iOS 18 krijgt volgens geruchten een vernieuwd beginscherm dat op veel meer manieren aan te passen is aan je voorkeuren. Dat schrijft Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. Andere bronnen sluiten zich daarbij aan.

Het iPhone-beginscherm is al op allerlei manieren aan te passen: je kunt de appiconen op een zelfgekozen plaats zetten en je kunt er allerlei widgets omheen zetten. Nu zegt Gurman, samen met andere bronnen, dat iOS 18 je meer controle geeft over de indeling van appiconen op het beginscherm. Je krijgt meer mogelijkheden om de iconen naar eigen inzicht te rangschikken. Wel zal er waarschijnlijk sprake blijven van een (onzichtbaar) rastersysteem, waardoor je vast zit aan bepaalde locaties.

Bij watchOS bewandelde Apple juist de omgekeerde weg: daar was het tot voor kort mogelijk om de appiconen in een zelfgekozen grillige vorm te plaatsen, bijvoorbeeld een hartje, spiraal of driehoek. Sinds watchOS 10 is dat afgelopen en worden de iconen in de rasterweergave alleen nog in een vast raster getoond.

Volgens eerdere geruchten krijgt iOS 18 een beginscherm dat op visionOS lijkt, maar dat werd later weer ontkend.

Hoe Apple de weergave van appicoontjes op het beginscherm in iOS 18 wil gaan aanpassen, daarover gaf Gurman geen verdere details. Andere bronnen spreken over meer vrijheid, bijvoorbeeld het gebruik van lege ruimtes en het maken van rijen en kolommen. Nu is het al mogelijk om met speciale apps en trucs lege icoontjes op je beginscherm te zetten, bijvoorbeeld met de Widgetsmith-app. De nieuwe functies in iOS 18 maken het een stuk makkelijker, zeggen de bronnen.

Sinds iOS 16 is het mogelijk om het toegangsscherm van de iPhone aan te passen en waarschijnlijk krijgt het beginscherm van iOS nu een soortgelijke behandeling.

Hoge verwachtingen voor iOS 18

iOS 18 belooft een behoorlijk grote update te worden, misschien zelfs wel de grootste iOS-update ooit. Daarbij wordt gesproken over baanbrekende nieuwe functies in iOS 18, vooral op het gebied van AI. Deze AI-tools die erin zitten zijn volgens Gurman vooral van praktisch nut en gaan je “helpen om je dagelijkse leven te regelen”. Ze zijn niet zozeer gericht op spectaculaire ChatGPT-achtige generatieve AI-functies, die bijvoorbeeld een speech voor je kunnen schrijven of plaatjes van Tim Cook op een kameel kunnen genereren.

Maar er zitten vernieuwingen in voor een kleinere doelgroep, bijvoorbeeld iOS 18-functies voor toegankelijkheid. We verwachten verder RCS-ondersteuning in de berichtenapp en enkele wijzigingen in het uiterlijk. De meeste aandacht zal echter zijn gericht op de AI-tools, die volgens Gurman “helpen je dagelijkse leven te regelen” en niet zozeer ChatGPT-achtige generatieve AI-functies om bijvoorbeeld een speech te schrijven.

De aankondiging van iOS 18 zal zoals gewoonlijk plaatsvinden tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC in juni – dan weten we meer.