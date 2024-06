Wandelaars zullen blij zijn met deze verbetering van Apple Kaarten in iOS 18. Er waren natuurlijk al goede wandelapps voor de iPhone, maar nu doet Apple ook een duit in het zakje. In deze tip lees je over de mogelijkheden en hoe het werkt. Met een wandelroute maken in Apple Kaarten, bedoelen we een uitgebreidere versie van gewoon van A naar B gaan. Dat kan natuurlijk al heel lang. Het is ook niet helemaal hetzelfde als tussenstops in Apple Kaarten, al heeft het daar wel wat van weg. Het is vooral bedoeld om je zelf een mooie route uit te laten stippelen voor een wandeling door de natuur of een stad. Je wil dan immers niet per se het snelst van A naar B, maar een mooie route lopen door bossen, langs stranden of leuke bezienswaardigheden in de stad.

Wandelroute maken in Apple Kaarten: kies precies je tussenstops

Het handige van deze nieuwe functie in iOS 18 is dat je heel specifiek je tussenstops kunt kiezen. Je hoeft geen adressen te weten, want je kiest op de kaart waar de route langs moet lopen. Zo werkt het:

Open Apple Kaarten en tik onder je opgeslagen locaties op X plaatsen, Y gidsen en Z routes waarbij X, Y en Z staan voor getallen. Dat is immers bij iedereen anders. Tik op Routes en kies vervolgens + Maak route aan. Onderin het scherm verschijnt een korte animatie met meer context. Het is de bedoeling dat je op volgorde de tussenstops aantikt op de kaart. Heb je een foutje gemaakt? Tik dan links op het pijltje. Je hebt drie knoppen:

– Keer om: wissel het start- en eindpunt om

– Heen en terug: start een omgekeerde route als het eindpunt is bereikt

– Sluit lus: eindig met de snelste route van het laatste punt naar het beginpunt Klaar? Tik op Route om meteen te beginnen of tik op Bewaar om de route voor later te bewaren. Bij het bewaren van de route krijg je de optie om Apple Kaarten te downloaden voor offline gebruik. Dat komt van pas als je zuinig moet zijn met je internetgebruik. Ook kun je dan een naam en beschrijving toevoegen.

Als je route compleet is, zie je ook het hoogteprofiel, tijdslengte en afstand van de route. Wanneer je begint met lopen, werkt het net als een gewone wandelroute. Het is helaas niet mogelijk om je wandelroute te delen met anderen, dus je zult het navigeren met je eigen apparaat moeten doen. Wil je later de naam of beschrijving van je route aanpassen, dan kun je dat regelen onder het kopje X plaatsen, Y gidsen en Z routes zoals in stap 1 hierboven.

Behalve op de iPhone, kun je een wandelroute in Apple Kaarten ook maken op de iPad en Mac. Je hebt hiervoor respectievelijk iPadOS 18 en macOS Sequoia voor nodig. Je aangemaakte wandelroutes worden tussen je apparaten gesynchroniseerd.

Met watchOS 11 verschijnt de wandelroute ook op de Apple Watch. Je kunt dan dus de route aanmaken op je iPhone, iPad en Mac, waarna je je iPhone thuis kunt laten als je er alleen met je Apple Watch op uit wil trekken.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.