Met nog minder dan een maand tot WWDC 2025 komt er langzaamaan steeds meer naar buiten over mogelijke functies van iOS 19. Mark Gurman deelt nu dat er een nieuwe functie komt die het inloggen op openbare wifi-netwerken een stuk eenvoudiger maakt.

‘Openbare wifi-netwerken worden gesynchroniseerd’

Een functie die al langer te gebruiken is in het Apple ecosysteem is dat al je wifi-wachtwoorden gesynchroniseerd worden over al je apparaten. Nu meldt Mark Gurman in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief dat het in iOS 19 mogelijk wordt om openbare wifi-netwerken ook te gaan synchroniseren. En dan met name de invulformuliertjes die je daarvoor vaak moet invullen.

Wat nu vaak nog het probleem is dat je handmatig allerlei gegevens moet invullen om gebruik te maken van een openbaar wifi-netwerk. Denk aan dat je akkoord moet gaan met voorwaarden of dat je zelfs een e-mailadres moet invoeren. Je vindt dit vaak bij hotels, luchthavens en andere openbare plekken. In iOS 19 hoef je dit soort gegevens volgens de bron nog maar op een apparaat in te voeren, waarna je andere apparaten automatisch verbinding maken. Als je op een van je apparaten ooit ingelogd hebt, dan hoef je daarna dus niet nog eens op hetzelfde netwerk met een andere apparaat dezelfde stappen te doorlopen.

Deze handige maar kleine toevoeging is een van de vele geruchten rondom iOS 19. Volgens diverse bronnen krijgt iOS 19 een geheel nieuw ontwerp, maar draait het ook om talloze nieuwe functies. In onze eerdere round-up lees je de belangrijkste iOS 19-geruchten.

Wanneer komt iOS 19?

Op 9 juni 2025 houdt Apple zijn jaarlijkse WWDC Keynote en gaat dan iOS 19, iPadOS 19 en alle andere software onthullen. Wil je niks missen rondom het WWDC 2025, blijf dan goed op de hoogte door middel van onze overzichtspagina. Lees ook onze vooruitblik op de WWDC 2025 met alles wat je kan verwachten.