Het gerucht werd verspreid door dezelfde website die eerder iOS 18-functies van Safari voorspelde, met onder andere de mogelijkheid om teksten op webpagina’s samen te vatten. De samenvattingsfunctie van iMessage kan op een soortgelijke manier gaan werken: met behulp van eigen taalmodellen van Apple, genaamd Ajax. Uit lange teksten kunnen allerlei sleutelwoorden en belangrijke zinnen worden gehaald, zoals locaties en namen van personen en bedrijven. “Als er bijvoorbeeld een naam bovenaan een tekst staat, zal de software die naam waarschijnlijk herkennen als behorend tot de auteur van de tekst”, aldus de ontdekkers.

De samenvattingfunctie kan ook nog op meer plekken in iOS 18 opduiken, bijvoorbeeld in tekstvelden of in digitale documenten. Eerder dit jaar werd in de code van iOS 17.4 het bewijs gevonden voor een nieuw raamwerk, genaamd SiriSummarization. Verder waren er al geruchten over een nieuwe Browsing Assistant in Safari, die hier vermoedelijk ook een rol bij speelt.

CEO Tim Cook heeft al meermaals bevestigd dat Apple werkt aan generatieve AI-functies. Tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers zei hij nog dat Apple voldoende onderscheidende voordelen heeft ten opzichte van concurrenten, zoals naadloze integratie van hardware, software en diensten. Apple zou de eigen AI willen inzetten om eenvoudige antwoorden op vragen te genereren, door bijvoorbeeld informatie in de Agenda-app of de contacten-app op te zoeken. Voor geavanceerde taken die minder privacygevoelig zijn, zou gebruik kunnen worden gemaakt van externe modellen.

Apple heeft eigen taalmodellen ontwikkeld die volledig offline op een toestel kunnen draaien, maar daarnaast zou het bedrijf in onderhandeling met OpenAI en Google om hun technologie in licentie te gebruiken. De samenvattingsfunctie van iMessage en Safari zou echter volledig werken met Apple’s eigen Ajax-taalmodel. Dit werkt mogelijk sneller en is beter voor je privacy. Er hoeven namelijk geen privégegevens naar een externe server te worden gestuurd.

Op 10 juni horen we meer over Apple’s plannen met AI in iOS 18 tijdens de keynote van WWDC 2024.