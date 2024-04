De Notities-app krijgt ieder jaar bij de grote iOS-update altijd wel wat handige nieuwe functies. In de loop der jaren is de app uitgegroeid tot een behoorlijk complete app, waar veel iPhone-gebruikers vaak gebruik van maken. Maar het kan natuurlijk altijd beter en volgens AppleInsider gaat dat dit jaar ook weer gebeuren. De site zegt dat de Notities-app in iOS 18 en de andere updates twee belangrijke grote nieuwe functies krijgt. Deze nieuwe functies werken weer nauw samen met twee andere standaardapps op je Apple-device.

#1 Voice Notes: ‘Spraaknotities in iOS 18’

De spraaknotities zorgen ervoor dat je in een aantekening eenvoudig een opname kan invoegen. Je kan al afbeeldingen, tekeningen, tabellen en scans invoegen, maar door een opname rechtstreeks in de Notities-app te maken, kun je je aantekeningen ook verrijken met spraak. Dit zal vooral bij studenten van pas kunnen komen, zo redeneert de bron. Qua interface zou de opnamefunctie er grotendeels hetzelfde uit zien als de Dictafoon-app. Of de opnames die je maakt in de Notities-app ook verschijnen in de Dictafoon-app, is niet duidelijk.

#2 Math Notes: ‘Wiskundige notities in iOS 18’

De tweede nieuwe functie die volgens de bron eraan komt, zijn wiskundige notities. Dit zou intern ook wel Math Notes genoemd worden. Deze functie heeft een koppeling met de Rekenmachine-app, al is niet duidelijk hoe dat er precies uit ziet. Je zou in ieder geval informatie vanuit de Rekenmachine-app rechtstreeks kunnen invoeren in een aantekening in de Notities-app. Ook zou de functie ervoor zorgen dat er volledige ondersteuning is voor wiskundige notaties van bijvoorbeeld berekeningen. Denk dan ook aan notaties zoals dat vaak in de wetenschap gedaan wordt.

Rekenmachine-app naar de iPad?

De nieuwe functies zouden in iOS 18, iPadOS 18 en macOS 15 verschijnen. Opmerkelijk daaraan is dat de iPad momenteel nog helemaal geen standaard Rekenmachine-app heeft. De nieuwe Math Notes doet vermoeden dat de iPad ook een eigen Rekenmachine-app krijgt, al zou Apple dit in theorie ook kunnen beperken tot alleen de Notities-app. Wel voegt de bron eraan toe dat de Mac in macOS 15 een opnieuw ontworpen Rekenmachine-app krijgt. Mogelijk helpt dit Apple om de app gemakkelijker over te zetten naar de iPad, omdat het om een meer universele app gaat.

iOS 18, iPadOS 18 en de andere updates worden op 10 juni aangekondigd, als de WWDC 20224 van start gaat. Lees ook ons eerdere artikel met verwachte iOS 18-functies.