkend konden krijgen. Het belangrijkste is misschien wel dat een controversiële designwijziging van vorig jaar weer teruggedraaid is in de Foto’s-app in iOS 26.

#1 Terug naar twee tabbladen

De grootste nieuwe functie is eigenlijk niet echt nieuw. In iOS 18 kreeg de Foto’s-app een nieuw ontwerp waarbij de tabbladen onderin verdwenen. In plaats daarvan werden je fotoalbums, locaties, herkende gezichten en andere extra’s getoond onder de lange lijst aan foto’s. Alles stond op een lange pagina, met het idee dat je niet meer tussen tabbladen hoeft te wisselen. Gebruikers vonden dit niet handig en daar heeft Apple naar geluisterd. De tabbladen komen terug met ingang van iOS 26.

Vanaf iOS 26 vind je onderaan de app drie knoppen: Bibliotheek, Verzamelingen en een zoekknop. De zoekknop is van de bovenkant naar de onderkant getrokken, maar bevat verder geen nieuwe functies. Overigens geldt dat laatste ook voor Bibliotheek en Verzamelingen: er zijn geen nieuwe functies, maar de twee onderdelen zijn wel opgesplitst. Dit is allemaal in het nieuwe design van iOS 26 genaamd Liquid Glass.

#2 Ruimtelijke scènes geven een speciaal 3D-effect

Vanaf iOS 26 en iPadOS 26 kun je foto’s een 3D-effect geven. Apple noemt dit ‘Ruimtelijke scènes’ (Spatial Scenes). Open je een foto, dan staat er rechtsboven een knop om dit te activeren. Doe je dit voor het eerst bij een foto, dan wordt deze even geanalyseerd. Vervolgens kun je je apparaat heen en weer kantelen om achter het onderwerp te kijken. Op de iCulture-redactie deed het ons denken aan 3D-effecten op Facebook, al zijn Ruimtelijke scènes een stuk beter uitgevoerd. De functie werkt ook voor foto’s die je niet met een iPhone hebt genomen.

#3 Visual Lookup nu ook in het Nederlands

Na het installeren van de iOS 26 beta merkten we op dat Apple een handige functie binnenkort ook naar Nederland brengt: Visual Lookup. Hiermee herkent je toestel wat er op een foto staat (hond, plant, eten, et cetera) en kan daarna een zoekopdracht starten. Je apparaat herkent zelfs de soort, zoals het hondenras of de plantensoort. De Foto’s-app krijgt in iOS 26 dus weer een handige functie erbij.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.