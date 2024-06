De makers van 1Password en LastPass zullen na de aankondigingen van WWDC 2024 wat zenuwachtig zijn geworden, want Apple heeft nu een eigen Wachtwoorden-app. Dit helpt je bij het beheren van wachtwoorden van accounts, verificatiecodes en toegangscodes. Je krijgt met de Wachtwoorden-app snel toegang tot je gegevens en vind alles overzichtelijk gerangschikt. Alles wat je moet weten over deze Wachtwoorden-app lees je in deze gids!

Dat LastPass overbodig wordt, zal niet iedereen erg vinden – de app had de afgelopen jaren te maken met meerdere datalekken. Maar voor de fans van 1Password zal het een lastige afweging zijn: je krijgt bij 1Password meer functies (en dat zal waarschijnlijk ook zo blijven), terwijl de Wachtwoorden-app van Apple gratis is en alle basisfuncties bevat.

De Wachtwoorden-app in macOS Sequoia.

Wachtwoorden-app: de belangrijkste onderdelen

Je vindt de Wachtwoorden-app na het installeren van de iOS 18 beta. Hij is ook te vinden in de beta’s van iPadOS 18 en macOS 15 Sequoia. Op een later moment komt de app ook beschikbaar voor Windows.

In de Instellingen-app is het item Wachtwoorden niet meer op de gebruikelijke manier aanwezig. Wel zie je een tegel voor wachtwoorden die met iCloud worden gesynchroniseerd. Je kunt dit eventueel in- en uitschakelen, maar door op Wachtwoorden te tikken krijg je geen toegang tot de wachtwoorden zelf. Je krijgt alleen de iCloud-schakelaar te zien.

Open je de Wachtwoorden-app, dan zie je na het ontgrendelen de zes belangrijkste onderdelen:

Alle

Codes

Beveiliging Passkeys

Wifi

Verwijderd

Je kunt op elk onderdeel tikken om meer details te zien. Bovenin het scherm zie je een zoekvak en onderin zie je een knop om een nieuwe gedeelde wachtwoordengroep aan te maken.

Het is niet mogelijk om zelf extra knoppen of categorieën te maken. Heb je gezinswachtwoorden ingeschakeld, dan krijg je dit onderin het scherm te zien (zoals op de middelste afbeelding met de gedeelde groep ‘iCulture’).

Accounts in de Wachtwoorden-app

Je gebruikt deze app natuurlijk vooral om wachtwoorden van verschillende accounts te beheren. Met de zoekfuncties bovenin het scherm kun je snel naar een bepaald account gaan, zonder daarvoor eerst de juiste categorie te hoeven kiezen. Je krijgt gebruikersnaam en wachtwoord te zien en of het gedeeld is in een groep. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een verificatiecode in te stellen en het wachtwoord te wijzigen.

Met het plusje rechtsonder kun je de data van een nieuw account vastleggen en meteen een nieuw wachtwoord door de app laten genereren.

Wil je wachtwoorden invullen vanuit Safari, dan hoef je hiervoor de Wachtwoorden-app niet aparte te openen. Al langer beschikbare functies zoals Autofill worden nog steeds ondersteund en als je je voor het eerst aanmeldt op een site krijg je nog steeds de suggestie om het gekozen wachtwoord op te slaan.

Wifi-wachtwoorden in de Wachtwoorden-app

Bij het onderdeel Wifi vind je de inloggegevens van de draadloze netwerken waarmee je verbonden bent geweest, ook de openbare netwerken. Sommige (zoals die van Starbucks) hebben geen eigen wachtwoord, maar leiden je om naar een inlogpagina waar je akkoord moet geven op de voorwaarden. Bij eigen wifi-netwerken is het wachtwoord te zien, maar als deze verschijnt niet op screenshots.

Verder kun je wachtwoorden van persoonlijke hotspots op verschillende iPhones zien.

