Apple zou van plan zijn om nieuwe toegankelijkheidsfuncties toe te voegen in iOS 18. Er zijn al geruchten over welke functies dit zullen zijn. De functies worden vermoedelijk aangekondigd tijdens WWDC 2024.

Het is komt regelmatig voor dat Apple nieuwe functies toevoegt om de toegankelijkheid van de iPhone en iPad te verbeteren. Dit jaar lijkt het vooral te gaan om verbeteringen van bestaande functies en minder om volledig nieuwe functies. De informatie is afkomstig van bronnen die MacRumors heeft gesproken.

Nieuwe toegankelijkheidsfuncties met stembediening

De voornaamste nieuwe functies hebben volgens deze bronnen te maken met stembediening. Zo wordt het mogelijk om toegankelijkheidsfuncties in- en uit te schakelen met een stemcommando. Je kunt dit commando zelf bepalen. Functies als VoiceOver, zoomen en geluidsherkenning worden dan eenvoudiger om snel in te schakelen. Het gaat hier dus niet om Siri, al zijn er wel geruchten dat deze slimme assistent in iOS 18 écht slim wordt.

Verder heeft Apple verbeteringen voor Live spraak in petto. Deze functie was nieuw in iOS 17 en kan met een kunstmatige stem uitspreken wat jij typt. Dat kan ook met een persoonlijke stem. Vanaf iOS 18 kun je hier vermoedelijk een soort categorieën voor instellen. Hiermee kun je specifieke uitspraken klaarzetten en netjes indelen, bijvoorbeeld gesorteerd op situatie (in de winkel, op het vliegveld et cetera). Iedere uitspraak kun je koppelen aan een symbool om deze snel te herkennen.

Verbeterde ondersteuning voor tekstgrootte

De laatste functie die tot nu toe is gelekt, gaat over het aanpassen van tekstgroottes per app in plaats van het hele besturingssysteem. Volgens MacRumors krijgt macOS 15 de mogelijkheid om voor de volgende apps individueel de tekstgrootte in te stellen: Boeken, Nieuws, Aandelen, Tips en Weer. Dit volgt op de apps die deze mogelijkheid nu al hebben: Agenda, Finder, Mail, Berichten en Notities.

Daarnaast wordt melding gemaakt van een functie die het mogelijk maakt om de tekstgrootte van de menubalk op de Mac aan te passen. Het kan zijn dat deze en de andere functies uit dit artikel de eindstreep niet halen. Ze zijn immers nog niet officieel aangekondigd, maar we verwachten meer te weten te komen tijdens WWDC 2024.