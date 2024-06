Je hebt vast al gekeken of jouw iPhone iOS 18 krijgt. De update is te installeren op de iPhone XR en nieuwer en dat is goed nieuws voor mensen die nog een wat oudere iPhone hebben. Alle toestellen die momenteel op iOS 17 draaien, krijgen ook de update naar iOS 18. Maar in de opsomming van nieuwe functies staan wel wat voetnoeten en kleine lettertjes, want niet alles werkt op alle toestellen. Wat jij wel en niet krijgt, lees je op deze pagina.

#1 Apple Intelligence

Alleen op iPhone 15 Pro (Max) en nieuwer

De slimme functies van Apple Intelligence zijn alleen op de allernieuwste iPhone Pro’s te gebruiken. Op de iPad en Mac liggen de eisen gelukkig iets lage: elke iPad en Mac met minimaal een M1-chip is geschikt.

#2 iMessage-berichten via de satelliet

iPhone 14 en nieuwer

Je kunt in iOS 18 ook berichten versturen via de satelliet, als je op plekken bent waar geen dekking van mobiele netwerken is. Je hebt hier minimaal een iPhone 14 voor nodig en kunt hier ook het standaardmodel voor gebruiken. De grootste beperking is echter, dat het voorlopig alleen in de Verenigde Staten werkt. Ook opvallend: Apple heeft nog niets gezegd over kosten en eventuele limieten aan de lengte van de tekst. We kunnen ons niet voorstellen dat het onbeperkt én gratis is.

#3 Telefoongesprekken en audio omzetten naar tekst

iPhone 12 en nieuwer

Een interessante nieuwe functie is het opnemen van telefoongesprekken en het automatisch laten omzetten naar een transcriptie. Je kunt ook een samenvatting laten maken. Dit werkt alleen op de iPhone 12 en nieuwer. Klinkt goed, maar het zal voorlopig alleen in het Engels werken.

#4 Verbeter dialogen op de iPhone

iPhone 11 en nieuwer

‘Verbeter dialogen‘ is al een bestaande functie op de Apple TV en HomePod. Het komt nu ook naar de iPhone. Met deze functie kun je beter verstaan wat er op het scherm wordt gezegd, vooral bij harde geluidseffecten en muziek. Het komt beschikbaar op recente iPhones en iPads tijdens het afspelen op de ingebouwde speakers, hoofdtelefoons en oortjes, of ze nu via een kabel of draadloos verbonden zijn. Bij ‘Verbeter dialogen’ wordt machine learning en computational audio gebruikt om de helderheid van stemmen te verbeteren. De functie herkent spraak op het audiokanaal en maakt dit beter hoorbaar. Zelfs gefluister is daardoor nog goed te horen, ook als er muziek en achtergrond geluiden zijn. In de kleine lettertjes bij Apple lezen we dat dit alleen werkt voor geschikte content en in combinatie met een iPhone 11 of nieuwer.

Bekijk ook Verbeter dialogen op de Apple TV met de HomePod: zo doe je dat Gebruik je een HomePod met de Apple TV, dan kun je profiteren van de functie Verbeter dialogen. Daarmee wordt spraak in films en series duidelijker. In deze tip lees je wat je nodig hebt en hoe je het inschakelt.

#5 Automatisch je deurslot openen

iPhone 11 en nieuwer

Je kunt deursloten automatisch laten openen als je in de buurt komt met een geschikte iPhone of Apple Watch. Dit werkt met ultra wideband en vereist dan ook een apparaat die dit ondersteund, zoals een iPhone 11 of nieuwer en een Apple Watch Series 6 en nieuwer. Daarnaast moet het deurslot voorzien zijn van ultra wideband en dat is nog bij geen enkel slot het geval. Waarschijnlijk zullen we hiervoor moeten wachten op de eerste deursloten met de Aliro-standaard, want die bieden UWB-ondersteuning.

De nieuwe Express Mode voor deursloten werkt alleen als slot en device een UWB-chip hebben.

#6 iPhone bedienen met je ogen

Eye Tracking is een nieuwe toegankelijkheidsfunctie, waarbij mensen hun iPhone kunnen bedienen met hun ogen. Dit is bedoeld voor mensen met verlamming of een ander motorisch probleem, waardoor ze het scherm van de iPhone niet kunnen aantikken. Deze oogbediening werd eerder al aangekondigd door Apple, als onderdeel van de nieuwe toegankelijkheidsfuncties in iOS 18. Met een iPhone 12 of met de nieuwste iPhone SE zit je goed.

#7 Music Haptics: de iPhone dreunt mee

iPhone 12 of nieuwer

Een speciale functie voor mensen die doof of slechthorend zijn: Music Haptics. Dit houdt in dat de Taptic Engine van de iPhone meetrilt met het ritme van een muzieknummer. Je krijgt dan een indruk hoe de beat van een nummer is. Geschikt voor elke iPhone 12 en nieuwer.

Conclusie: met een iPhone 12 zit je goed

Over het algemeen kun je zeggen dat je met een iPhone 12 of nieuwer vrijwel alle functies krijgt. De nieuwe Wachtwoorden-app, het zelf indelen van je Bedieningspaneel, donkere modus voor appiconen, vernieuwd design voor de Foto’s-app en alle Berichten-functies: je krijgt het allemaal.

Wat je niet krijgt is het het sturen van berichten via de satelliet (maar dat werkt toch alleen in de VS). Een groter gemis is het ontbreken van de Apple Intelligence-functies. Dat is jammer, maar we wisten al dat de AI-functies maar op een beperkt aantal recente toestellen zouden werken. Je kunt er alleen gebruik van maken als je de allernieuwste iPhone 15 Pro-modellen hebt of later dit jaar gaat upgraden naar de iPhone 16-serie.

Bekijk ook Officieel: Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Stond je op het punt om naar een nieuw toestel over te stappen, dan kan het zin hebben om naar de iPhone 15 Pro te kijken. Maar ben je nog sceptisch over AI en wil je eerst afwachten of het wel goed werkt, dan kun je met je iPhone 12, 13 en 14 nog prima een tijdje vooruit.

Met een iPhone SE loop je wel bepaalde functies mis, maar als je dit toestel hebt gekocht ben je waarschijnlijk toch al geen gebruiker van geavanceerde functies.