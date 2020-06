De iPhone 12 krijgt naar verwachting een nieuw design met platte zijkanten, vergelijkbaar met de iPad Pro en de vroegere iPhone 4. Moet je nog wat aan het idee wennen, dan helpen deze renders wellicht. Ze laten zien hoe zo’n toestel er in de kleur donkerblauw uit zou kunnen zien. Erg veel zekerheid hebben we nog niet of er een blauwe kleur bij komt. Apple zou de kleur middernachtgroen van de iPhone 11 Pro kunnen vervangen door iets nieuws, maar zou ook kunnen vasthouden aan middernachtgroen, als meest afwijkende kleur in de line-up. Daarnaast kunnen we waarschijnlijk weer spacegrijs, goud en zilver verwachten.



De afbeeldingen laten ook zien hoe een kleinere notch eruit zou kunnen zien, al houden niet alle hoesjesmakers er rekening mee. De iPhone 12-ontwerpmallen dit dit weekend opdoken hebben een notch die vrijwel dezelfde grootte heeft. Maar dat hoeft geen hint te zijn, want hoesjes laten vrijwel altijd het volledige frontje van de iPhone vrij. Er hoeft dus geen rekening mee gehouden te worden hoe groot de notch is.

Omdat Apple volgens geruchten van plan is om vier verschillende modellen uit te brengen, is het mogelijk dat de release deze keer in etappes plaatsvindt. Alle vier zouden ze het design met de platte zijkanten krijgen en ze zouden ook allemaal beschikken over 5G en OLED. De donkerblauwe kleur – mits die er komt – blijft waarschijnlijk beperkt tot de topmodellen, de iPhone 12 Pro en Pro Max.

Zie jij de donkerblauwe variant zitten, of hou je liever vast aan donkergroen of spacegrijs?