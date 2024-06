De Herinneringen-app op de iPhone, iPad en Mac is al behoorlijk compleet, maar in iOS 18 gooit Apple er nog een schepje bovenop. Er komen meerdere nieuwe functies voor de Herinneringen-app in iOS 18, zoals een prullenbak, verbeterde slimme lijsten en meer.

Een van de favoriete apps van veel Apple-gebruikers is Apple’s eigen Herinneringen-app. Deze handige todo-app biedt hulp om ervoor te zorgen dat je al je belangrijke taken niet meer vergeet. Denk aan het betalen van die belangrijke rekening, het op tijd buiten zetten van de afvalcontainer of het doen van die ene taak op je werk. Ondanks dat de Herinneringen-app prettig is in het gebruik, kan het altijd beter. In iOS 18 maakt Apple de Herinneringen-app beter op een paar belangrijke vlakken: slimme lijsten, subtaken, het beheren van je taken, automatiseringen in de Opdrachten-app en meer.

#1 Herinneringen nu in Agenda-app

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Veruit de belangrijkste vernieuwing voor de Herinneringen-app in iOS 18, is de optie om je herinneringen in de Agenda-app te bekijken. Je kunt in de Agenda-app gewoon je herinneringen afvinken, wijzigen of zelfs vanuit die app toevoegen. Dit vertaalt zich allemaal naar de oorspronkelijke Herinneringen-app. Een taak die je in de Agenda-app toegevoegd hebt, verschijnt dus ook gewoon in de Herinneringen-app.

#2 Subtaken bekijken in slimme lijst

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Wist je dat je in de Herinneringen-app al subtaken aan kan maken? Dit is handig als een enkele taak bestaat uit kleinere onderdelen. Denk aan de taak “Schoonmaken”, die je weer wil onderverdelen in stofzuigen, ramen lappen en poetsen. Dergelijke subtaken verschijnen in de desbetreffende lijst gewoon onder de herinnering zodat je ze individueel kan afvinken, maar dat is momenteel nog niet het geval in de slimme lijst. De slimme lijsten zijn de lijsten bovenaan de Herinneringen-app, zoals Vandaag, Gepland en Gemarkeerd. Maar subtaken zijn daar niet eenvoudig te zien. Je ziet wel hoeveel subtaken er bij de hoofdtaak zitten, maar om de subtaken vanuit een slimme lijst direct te kunnen zien moet je diep in de instellingen van die herinnering duiken.

Onhandig dus, maar gelukkig wordt dat in iOS 18 een stukje makkelijker. Herinneringen met subtaken krijgen in de slimme lijsten een snelkoppeling. De hoeveelheid subtaken zijn blauw weergegeven, zodat je erop kan tikken. Zodra je erop tikt, spring je automatisch naar de desbetreffende herinnering in de oorspronkelijke lijst, zodat je daar meteen de subtaken kan afvinken. Wat ons betreft had Apple de subtaken beter direct in de slimme lijst kunnen tonen, omdat dit weer een extra handeling scheelt, maar het is in ieder geval beter dan hoe het was.

#3 Vandaag-lijst opnieuw rangschikken

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

De slimme Vandaag-lijst in de Herinneringen-app bestaat uit drie onderdelen, waarin de taken ingedeeld worden: Verlopen, Hele dag en herinneringen met een ingestelde tijd (‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds). In iOS 17 en eerder zijn deze onderdelen niet zelf te rangschikken, maar in iOS 18 voegt Apple een extra optie toe. Onder de knop rechtsboven met de drie puntjes is de optie Wijzig gedeelten te zien. Tik hierop en je kunt de individuele onderdelen van de Vandaag-lijst zelf rangschikken.

#4 Prullenbak met recent verwijderde taken

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Zodra je in de Herinneringen-app een taak afvinkt, is deze nog niet uit de app verdwenen. Alle afgevinkte taken blijven namelijk bewaard en er is een eenvoudige manier om voltooide herinneringen te bekijken. Vanuit daar kun je ook snel alle voltooide herinneringen wissen. Deze verdwijnt dan definitief uit de Herinneringen-app. Maar je kunt ook nog niet voltooide taken (al dan niet per ongeluk) wissen uit de Herinneringen-app. Vanaf iOS 18 worden alle taken die je verwijderd in een speciale map gezet, genaamd Recent verwijderd. Dit is dus een soort prullenbak, waarin verwijderde taken (al dan niet afgevinkte taken) nog dertig dagen bewaard blijven. Je kunt ze vanuit hier eenvoudig weer terugzetten in de lijst.

#5 Nieuwe acties voor in Opdrachten-app

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

In de Opdrachten-app voegt Apple nieuwe taken toe voor de Herinneringen-app. Het gaat specifiek om de taken Open een lijst (waarmee je elke willekeurige lijst kan openen, ook slimme lijsten) en Toon of verberg slimme lijst met herinneringen. Daarmee zijn meer complexere Siri Shortcuts te maken, die je kunt gebruiken met Siri of mee kan nemen in automatiseringen.

#6 Slimme lijst voor boodschappen in meer talen (maar geen Nederlands)

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Sinds vorig jaar heeft de Herinneringen-app een functie waarmee je een boodschappenlijst kan maken. De app deelt dan de ingevoerde boodschappen automatisch in op categorie (zoals appels bij groente en fruit, cola bij drinken en ijsjes bij diepvries. Maar helaas werkt deze functie niet in het Nederlands, ook niet met ingang van iOS 18. Wel maakt Apple het mogelijk om meerdere talen voor deze functie te selecteren, voor het geval je een boodschappenlijst ook in een tweede taal wil maken. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een Engelstalig recept hebt.

