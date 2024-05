Gerucht: ‘Agenda-app in iOS 18 werkt nauw samen met Herinneringen’

De Agenda- en Herinneringen-app hebben veel met elkaar gemeen. Je kunt in beide apps onderdelen op datum toevoegen. Het grote verschil zit hem in wat je wil toevoegen: de Agenda-app is vooral voor afspraken, terwijl de Herinneringen-app voor taken is. Maar ondanks dit verschil, zijn er veel overeenkomsten. Het is daarom gek dat de twee apps momenteel totaal niet met elkaar communiceren. Hoe handig zou het zijn dat je in de Agenda-app ook je herinneringen kan zien, zodat je niet per ongeluk een afspraak inplant terwijl je op die dag en dat tijdstip al een taak voor jezelf ingepland hebt? Dat lijkt er nu aan te komen, dankzij een vernieuwde Agenda-app in iOS 18.

‘Agenda-app in iOS 18 heeft koppeling met Herinneringen’

AppleInsider meldt op basis van eigen bronnen dat een nieuwe interne versie van de Agenda-app in iOS 18 samenwerkt met Herinneringen. Behalve het toevoegen van een agenda-afspraak in de Agenda-app, kun je daar ook meteen een nieuwe herinnering aanmaken. Deze verschijnt vervolgens ook gewoon in de Herinneringen-app. De herinneringen die je in de Herinneringen-app aangemaakt hebt, kun je ook vanuit de Agenda-app afvinken.

Bekijk ook Grote verbouwing: deze standaardapps worden in iOS 18 compleet vernieuwd In iOS 18 worden diverse apps compleet vernieuwd. Minstens 15 apps krijgen een make-over, onder andere met AI-functies. Maar er gebeurt nog veel meer! Van de apps in dit overzicht weten we al bijna zeker dat ze gaan veranderen.

Tussen je verschillende agenda’s in de Agenda-app, zou je volgens de bron dan ook je herinneringen kunnen verbergen. De samenwerking tussen de twee apps helpt je dus vooral om geen agenda-afspraken te maken op momenten dat je al een eigen taak ingepland hebt. Of je Agenda-afspraken ook zichtbaar zijn in de Herinneringen-app, is niet duidelijk.

Deze verbetering voor de Agenda-app stond vorig jaar al op ons iOS 17-wensenlijstje. Sterker nog, we hadden de hoop dat Apple dit al zou toevoegen in iOS 16, zoals we twee jaar geleden schreven in ons artikel met wensen voor vernieuwde standaardapps in iOS 16. Dat het er nu eindelijk aan zit te komen, is in ieder geval goed nieuws voor gebruikers van beide apps. Behalve in iOS 18, komt dit naar verwachting ook in iPadOS 18 en macOS 15.