Gezinswachtwoorden: wachtwoorden delen met anderen

Vanaf iOS 17 kun je iCloud Keychain-wachtwoorden delen met anderen, bijvoorbeeld vrienden en familie. Dit is enigszins vergelijkbaar met het maken van een Family-kluis in wachtwoordenapps zoals 1Password. Daarbij kun je wachtwoorden die je gezamenlijk gebruikt in een aparte kluis zetten, zodat meerdere mensen het wachtwoord kunnen opzoeken en gebruiken. Bij iCloud Sleutelhanger werkt het net iets anders, maar het idee is wel hetzelfde: meerdere mensen toegang geven tot dezelfde inloggegevens. Dit kan bijvoorbeeld het wachtwoord van een hotelsite zijn, waar je altijd je overnachtingen boekt en waar je een puntentegoed hebt opgebouwd.



Gedeelde wachtwoorden in iOS 17

In de Instellingen-app van de iPhone en iPad kun je een groep mensen samenstellen, waarmee je de wachtwoorden kunt delen. Bij de eerste keer moet je een aantal stappen doorlopen om de Gezinswachtwoorden in te stellen. Behalve met wachtwoorden werkt het ook met passkeys, Apple’s alternatief voor wachtwoorden.

Zo regel je het:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Wachtwoorden > Gezinswachtwoorden. Lees de uitleg en tik op Ga door. Geef de groep een naam, bijvoorbeeld de familienaam. Tik op Voeg toe om deelnemers toe te voegen.

Om mensen aan een groep toe te voegen, moeten ze in je contactenlijst staan. Alle deelnemers moeten ook de iOS 17-update (beta) hebben. Ze hoeven niet deel uit te maken van je gezin, al wekt de naam ‘Gezinswachtwoorden’ wel die indruk.

Vink aan welke wachtwoorden je wil delen en tik op Verplaats. Let dus op dat de betreffende wachtwoorden naar een gezamenlijke iCloud-sleutelhangerkluis worden verplaatst en niet meer in jouw persoonlijke iCloud Sleutelhanger staan. Breng groepsleden op de hoogte met een optioneel bericht in iMessage.

De beheerder die de groep heeft gemaakt, kan naar eigen goeddunken mensen toevoegen en verwijderen. De hele groep kan ook worden verwijderd.

Gezinswachtwoorden beheren

Je vindt de Gezinswachtwoorden terug op de gebruikelijke plek: ga naar Instellingen > Wachtwoorden en je ziet onder je eigen wachtwoordenkluis voortaan de groepen. Met het plusje bovenin het scherm kun je de optie Nieuwe gedeelde groep terugvinden. Je kunt dus meerdere gezinswachtwoordgroepen maken, elk met een ander doel.

Dit kunnen groepsleden doen

Nadat de groep is gemaakt kun je extra wachtwoorden delen met de groep. Ook kunnen groepsleden hun eigen wachtwoorden toevoegen. Let op dat elke deelnemer wachtwoorden kan bewerken. De wijzigingen worden gesynchroniseerd met de andere leden.

Elke persoon die in de groep zit, kan inloggegevens, wachtwoorden en passkeys toevoegen aan de lijst, zodat deze ook worden gedeeld met de rest van de groep.

Je kunt meerdere groepen maken. Zo kun je het wachtwoord van je bank delen met je partner, maar niet met je kinderen. De inloggegevens van Disney+ kun je delen met je partner én kinderen. En misschien wil je de inloggegevens van de pizzabakker delen met je collega’s, zodat je gezamenlijk pizzapunten kunt sparen.

Net als gewone wachtwoorden worden gedeelde wachtwoorden opgeslagen in iCloud Sleutelhanger en zijn ze end-to-end versleuteld.