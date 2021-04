Met de Taptic Engine op de iPhone, Apple Watch en Mac zijn de trillingen een stuk realistischer, bijvoorbeeld voor de klik van de thuisknop en bij het indrukken van het Apple Watch-scherm. In dit uitlegartikel lees je wat er nog meer mogelijk is.

In recente iPhones, de Apple Watch en sommige MacBooks heeft Apple een Taptic Engine ingebouwd. De Taptic Engine is Apple’s trilmotor die een stuk geavanceerder is dan standaard trilmotoren in smartphones. Maar wat heb je als gebruiker aan de Taptic Engine en in welke toestellen is het aanwezig?

Taptic Engine: wat is het?

De Taptic Engine is een door Apple gemaakt onderdeel in de iPhone, Apple Watch en MacBook. De trilmotor zorgt voor voelbare feedback, waaronder de trilfunctie als je gebeld wordt. In de oudere iPhone-modellen werd nog gebruikgemaakt van een standaard trilmotor die maar één soort trilling kon geven, maar de Taptic Engine is veel nauwkeuriger. Dat betekent dat je iPhone al één klein tikje kan geven dat veel subtieler is dan een complete trilling.







De Taptic Engine werd in 2015 door Apple geïntroduceerd in de allereerste Apple Watch. Later kwam de vernieuwde trilmotor ook naar de iPhone, voor het eerst in september 2015 bij de introductie van de iPhone 6s. Een jaar later bracht Apple een verbeterde versie van de Taptic Engine uit, in de iPhone 7 en iPhone 7 Plus. Deze is nog geavanceerder dan de eerste versie en zorgt onder andere voor systeemsignalen, bijvoorbeeld zodra je schakelaars omzet of op een knop op het scherm drukt.

De Taptic Engine is ook verantwoordelijk voor het klikgevoel van de thuisknop op toestellen met Touch ID, zoals de iPhone 7, iPhone 8 en iPhone SE 2020.

Voor de MacBook wordt de trilmotor alleen gebruikt in de Force Touch-trackpad. Niet als trilmotor, maar net als bij de thuisknop voor het geven van het klikgevoel.

Bij trilmotoren wordt er een onderdeel in beweging gezet wat zorgt voor de trilling. Het gaat bij standaard trilmotoren dan meestal om een soort cilinder die snel ronddraait. Bij deze trilmotoren duurt het langer voordat deze beweging omgezet wordt in een trilling, omdat er meer acceleratie vereist is.

Bij de Taptic Engine is er slechts één cyclus nodig (beweging van links naar rechts) om een trilling te veroorzaken. Er wordt gebruikgemaakt van magneten en krachtige veren die het bewegende onderdeel op zijn plek houden. Door de sterke veren van het nieuwe mechanisme, wordt het bewegende onderdeel ook meteen stopgezet. Dit veroorzaakt de preciezere trilling, omdat er minder ‘natrillingen’ veroorzaakt worden. In onderstaande video zie je hoe de Taptic Engine werkt in combinatie met 3D Touch.

Op welke toestellen is de Taptic Engine beschikbaar?

De Taptic Engine is beschikbaar op de volgende apparaten:

Let er dus op dat de Taptic Engine vanaf de iPhone 7 geavanceerder is en zorgt voor nog nauwkeurigere trillingen.

Taptic Engine in iPhones met thuisknop

De thuisknop in de iPhone 7 en iPhone 8 is geen fysiek indrukbare knop meer. Dat betekent dat je deze niet daadwerkelijk indrukt, maar dat een sensor merkt dat je je vinger op de knop legt. Een trilling zorgt ervoor dat het aanvoelt alsof de knop een klik geeft.

Je kunt dit zelf testen door deze toestellen helemaal uit te schakelen. Als je dan op de thuisknop drukt, zul je voelen dat het in feite een ‘dode’ knop is. Als de iPhone uit staat of wanneer de batterij leeg is, voel je dus ook geen klik meer. Dit is ook het geval bij de trackpads in de MacBooks en in de Magic TrackPad 2.