Beveiligingswaarschuwingen in de Wachtwoorden-app

Je ziet ook een onderdeel Beveiliging. Hier krijg je waarschuwingen als een wachtwoord te zwak is of meermaals is gebruikt. Je kunt dit dan meteen aanpassen. Deze optie was er altijd al, maar nu het apart in de app te zien is zul je er waarschijnlijk wat meer aandacht aan besteden.

Passkeys en meer in de Wachtwoorden-app

Tot slot zijn er nog aparte onderdelen voor Passkeys, Codes en gewiste accounts. Dit spreekt eigenlijk voor zich. Handig om te weten is dat aanmeldingen voor websites en apps automatisch kunnen worden bijgewerkt naar Passkeys. Deze functie is standaard ingeschakeld en versnelt de overstap naar Passkeys, die veiliger zijn dan traditionele inlogmethoden en minder gevoelig zijn voor phishing. Er is geen wachtwoord die uitlekken en geen authenticatiecode die kan worden afgetapt. Je kunt daarna Face ID of Touch ID gebruiken om in te loggen. Diverse websites en diensten hebben al Passkeys-ondersteuning ingevoerd sinds Apple het in 2022 is gaan ondersteunden. Onder andere X, Google, WhatsApp, TikTok, PayPal, Microsoft, PlayStation en eBay doen mee.

De Wachtwoorden-app ziet er op alle ondersteunde platformen ongeveer hetzelfde uit. In de iPad- en Mac-versie van de app zijn de verschillende onderdelen links in een aparte navigatiekolom te zien, terwijl de rest van de content over meerdere kolommen is verdeeld.

Wachtwoorden-app met of zonder iCloud Sleutelhanger

Belangrijk om je te realiseren is dat het bij de Wachtwoorden-app niet verplicht is om de iCloud Sleutelhanger te gebruiken. Je kunt ook de wachtwoorden alleen lokaal opslaan, maar loopt daarbij wel het risico dat je bij verlies van je iPhone ook je wachtwoorden kwijt bent. In de Instellingen-app kun je de Wachtwoorden-knop tikken om het synchroniseren met iCloud Sleutelhanger in en uit te schakelen.

Wachtwoorden importeren: alleen op de Mac

Uiteraard zitten alle wachtwoorden die je eerder in Safari hebt opgeslagen al in de Apple Wachtwoorden-app. Wil je wachtwoorden uit andere apps importeren uit apps van derden, dan kan dat. Maar het lukt alleen op de Mac in macOS Sequoia. De Mac importeert alleen wachtwoorden die zijn opgeslagen in een .csv-bestand, dus je huidige wachtwoorden-app moet dit wel ondersteunen. Het importeren van het .csv-bestand kan enkele minuten duren, afhankelijk van het aantal wachtwoorden. Ook duurt het even voordat ze op al je apparaten verschijnen.

Heb je het wachtwoord van een dienst op meerdere plekken bewaard, dan kan er een conflict ontstaan. Ook kun je bij geïmporteerde wachtwoorden niet meer zien wanneer deze voor het eerst is aangemaakt en/of voor het laatst is bijgewerkt. Dit kun je uiteraard wel in de originele third party-app zien, als je deze nog achter de hand houdt.

Voor wie is de Wachtwoorden-app?

Waarom zou je de Apple Wachtwoorden-app gebruiken, terwijl er al prima oplossingen zijn zoals 1Password? Het antwoord is eigenlijk vrij simpel: veel gebruikers kijken niet verder dan de apps die standaard in iOS aanwezig zijn. Ze installeren misschien Google Maps en WhatsApp, maar daar blijft het wel bij. De eerdere Wachtwoorden-functie in de Instellingen-app wordt ook wel eens over het hoofd gezien. Door de app standaard op te nemen in iOS, is de kans veel groter dat mensen er gebruik van gaan maken.

Op het eerste gezicht zitten er misschien niet zoveel functies in de Wachtwoorden-app, als je al iCloud Sleutelhanger of een aparte wachtwoorden-app gewend was. Maar het kan de drempel verlagen voor mensen die nog niet zo bezig waren met beveiliging.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.