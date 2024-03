Eén van de nieuwe functies van iOS 18 kan wel eens zijn uitgelekt. Speurneus Nicolas Alvarez ontdekte een bestand met de naam ‘CustomRouteCreation’ in de back-end van Apple Kaarten. Momenteel is het nog niet mogelijk om in Apple Kaarten een zelfgekozen route in te voeren. Je geeft aan dat je van A naar B wilt en krijgt twee of drie routesuggesties: de ene is sneller, de andere zijn net wat korter of hebben minder bochten. Eventueel kun je later nog tussenstops toevoegen, maar de huidige werkwijze bij het plannen van routes is vrij beperkt. In iOS 18 kan dat gaan veranderen.

Met een aangepaste route kun je als gebruiker aangeven welke specifieke weg je wil nemen, bijvoorbeeld vanwege een mooi uitzicht, een toeristische route of omdat je favoriete broodjeszaak aan die weg ligt, zonder dat je er specifiek naartoe wilt plannen. Met aangepaste routes zou je bijvoorbeeld een roadtrip of vakantieroute kunnen plannen, met tussenstops op leuke plekjes om de zoveel kilometer. Bij Google Maps is het al wel mogelijk om zelf een route te plannen op de computer en deze vervolgens naar een smartphone te sturen.

Een looproute over de boulevard van Scheveningen en niet de kortste route door een woongebied? Moet mogelijk zijn met deze aanstaande functie.

Nieuwe releases van iOS vergen veel voorbereiding, dus het is goed mogelijk dat Apple al bezig is met het klaarzetten van bestanden aan de serverkant. De naam van het bestand ‘CustomRouteCreation’ laat geen twijfel bestaan over de bedoeling. Verder valt er uit het bestand helaas niet zoveel af te leiden, behalve dan dat de functie bij introductie eerst beperkt zal zijn tot de Verenigde Staten.

Apple gaat de nieuwe functies voor iOS 18 bekendmaken tijdens de WWDC 2024-ontwikkelaarsconferentie, die dit jaar van 10 juni tot en met vrijdag 14 juni plaatsvindt. Vernieuwingen voor Apple Kaarten zullen daar waarschijnlijk maar een kleine rol in spelen. Bij de aankondiging meldde topman Greg Jozwiak dat er Absolutely Incredible nieuws aan komt, een duidelijke verwijzing naar de verwachte AI-functies. Op maandag 10 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd weten we meer.