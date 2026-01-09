Wil je je iPhone tweedehands kopen? Bij een gebruikte iPhone bespaar je al snel honderden euro’s. Bij een gebruikte iPhone bespaar je afhankelijk van het model al snel enkele tientjes. Wel moet je goed zoeken om een betaalbaar exemplaar op de kop te tikken, want iPhones zijn behoorlijk waardevast. Als koper moet je daarom slim zijn en goed zoeken. Met onderstaande tips gaat het lukken om een goede tweedehands iPhone te vinden die binnen jouw budget past!

Tweedehands iPhone: kies het juiste moment

Bij een tweedehands iPhone is het slim om het juiste moment af te wachten. Apple introduceert elk jaar nieuwe iPhones, waarna de oudere modellen afgeprijsd worden of uit het assortiment verdwijnen. De tweedehandsmarkt wordt op zo’n moment overspoeld door gebruikte toestellen van mensen die willen overstappen naar het nieuwste toestel. Dat is voor jou het moment om naar een tweedehands iPhone te gaan kijken. Voor jou betekent het dat er meer aanbod is en dat je meer ruimte hebt om te onderhandelen over de prijs. Kijk daarbij op verschillende sites en bij verschillende aanbieders, dus niet alleen op Marktplaats. Houd er rekening mee dat je bij aanbieders zoals Resell of Leapp vaak een wat hogere prijs betaalt, maar dat er wel garantie (12 of zelfs 24 maanden) tegenover staat.

Controleer wie de tweedehands verkoper is

Heb je een tweedehands iPhone op het oog, dan wil je misschien een afspraak met de verkoper maken. Zorg dat je weet wie het toestel aanbiedt en laat het alleen opsturen als je de persoon kent en vertrouwt. Ga bij voorkeur langs met een vriend of familielid, zodat je samen de iPhone kunt controleren. Als je met z’n tweeën bent, zullen schades en afwijkingen eerder opvallen dan wanneer je je aandacht op twee dingen moet richten: het gesprek met de verkoper en het toestel. Weet je wie de verkoper is, probeer dan ook wat achtergrondinformatie in te winnen: is dit een gewone gebruiker die graag wil upgraden naar het nieuwste model, of is het een professionele handelaar die veel meer toestellen aanbiedt?

Controleer de tweedehands iPhone

Online kun je vaak niet zien in welke conditie de tweedehands iPhone zich bevindt. Soms kun je aan de hand van de beschrijving en foto’s al inschatten wat je kunt verwachten, maar het is altijd goed om even zelf het toestel in handen te hebben. Neem de tijd om het toestel goed te bekijken en laat je niet afleiden door de verkoper. Ook daarom is het handig om met z’n tweeën te gaan. Je kunt dan rustig het toestel bekijken, terwijl de andere persoon een gesprekje met de verkoper voert. Neem alle tijd om het toestel op alle belangrijke punten te controleren. Ga pas akkoord als je zeker weet wat je krijgt, voor welke prijs. Kom je er achteraf achter dat bepaalde zaken niet kloppen, dan is het lastiger om er nog iets aan te doen.

Ben je bang voor oplichters, dan is het beter om je tweedehands toestel te kopen via een aanbieder van refurbished iPhones. Vaak krijg je hierop 12 maanden garantie en heb je zekerheid dat je ook na de aankoop nog ergens terechtkan als blijkt dat er toch iets niet deugt aan het toestel.

Checklist voor tweedehands iPhones

Heb je besloten om een tweedehands iPhone te kopen? Dan is het verstandig om toch nog even onderstaande punten langs te lopen:

Zitten alle accessoires zoals de usb-kabel erbij? Zo niet, dan scheelt dat weer in de prijs. Waarschijnlijk heb je zelf nog wel geschikte laders en kabels liggen.

Doen alle knoppen het? Rammelen ze en werken ze naar behoren? Zo niet, dan kun je de iPhone beter niet kopen.

Functioneren de camera, flitser en andere functies? Reageert het touchscreen goed op aanraking? Speel een spelletje om dit te controleren. Je kunt dan meteen kijken of er dode pixels te zien zijn.

Zitten er krassen, barsten of andere beschadigingen aan de voor- of achterkant? Let op kleinere krasjes en probeer af te dingen als je vindt dat de schade storend is.

Heeft de verkoper de originele verpakking en aankoopbon nog? Ga ook na of de iPhone niet gestolen is. Je kunt aan de hand van het IMEI-nummer controleren of een toestel gestolen is, bijvoorbeeld op MobyMI of bij Stop Heling met het serienummer. Je vindt deze nummers via Instellingen > Algemeen > Info. Ze zijn ook te vinden tijdens het setup-proces van een iPhone.

Check aankoopbewijs en garantie van de iPhone

Je hebt geen aankoopbon nodig om gebruik te maken van de garantie, maar het geeft je als eigenaar wel meer zekerheid. Je hebt dan in ieder geval meer zekerheid dat het toestel niet gestolen is. Je hebt bij een iPhone recht op één jaar garantie, plus een tweede jaar dankzij de Europese regelgeving. Zorg dus dat de iPhone die je koopt minder dan twee jaar oud is, zodat je bij mogelijke problemen alsnog bij Apple terechtkunt. Wil je meer zekerheid, kies dan voor een refurbished iPhone, want daarop krijg je garantie. Bij iPhones die je via particulieren koopt, kun je niet teruggaan naar de verkoper, maar je kunt wel naar de Apple Store gaan als er nog garantie op zit. Fabrieksfouten en veel andere gebreken vallen gewoon onder de garantie. Voor val- en waterschade kun je je iPhone verzekeren.

Is een tweedehands iPhone de moeite?

Tweedehands iPhones zijn erg waardevast en daardoor nog behoorlijk prijzig. Daarom moet je voor jezelf goed afwegen of je de besparing de moeite waard vindt, of dat je liever kiest voor een nieuwe iPhone kopen. Misschien wil je liever een iPhone tweedehands kopen van iemand die je kent, bijvoorbeeld een vriend of kennis.

Wil je toch liever een nieuwe iPhone? Check dan ons overzicht met iPhone-aanbiedingen hieronder.

