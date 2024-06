De Foto's-app in iOS 18 is vernieuwd en Apple heeft er geen half werk van gemaakt. Alle tabs zijn verdwenen en je moet zelf aan de slag met het kiezen van je mooiste Collecties. Vooruitgang of niet?

Apple belooft heel wat vernieuwingen voor de Foto’s-app, een app die door heel wat mensen dagelijks wordt gebruikt. Het is dan ook een radicale verandering geworden: Apple heeft de structuur van de app compleet omgegooid en ook de navigatie werkt anders. De eerste reacties zijn… wel een beetje verontrustend. Was het de Aandelen-app of de Boeken-app geweest, dan zou er niets aan de hand zijn geweest, maar een app die iedereen elke dag opent om foto’s te bekijken en op te zoeken? Dat is voor sommigen toch even slikken. Is het echt zo drastisch? We lopen de veranderingen met je langs.

Foto’s-app is anders georganiseerd

De Foto’s-app zag er voorheen vertrouwd uit, met een rij tabbladen aan de onderkant waarmee je snel kon wisselen tussen Bibliotheek, Voor jou, Albums en Zoek. Vergeet dit allemaal maar, want de tabbladen zijn weg. Apple belooft dat de nieuwe Foto’s-app je bibliotheek georganiseerd houdt en zorgt dat je veel gemakkelijker foto’s kan terugvinden. Je bent minder tijd kwijt met zoeken en hebt meer tijd om van je foto’s te genieten. Dat is althans de belofte.

In de Foto’s-app in iOS 18 zie je alle foto’s en overzichten op één scherm. Maar in feite bestaat de app uit twee delen. Bovenin het scherm vind je de zogenaamde Carousel met recente foto’s. En daaronder een overzicht van Collections, een bonte verzameling van foto’s die op allerlei manieren zijn gesorteerd.

Carousel voor Bibliotheek en beste foto’s

De Carousel is een rijtje van 5 collecties bovenin het scherm. In het midden vind je meest recente foto’s en blader je daarbij omhoog dan kom je terecht in de Bibliotheek, waar je foto’s kunt selecteren, verwijderen en bewerken. Daaromheen kun je je vier meest favoriete Collecties neerzetten. Standaard zijn dit:

Uitgelichte foto’s

Uitelichte terugblikken

Favorieten

Video’s

Collecties die je zelf kunt indelen

Blader je omlaag, dan krijg je verschillende blokken met content te zien:

Recente dagen

Personen en huisdieren

Vastgemaakte verzamelingen

Terugblikken

Reizen

Albums

Uitgelichte foto’s

Daaronder vind je nog een paar lijstjes met Mediatypen (Video’s, Selfies en dergelijke) en Andere (Verborgen, Recent verwijderd en meer). Alles staat dus op één scherm, waar je doorheen kunt bladeren. Dit lijkt wel een beetje op de Dagboek-app, waarbij je ook geen tabbladen meer hebt, maar alles op één scherm gepresenteerd krijgt.

Foto’s-app aanpassen

Het idee achter de vernieuwde Foto’s-app is dat je zelf bepaalt wat je te zien krijgt: welke collecties en soorten content zijn voor jou relevant? De Foto’s-app kiest er zelf al een aantal uit, maar het is de bedoeling dat je zelf ook selecties maakt. Voor mensen die graag allerlei aanpassingen doen, is dit een welkome verbetering. De rest van de gebruikers zal er waarschijnlijk erg aan moeten wennen. Bekende onderdelen zoals Terugblikken en Favorieten, zijn nog steeds aanwezig, maar je zult er soms wat meer naar moeten zoeken.

Je kunt in de Foto’s-app ook wat instellingen aanpassen, foto’s op de kaart bekijken en zoeken op basis van trefwoorden. Je ziet na het invullen van een paar letters meteen welke trefwoorden zijn gevonden en hoeveel resultaten er zijn.

Foto’s app: instellingen, kaart en zoeken.

De Foto’s-app is ongetwijfeld de app die de meeste ophef gaat veroorzaken onder gebruikers. Veranderingen zijn soms moeilijk en in het geval van de Foto’s-app krijgen we af en toe de indruk dat dit beter had gepast bij een third party-app voor fotofanaten dan een app die geschikt moet zijn voor een brede groep gebruikers van verschillende niveau’s. Maar daar lees je binnenkort meer over in onze iOS 18 (p)review!

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.