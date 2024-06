Heb jij wel eens moeite met het vinden van de juiste instelling in de Instellingen-app op de iPhone, iPad of Mac? Dan is er goed nieuws, want iOS 18 bevat volgens geruchten een verbeterde Instellingen-app.

In de loop der jaren hebben de iPhone en iPad zoveel functies erbij gekregen, dat de Instellingen-app soms een oerwoud aan opties kan zijn. Niet alles is even gemakkelijk terug te vinden, vooral als je niet precies weet hoe een instelling of functie heet. Er is wel een zoekfunctie in de Instellingen-app, maar die werkt vaak niet echt lekker mee. Brengt iOS 18 beterschap? Daar lijkt het wel op, want volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgt de Instellingen-app in iOS 18 de nodige verbeteringen.

‘Instellingen-app vernieuwd in iOS 18’

Volgens meerdere bronnen worden de verschillende instellingen in de Instellingen-app opnieuw gerangschikt, zowel op de iPhone, iPad en Mac. Ook zou de interface op de schop gaan, waarbij alles wat cleaner oogt. Maar misschien wel de belangrijkste verbetering, is bij de zoekfunctie. De Instellingen-app heeft momenteel al een zoekfunctie, maar die werkt lang niet altijd naar behoren. De zoekfunctie vindt op dit moment lang niet altijd alle gewenste resultaten. Zoeken naar instellingen met betrekking tot opladen levert bijvoorbeeld geen enkel resultaat op, terwijl er wel degelijk instellingen voor zijn (zoals geoptimaliseerd opladen of een oplaadlimiet instellen). Wat ook nog wel eens gebeurt, is dat er wel resultaten getoond worden, maar dat je vanuit daar niet rechtstreeks naar de desbetreffende instelling kan gaan.

Huidige instellingen-app, met hier als voorbeeld de instellingen voor Stand-by

De bron spreekt dan ook over een flink verbeterde zoekfunctie voor de Instellingen-app in iOS 18, iPadOS 18 en macOS 15. Op welke manier Apple de zoekfunctie wil gaan verbeteren (of er bijvoorbeeld een vleugje AI bij komt kijken) is nog de vraag. Apple zou bijvoorbeeld een filtersysteem kunnen toepassen, zodat je bijvoorbeeld makkelijker een scherm- of appinstelling kan vinden.

Sinds iOS 17 is het al mogelijk om enkele systeeminstellingen rechtstreeks via Spotlight te wijzigen. Spotlight is de algemene zoekfunctie van je iPhone, iPad en Mac en deze krijgt eigenlijk ieder jaar wel de nodige verbeteringen. Wellicht dat de ingebouwde zoekfunctie van de Instellingen-app een soortgelijke update krijgt.

De aankondiging van iOS 18 is volgende week, tijdens de WWDC 2024. Lees ook ons artikel met eerder gelekte iOS 18 functies en welke nieuw AI-functies iOS 18 allemaal krijgt.