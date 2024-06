Het Bedieningspaneel in iOS 18 krijgt een aantal updates, zo zegt een bron. Al vaker zijn er geruchten geweest over een vernieuwd Bedieningspaneel, maar deze keer lijkt het er wel echt van te komen.

Het Bedieningspaneel (ook wel Control Center) is een belangrijk onderdeel van iOS en iPadOS. Je kunt hiermee snel de muziek bedienen, systeeminstellingen aanpassen en krijgt toegang tot extra knoppen met snelkoppelingen. Al sinds iOS 11 ziet het Bedieningspaneel er grotendeels hetzelfde uit. In de afgelopen jaren zijn er wel wat knoppen bij gekomen en er zijn wat functies veranderd, maar over het algemeen is de indeling grotendeels gelijk gebleven. Binnenkort lijkt dit enigszins te gaan veranderen, want Apple lijkt in ieder geval twee aspecten van het Bedieningspaneel in iOS 18 te gaan veranderen.

‘Nieuwe Muziek-widget in Bedieningspaneel’

Volgens informatie van Mark Gurman van Bloomberg krijgt het Bedieningspaneel allereerst een vernieuwde Muziek-widget. Momenteel vind je rechtsboven in het Bedieningspaneel een blokje waarmee je de huidige muziek kunt pauzeren, terug- en doorspoelen of AirPlay kan activeren. Door op het blokje te tikken kun je wisselen tussen andere apparaten om muziek op af te spelen, zoals de Apple TV en HomePod. Hoe Apple dit onderdeel precies gaat vernieuwen is niet duidelijk, maar de bron zegt in ieder geval dat het muziekblokje aangepast wordt in iOS 18.

Mogelijk komt de vernieuwde versie meer overeen met de videospeler op het toegangsscherm, waar je veel meer opties hebt. Je kan daar bijvoorbeeld door een nummer scrollen of hem als favoriet markeren. Dat kan nu in het Bedieningspaneel ook wel, maar dan moet je wel eerst het muziekblokje uitklappen door erop te tikken.

‘Verbeterde bediening smart home-producten’

Een andere vernieuwing voor het Bedieningspaneel die volgens dezelfde bron in de maak is, is de manier hoe je vanuit het Bedieningspaneel je HomeKit-producten kunt bedienen. Momenteel wordt er een deel van het Bedieningspaneel benut voor knoppen voor individuele smart home-accessoires en aangemaakte scènes uit de Woning-app. Echter veranderen de scènes en accessoires die getoond worden gedurende de dag. Daarbij houdt de iPhone rekening met hoe je je accessoires en scènes gebruikt in combinatie met variabelen zoals het moment van de dag. Dat werkt vaak goed, maar lang niet altijd. Verder is er een knop waarmee je in een keer toegang hebt tot al je favorieten uit de Woning-app, rechtstreeks in het Bedieningspaneel.

Het is nog afwachten hoe het Bedieningspaneel in iOS 18 hier verandering in gaat brengen, maar mogelijk geeft Apple je zelf een optie om favorieten accessoires vast te zetten zodat ze altijd zichtbaar zijn.

Hoe het Bedieningspaneel in iOS 18 er echt uit gaat zien, weten we volgende week zodra iOS 18 aangekondigd wordt tijdens de WWDC 2024. Lees ook ons artikel met eerder gelekte iOS 18 functies en welke nieuw AI-functies iOS 18 allemaal krijgt.