Wat heeft Apple dit jaar in het verschiet voor de Mac als het om software gaat? Dat is eindelijk onthuld, want Apple heeft macOS Tahoe 26 aangekondigd. Tegelijkertijd met iOS 26, iPadOS 26 en watchOS 26, komt Apple ook met de nieuwe macOS-versie. Op deze pagina lees je alles wat Apple heeft aangekondigd, wanneer je hem kunt verwachten en nog veel meer.

macOS 26 in het kort

Grote nieuwe Mac-update van 2025

Opvolger van macOS Sequoia

Geschikte Macs: mogelijk uit 2018 en nieuwer

Aankondiging vindt plaats tijdens WWDC 2025, op 9 juni 2025

Release verwacht in september 2025

macOS Tahoe 26 aankondiging en beta’s

De aankondiging van macOS Tahoe 26 vindt momenteel plaats tijdens de WWDC 2025, die duurt van 9 tot en met 13 juni 2025. Zolang de aankondigingen binnenstromen, werken we dit artikel voortdurend bij.

Bekijk ook WWDC: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie Lees alles over WWDC 2025, de aanstaande World Wide Developers Conference. Dit vindt plaats in juni 2025 in Cupertino. Tijdens Apple’s grote ontwikkelaarsconferentie worden de nieuwste softwareversies aangekondigd. Je hoort daarmee al vroegtijdig welke nieuwe functies je op de iPhone, iPad, Mac en andere devices krijgt.

Na de presentatie volgt direct de eerste beta van macOS 26. De betaperiode zal de gehele zomer duren, tot aan de release later het jaar. Met de beta’s kunnen ontwikkelaars de nieuwste update alvast testen, hun apps aanpassen met ondersteuning voor nieuwe functies en meer. Ook verschijnen er publieke beta’s van macOS.

macOS Tahoe 26 functies

Nieuw design met Liquid Glass

Net als andere nieuwe software, krijgt ook macOS een nieuw likje verf. Dit noemt Apple Liquid Glass. Allerlei elementen zien er nieuw, doch vertrouwd uit. Je zult niet echt moeten wennen aan nieuwe designs, want het lijkt nog wel op voorgaande versies qua indeling.

Verbeteringen in Finder

Mappen herkennen wordt makkelijker: je kunt mappen voorzien van een kleur en een symbool of emoji.

Continuïteit

Op het gebied van Continuïteit wordt de Mac weer wat beter. Je kunt vanaf macOS Tahoe 26 Live Activiteiten bekijken op de Mac als je er eentje start op de iPhone of iPad. Deze zijn vindbaar in de menubalk. Ook de Telefoon-app heeft zijn weg naar de Mac gevonden.

Spotlight wordt slimmer

Al geruime tijd is er eigenlijk geen nieuws voor Spotlight, de zoekfunctie van de Mac. Daar komt nu verandering in. Niet alleen de lay-out van Spotlight is verbeterd met een rasterweergave, maar komt ook met nieuwe functies. De belangrijkste hiervan is ‘Quick Keys’. Dit zijn een soort sneltoetsen die je zelf kunt configureren voor allerlei taken. Bijvoorbeeld het sturen van een e-mail vanuit Spotlight.

Met Spotlight kun je vanaf deze update ook zoeken naar opties uit de menubalk voor de app die je momenteel gebruikt. Zit je bijvoorbeeld in Safari, dan kun je met Spotlight zoeken naar ‘geschiedenis’ om in Safari je geschiedenis te tonen.

Overige functies

Naast de hierboven genoemde Mac-functies, komt ook een aantal functies van iOS 26 naar de Mac. Deze update is ook zojuist aangekondigd. Denk aan de verbeteringen in iMessage.

Bekijk ook Apple onthult iOS 26: dit komt er binnenkort allemaal naar je iPhone met de grootste update ooit Apple heeft iOS 26 officieel aangekondigd. De nieuwste update verschijnt later dit jaar op de iPhone, maar je leest hier wat er allemaal in komt. Met een nieuw design, heel veel nieuwe functies en meer is het de grootste iOS-update ooit.

Welke Macs zijn geschikt voor macOS 26?

Op dit moment weten we nog niet zeker welke Macs ondersteuning krijgen voor macOS 26. Dit wordt in de loop van de avond bijgewerkt.

We weten nog niet zeker welke Macs ondersteuning krijgen voor macOS 26. Dit zijn in ieder geval de modellen die op dit moment geschikt zijn voor macOS Sequoia, de huidige versie:

We verwachten dat je met een Mac uit 2019 of nieuwer in de meeste gevallen wel goed zit. Sommige 2017- of 2018-modellen zijn een twijfelgeval. We denken niet dat met ingang van macOS 26 alle oude Intel-modellen meteen afvallen.

Bekijk ook Deze Macs krijgen macOS 26 (of toch macOS 16?) Op WWDC 2025 wordt de opvolger van macOS Sequoia gepresenteerd en daarbij valt er een aantal Macs buiten de boot. Wij zetten op een rijtje wat dat betekent.

De release van macOS 26 staat gepland voor aankomend najaar. Apple brengt grote macOS-updates meestal in september of oktober uit. Tot die tijd volgen er regelmatig nieuwe beta’s. Afgelopen jaar kwam de update tegelijkertijd met iOS 18, maar dat was eigenlijk een uitzondering. Of wellicht toch een nieuwe trend? De definitieve releasedatum wordt vermoedelijk pas in september aangekondigd.

Dit is de mogelijke planning:

Aankondiging macOS 26: 9 juni 2025

Beta’s macOS 26: juni 2025 tot en met augustus 2025

Release macOS 26: september of oktober 2025

Lees ook over de andere aankomende software-updates, zoals iOS 26:

Bekijk ook Apple onthult iOS 26: dit komt er binnenkort allemaal naar je iPhone met de grootste update ooit Apple heeft iOS 26 officieel aangekondigd. De nieuwste update verschijnt later dit jaar op de iPhone, maar je leest hier wat er allemaal in komt. Met een nieuw design, heel veel nieuwe functies en meer is het de grootste iOS-update ooit.