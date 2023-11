In dit artikel praten we je bij over Rich Communication Services oftewel RCS. Apple gaat deze standaard eindelijk omarmen, maar wat betekent dat voor jou als Apple-gebruiker?

Alles over Rich Communication Services (RCS)

In de Berichten-app van Apple kennen we twee soorten tekstballonnen: de groene en de blauwe. Een blauwe tekstballon laat zien dat je met een andere Apple-gebruiker aan het chatten bent en dat je de mogelijkheden van iMessage kunt benutten. Zie je een groene tekstballon? Dan praat je waarschijnlijk met een Androidgebruiker waardoor je het grootste deel van je functies verliest. De oplossing moet Rich Communication Services (RCS) zijn.

Wat is RCS?

In het kort zou je RCS kunnen zien als de opvolger van SMS. Er is meer mogelijk, het is veiliger en het is toekomstbestendiger. RCS is bedacht in 2007, maar is nog altijd een relatief nieuwe standaard voor het sturen van berichten naar anderen, ongeacht het besturingssysteem van de gebruikers. Het is nog niet zo lang geleden dat de eerste grote spelers RCS gingen ondersteunen. RCS is gebaseerd op een zogeheten open source protocol. Iedereen kan er dus in principe gratis gebruik van maken. Deze standaard biedt ondersteuning voor de meestvoorkomende functies in moderne chat-apps. Dat bespreken we ook verderop in dit artikel.

Google, de ontwikkelaar van Android, ondersteunt al sinds 2019 RCS in de Berichten-app voor Android. Gaandeweg werd dit uitgebreid qua functies en inmiddels is het de standaard in deze app. Apple was echter een uitgesproken tegenstander en wilde het niet ondersteunen. Zoals je verderop in de vergelijking met iMessage ziet, kan RCS een risico vormen voor de exclusiviteit van Apple’s Berichten-app.

In november 2023 gaf Apple toch toe dat ze in 2024 RCS willen ondersteunen. Dit is vermoedelijk besloten vanwege de druk op Apple om iMessage open te stellen. Het openstellen van iMessage zou voor Apple te veel impact kunnen hebben. Dikke kans dat Apple hierom de ondersteuning voor RCS toch maar toevoegt om zo de autoriteiten tevreden te stellen.

Verschillen tussen RCS, iMessage en SMS

Als het zover is, zal de Berichten-app op de iPhone, iPad en Mac drie soorten chats ondersteunen: iMessage, SMS en natuurlijk RCS. Dat betekent echter niet dat de drie systemen allemaal hetzelfde kunnen. Het spreekt voor zich dat Apple haar best zal doen om iMessage zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit zorgt immers voor de verkoop van nieuwe hardware. We hebben de belangrijkste verschillen in de onderstaande tabel gezet:

iMessage RCS SMS/MMS Werkt op alle apparaten ❌ ✅ ❌ Tekst ✅ ✅ ✅ Afbeeldingen ✅ ✅ ✅ Audio ✅ ✅ ❌ Video ✅ ✅ ✅ Typindicator ✅ ✅ ❌ Berichten aanpassen ✅ ✅ ❌ Leesbewijzen ✅ ✅ ❌ Groepen ✅ ✅ ✅ Stickers ✅ ❌ ❌ Locatiedeling ✅ ✅ ❌ End-to-end encryptie* ✅ ❌ ❌

*End-to-end encryptie is niet standaard voor RCS. Google heeft dit echter wel toegevoegd aan haar eigen Berichten-app. Het is dus afhankelijk van de app of je chat wel of niet end-to-end is versleuteld.

Er zitten natuurlijk meer functies in Apple’s Berichten-app om iMessage te maken tot wat het nu is. Zo zijn er niet alleen stickers, maar ook geanimeerde stickers. iMessage biedt schermvullende reacties, iMessage-apps en andere mogelijkheden. De bovenstaande tabel laat echter wel zien dat RCS eigenlijk vrijwel alle belangrijke functies voor een chat ondersteunt. Het belangrijkste verschil is dat RCS op ieder apparaat kan werken en het dus niet uitmaakt of iemand Android, iOS of iets anders gebruikt.

Is RCS wel veilig genoeg?

Veiligheid is uiteraard belangrijk. Zeker als het gaat om een app waarin je allerlei gesprekken voert met je naasten. Als je iMessage gebruikt, kun je erop rekenen dat je gesprekken end-to-end versleuteld zijn. Onmogelijk zouden we niet willen zeggen, maar het wordt hierdoor in ieder geval aanzienlijk moeilijker voor knappe koppen om jouw chats af te tappen.

Bij RCS ligt het anders. Deze open standaard is niet niet end-to-end versleuteld, maar daarmee is de kous nog niet af. De ontwikkelaar van een RCS-app kan hier namelijk wel zelf nog end-to-end encryptie aan toevoegen. Dat heeft Google bijvoorbeeld gedaan met haar eigen Berichten-app, terwijl Samsung’s Berichten-app dit in eerste instantie niet had. Gebruikt de andere persoon ook een goed beveiligde app, dan is de chat end-to-end versleuteld. Als je echter met iemand praat wiens app niet versleuteld is, dan zijn jouw berichten dat ook niet end-to-end.

Apple zegt dat de chats via RCS niet end-to-end versleuteld zullen zijn. In plaats daarvan wil Apple samenwerken met de GSM Association om end-to-end encryptie standaard te maken voor RCS.

Wanneer komt RCS naar mijn Apple-apparaat?

En dan de grote vraag: wanneer kunnen we het dan gebruiken? Dat is maar deels bekend. Apple geeft aan dat het vanaf het najaar 2024 RCS zal ondersteunen. Het ligt dan voor de hand dat dit in iOS 18 komt, al zou het ook bijvoorbeeld iOS 18.1 kunnen zijn. Het is echter ook belangrijk dat jouw provider raad weet met RCS. Op dit moment is Vodafone de enige Nederlandse provider met RCS-ondersteuning, al verwachten we dat andere providers sneller zullen volgen nu Apple de ondersteuning heeft aangekondigd.

Ben je nu al op zoek naar een veilige chat-app met encryptie? Daar hebben we een aparte gids over.