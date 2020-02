Meer vrijheid in default apps

Apple zou intern in discussies verwikkeld zijn om gebruikers meer keuze te geven. Zo zou je zelf kunnen kiezen welke webbrowser en mailapp je gebruikt. Je zit dan niet meer vast aan de standaardapps van Apple, namelijk Safari en Mail. Dat zeggen mensen die op de hoogte zijn van de plannen, volgens Bloomberg. Apple biedt je sinds de start van de App Store in 2008 wel de mogelijkheid om eigen apps te installeren, maar veel functies zijn standaard nog afhankelijk van de eigen apps. Die staan ook voorgeïnstalleerd op de toestellen, waardoor externe ontwikkelaars minder kans hebben.



Voor ontwikkelaars is het lastig om gebruikers te bereiken en voor zich te winnen. Als je bijvoorbeeld op een e-mailadres tikt word je standaard naar de Mail-app gestuurd en krijg je niet de keuze om een andere default mailapp in te stellen. Dit heeft geleid tot kritische vragen, zowel bij concurrenten als bij overheden en instanties die toezicht houden op eerlijke concurrentie. Zo kwam Apple’s gesloten systeem en de onmogelijkheid om een andere default-app in te stellen ter sprake tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden. Politici vonden dat Apple meer keuze moet geven op het gebied van de webbrowser, kaarten, e-mail en muziek. De webbrowser en de mail-app zijn de twee meestgebruikte apps op de iPhone en iPad.

Apple zou ook plannen hebben om de beperkingen op het gebied van muziekapps wat te versoepelen zodat Spotify, Deezer en andere muziekdiensten meer kansen krijgen. Spotify kreeg veel publiciteit toen het bedrijf Apple ervan beschuldigde Apple Music voor te trekken in promoties en dergelijke.

Bekijk ook Spotify dient Europese klacht in over oneerlijke concurrentie door Apple Spotify heeft een officiële klacht ingediend bij de Europese mededingingsautoriteiten. Het bedrijf vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie door de 'Apple-tax' en beperkende regels.

Voorgeïnstalleerd is lucratief, vraag Google maar

Het kan erg lucratief zijn om standaard op de iPhone voorgeïnstalleerd te zijn. Google heeft er bijvoorbeeld miljarden voor over om als standaard zoekmachine in Safari te worden opgenomen. In 2018 schreven we dat het bedrijf hiervoor $9 miljard aan Apple had betaald en het vormt dan ook een flinke inkomstenbron voor Apple.

Apple levert bijna 40 standaardapps mee op de iPhone en iPad. Die kun je ook verwijderen, maar veel mensen blijven hangen bij de apps die Apple meelevert.