Je kunt de sterkte van het klik-gevoel van de Taptic Engine voor de thuisknop zelf instellen. Je hebt daarbij de keuze tussen drie klik-sterktes. De eerste optie geeft een hele subtiel klikje, terwijl de derde stand een veel stevigere klik geeft. Via onderstaande tip lees je hoe je het klikgevoel van de thuisknop wijzigt.

Bekijk ook Kies je klik! Zo stel je de trillingssterkte van de iPhone-thuisknop in De thuisknop van de iPhone SE 2020, iPhone 8 en iPhone 7 kun je zelf instellen qua trillingssterkte. Hierdoor bepaal je zelf hoe sterk de Taptic Engine trilt is als je de thuisknop indrukt. In dit artikel lees je hoe je dit instelt.

Taptic Engine werkt ook in apps

Behalve bij trillingen als je wekker af gaat of zodra je gebeld wordt, merk je dat je iPhone ook bij allerlei andere handelingen trilt. Bij het gebruik van een zogenaamde picker (bijvoorbeeld bij het instellen van een tijd voor je wekker), trilt je iPhone alsof je aan een soort rad draait. Ook bij een pull-to-refresh (het verversen van een app) kan je iPhone een klein tikje geven, zodat je weet dat de actie succesvol uitgevoerd is.

De Taptic Engine kan ook door ontwikkelaars van apps gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan trillingen in games, om je het gevoel te geven dat je middenin de actie zit.

Deze systeemsignalen zijn ook uit te schakelen. Hierdoor krijg je bij allerlei acties in iOS geen voelbare feedback meer. In de tip hieronder vind je meer informatie over de werking van systeemsignalen en hoe je dit uit zet.

Bekijk ook Trilt je iPhone-scherm te vaak? Zo zet je systeemsignalen uit Vind je dat je iPhone te vaak trilt? Met een schakelaar in de instellingen kun je voelbare systeemsignalen uitschakelen. In dit artikel lees je wat dat precies betekent.

Taptic Engine op de Apple Watch

De Taptic Engine op de Apple Watch wordt gebruikt om je op de hoogte te stellen van binnenkomende meldingen. Met een tikje op je pols weet je zo dat je een melding gekregen hebt, zonder dat je actief op je Apple Watch hoeft te kijken. De trilmotor wordt op de Apple Watch ook gebruikt om je horloge te laten trillen als je erop gebeld wordt. Op de Apple Watch heb je de mogelijkheid om de sterkte van de trilling naar eigen smaak in te stellen.

Bekijk ook Zo laat je de Apple Watch harder op je pols tikken De Apple Watch harder op je pols laten tikken bij binnenkomende meldingen? In deze tip leggen we uit hoe je dat precies voor elkaar krijgt. Zo mis je nooit meer een belangrijke notificatie!

Taptic Engine op de Mac

De Taptic Engine is bovendien ingebouwd in het Force Touch-trackpad van de MacBooks. Druk je hier stevig op, dan krijg je een voelbare klik, vergelijkbaar met de Touch ID-knop op iPhones. Dit is beschikbaar op MacBook-modellen vanaf 2015. Ook de losse Magic Trackpad 2 bevat een deze sterke trilmotor om het klikgevoel in de trackpad te simuleren.

Toekomstige Taptic Engine

Het lijkt misschien alsof de ontwikkelingen sinds de iPhone 7 een beetje stilstaan, maar achter de schermen werkt Apple alweer aan een vernieuwde versie. Eén idee is dat je alleen fysieke feedback krijgt op bepaalde plekken van je iPhone of Apple Watch. Dit idee heeft Apple uitgewerkt in een patent.

Haptische feedback is nu heel gebruikelijk op smartphones en smartwatches, waarbij de motor de gebruiker waarschuwt bij bijvoorbeeld een binnenkomende notificatie. In een patent beschrijft Apple dat niet het hele apparaat trilt, maar alleen een gedeelte, waardoor het minder opdringerig is.